Tử vi Chủ Nhật ngày 9/5/2021 của 12 con giáp: Tý tài lộc rực rỡ, làm đâu thắng đó, Tỵ gặp điềm hung hiểm, tình tiền đều ‘đen’, ảm đạm vô cùng

Ngoài ra, vận trình tài lộc của tuổi Tý hôm nay cũng rất rực rỡ. Nếu đang theo nghiệp buôn bán kinh doanh thì khá may mắn trong làm ăn, có thể gặp được đối tác đáng tin cậy, cùng bắt tay làm việc và hưởng lợi nhuận khổng lồ.

Ngày cuối tuần may mắn, các mối quan hệ xã giao của Tý cũng tiến triển tốt đẹp, tạo cho bản mệnh cơ hội phát triển công việc trong tương lai, hứa hẹn sẽ có những bước đột phá tích cực trong khoảng thời gian Tý đã lên kế hoạch.

Tuy nhiên, về phần công việc Sửu lại không được may mắn như vậy. Tuổi Sửu có thể gặp phải những trục trặc mới, dù trước đó mọi việc vẫn đang tiến triển suôn sẻ và thuận lợi nhưng không hiểu vì lý do gì mà lại biến chuyển một cách kỳ lạ đến vậy.

Tử vi 12 con giáp cho thấy tuổi Sửu đường tình duyên khởi sắc rực rỡ, nếu còn độc thân sẽ tìm được đối tượng ưng ý. Bản mệnh cần chủ động, tích cực trong chuyện tình cảm, đồng thời tận dụng tốt cơ hội mà quý nhân trao cho.

Tử vi Chủ Nhật ngày 9/5/2021 của Dần

Hôm nay những người tuổi Dần làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kinh doanh sẽ gặp nhiều may mắn. Nguồn thu chính ổn định lại có thêm khoản thu phụ mang tới đời sống vật chất đa dạng, tiền bạc rủng rỉnh, chi tiêu thoải mái hơn.

Tuy nhiên, hôm nay là ngày tương phá nên mang đến những điều không hay trong các mối quan hệ của tuổi Dần. Lời khuyên dành cho bản mệnh là không nên để ý quá nhiều vào chuyện tình cảm mà thay vào đó hãy tập trung học hành, nâng cao kiến thức chuyên môn để có cơ hội tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Hôm nay, những người tuổi Dần làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kinh doanh sẽ gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi Chủ Nhật ngày 9/5/2021 của Mão

Tử vi hôm nay của tuổi Mão có điều cần lưu ý đó là bản mệnh không nên thực hiện những việc quan trọng trong ngày. Một vài kẻ muốn lợi dụng sự sơ hở để tư lợi, khiến bản mệnh thất thoát số tiền trong thời gian dài mà không biết vì sao, vì vậy đừng chủ quan, lơ là.

May mắn được Tam Hợp cục che chở nên con giáp này nhận được những yêu thương từ mọi người xung quanh. Tuổi Mão cảm thấy tin tưởng và sẵn sàng chia sẻ những chuyện thầm kín dù trước đây không biết nói cùng ai, có thể họ không giúp được gì nhưng bản mệnh cũng thấy tư tưởng thông thoáng hơn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 9/5/2021 của Thìn

Tuổi Thìn gặp ngày may mắn nên tài vận vượng phát trông thấy. Bản mệnh có cơ hội kiếm tiền, nâng cao thu nhập cho bản thân, may mắn là vào phút cuối con giáp này đã tỉnh táo nhận ra được những kẻ muốn lừa gạt tiền của mình và đưa ra quyết định đúng đắn.

Công việc trong ngày nghỉ cũng gặp phải một số rắc rối bất ngờ phát sinh buộc bản mệnh phải xử lý ngay. Nếu con giáp này không tập trung giải quyết từng vấn đề một thì mọi chuyện có thể sẽ tồi tệ hơn, sai sót từ những công việc trước đó lần lượt được phát hiện trong ngày hôm nay.

Tử vi Chủ Nhật ngày 9/5/2021 của Tỵ

Tử vi Chủ Nhật cho thấy vận trình công việc của tuổi Tỵ có điềm hung hại, bản mệnh vì lơ là, sơ suất trong công việc mà mắc phải sai lầm không đáng có. Sự cố này có thể ảnh hưởng tới tiến độ và khiến công việc trì trệ hơn vì còn khắc phục vấn đề nảy sinh.

Ngũ hành tương xung, vận tình duyên kém sắc, đào hoa của tuổi Tỵ cũng ảm đạm hơn hẳn. Không chỉ mệt mỏi vì công việc mà chuyện tình cảm còn khiến bản mệnh chán nản và muốn bỏ cuộc theo đuổi một người nào đó.

Tử vi Chủ Nhật cho thấy vận trình công việc của tuổi Tỵ có điềm hung hại - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi Chủ Nhật ngày 9/5/2021 của Ngọ

Mặc dù hôm nay là ngày nghỉ nhưng tuổi Ngọ sẽ có cơ hội đạt được những điều mong muốn trên con đường công danh sự nghiệp. Công việc phát sinh ngoài dự kiến nhưng đó lại là cơ hội để bản mệnh thăng tiến và thể hiện năng lực bản thân.

Khi đối mặt với những tình huống khó xử, con giáp này có sự khéo léo và linh hoạt, cũng có sự quyết đoán của người lãnh đạo, lèo lái con thuyền vượt qua khỏi giông tố. Qua sự việc này, cấp trên có cái nhìn khác và đánh giá cao về năng lực.

Tử vi Chủ Nhật ngày 9/5/2021 của Mùi

Vận trình ngày chủ nhật của tuổi Mùi không mấy suôn sẻ. Bản mệnh có thể gặp phải những rào cản trong chuyện tình yêu của mình. Vốn dĩ tình cảm đang tiến triển tốt đẹp thì bỗng chốc có kẻ xen ngang đòi phá vỡ tất cả.

Bù lại vận trình công việc của bản mệnh vẫn tốt đẹp, đường công danh thăng tiến. Có thể vì chuyện tình cảm mà không tập trung hết sức được nhưng khi công việc vào guồng thì con giáp này cứ yên tâm tiến bước, không chịu quá nhiều tác động.

Tử vi Chủ Nhật ngày 9/5/2021 của Thân

Hôm nay, người tuổi Thân có cơ hội gia tăng thu nhập, cải thiện nguồn tài chính cho mình. Nhưng cái khó là vì có nhiều cơ hội quá cũng khiến bản mệnh khó xử không biết chọn cơ hội nào. Nếu bản mệnh không phải là người kỹ tính quá thì tốt nhất nên tránh các việc liên quan đến tiền bạc, con số.

Hôm nay nếu có việc quan trọng cần tiến hành thì bản mệnh nên xem xét ngày giờ kỹ lưỡng. Người buôn bán kinh doanh không nên chọn ngày xuất hành, khai trương để đề phòng gặp điều bất trắc, nếu có thể vẫn nên lựa chọn ngày đẹp khác để tiến hành.

Hôm nay người tuổi Thân có cơ hội gia tăng thu nhập, cải thiện nguồn tài chính cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi Chủ Nhật ngày 9/5/2021 của Dậu

Tử vi hôm nay dự báo tuổi Dậu có thể vướng phải những rắc rối liên quan đến văn bản, giấy tờ, pháp lý… Vì thế trước khi ký kết hợp đồng, chuyển tiền cần xem lại giấy tờ sổ sách để tránh sai sót. Ngoài ra nếu phải làm việc với người có chức có quyền thì đừng tỏ ra kiêu căng kẻo mang họa vào thân.

Đường tình cảm của con giáp này hôm nay cũng khá hài hòa, gia đình vui vẻ hòa thuận. Những mâu thuẫn từ trước đó cũng được hóa giải, tuổi Dậu biết đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ, thấu hiểu nên các mối quan hệ cũng hài hòa và dễ chịu hơn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 9/5/2021 của Tuất

Tử vi ngày mới của Tuất được tam hợp cục nâng đỡ mang tới cát khí dồi dào, vận may tới tấp. Mọi công việc đều dễ dàng hoàn thành, các kế hoạch thuận lợi, từ đó bản mệnh nhận được sự ủng hộ từ đồng nghiệp và cấp trên.

Nguồn thu nhập trong ngày tăng tiến, chủ yếu đến từ công việc chính. Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu bởi thời gian vừa qua bạn làm việc rất chăm chỉ, đạt được không ít thành quả trong công việc nhờ vậy mà lương thưởng cũng tăng lên. Nhân cơ hội này tuổi Tý có thể xem xét đầu tư vào những nơi đáng tin để thu thêm nhiều lợi nhuận hơn nữa.

Tử vi Chủ Nhật ngày 9/5/2021 của Hợi

Tử vi Chủ Nhật dự báo tuổi Hợi sẽ phải đối mặt với nhiều chuyện không hay xảy ra trong ngày. Phần lớn là do bản mệnh nóng nảy, thiếu kiềm chế nên có thể mắc phải sai lầm không đáng có trong công việc và các mối quan hệ với đồng nghiệp, đối tác cũng vì thế mà bị phá hỏng trong phút chốc.

Tử vi Chủ Nhật dự báo tuổi Hợi sẽ phải đối mặt với nhiều chuyện không hay xảy ra trong ngày - Ảnh minh họa: Internet

Hôm nay con giáp này nên thận trọng trong chuyện tiền bạc. Bản mệnh có thể đưa ra những quyết định sai lầm vì mù quáng tin theo người khác và mạo hiểm với chính khoản tiền đang có trong tay.

(*)Mọi thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.