Tử vi 12 con giáp dự đoán vào cuối ngày mai (17/11), 3 con giáp bị kẻ xấu hãm hại sau lưng, tài chính bất ổn, gia đạo bất an, bản mệnh gặp rắc rối

12 con giáp tử vi 16/11/2022 07:40

Cuối ngày mai, 3 con giáp này bị kẻ gian hãm hại sau lưng, công danh bị gáng đường, tài chính thâm hụt, đường tình kém sắc hơn trước.

Tuổi Tuất

Về phương diện tình cảm, nhiều rào cản khiến lứa đôi căng thẳng. Thời gian bên nhau không nhiều, đã thế hai người lại còn giận hờn, cãi vã vì những chuyện không đáng. Có lẽ cả hai nên cho nhau thêm thời gian để nhìn nhận lại mối quan hệ hiện tại cũng như cách cư xử của mình.

Hung tinh còn nhắc nhở bản mệnh cần chú ý lời ăn tiếng nói kẻo vợ chồng lục đục phát ngôn những câu chữ quá phận ảnh hưởng tới con cái. Điều gì nên nói thì nói, không nên nói thì tạm thời cho qua, tới khi bình tĩnh hơn hẳn giải quyết, thẳng thắn không đúng lúc lại chỉ gây thêm rắc rối.

Với người tuổi Tuất, trong ngày ngũ hành Thổ - Thủy xung khắc, vận trình tình duyên của bản mệnh bị ảnh hưởng ít nhiều. Người còn độc thân chưa thực sự cảm nhận được sự cần thiết khi có một người chung đôi và có thể sẽ bỏ lỡ những đối tượng có ý định xây dựng mối quan hệ nghiêm túc với mình.

Tử vi 12 con giáp dự đoán vào cuối ngày mai (17/11), 3 con giáp bị kẻ xấu hãm hại sau lưng, tài chính bất ổn, gia đạo bất an, bản mệnh gặp rắc rối - Ảnh 1
Hung tinh còn nhắc nhở bản mệnh cần chú ý lời ăn tiếng nói kẻo vợ chồng lục đục - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo dõi tử vi ngày 17/11/2022 của 12 con giáp, cục diện Tương Phá cảnh báo về những vận hạn mà tuổi Sửu có thể phải đối mặt trong hôm nay. Công việc chồng chất, người tuổi này chẳng còn hơi sức để tâm đến những điều nhỏ nhặt, vô tình tạo điều kiện cho tiểu nhân quấy phá.

Tiền bạc trong ngày cũng có dấu hiệu hư hao vì Kiếp Tài xuất hiện. Con giáp này gặp một vài sự cố trong ngày, buộc phải bỏ tiền túi ra khắc phục. Những rắc rối này có thể đã không xảy ra nếu bản mệnh tỉnh táo và cẩn thận hơn. Hãy coi như đây là bài học để răn đe bản thân về sau này.

Ngũ hành xung khắc còn khiến mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình ngày càng nhiều hơn, con giáp này không khỏi đau đầu vì rơi vào tình huống khá khó xử, là người đứng ở giữa không biết phải làm thế nào để hòa hợp đôi bên.

Tử vi 12 con giáp dự đoán vào cuối ngày mai (17/11), 3 con giáp bị kẻ xấu hãm hại sau lưng, tài chính bất ổn, gia đạo bất an, bản mệnh gặp rắc rối - Ảnh 2
Tiền bạc trong ngày cũng có dấu hiệu hư hao vì Kiếp Tài xuất hiện - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi hàng ngày cho thấy, Thìn Mão Tương Hại không phải tín hiệu tích cực cho người tuổi Mão trong ngày thứ 5 này. Bạn có thể phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách trong ngày, thậm chí sẽ nhận được những tin không tốt cho lắm về công việc.

Trong quá trình làm việc chung, đồng nghiệp thiếu sự tương tác dẫn đến những hiểu lầm tai hại, khiến kết quả công việc cũng bị ảnh hưởng theo. Đôi bên đều cần buông bớt cái tôi, cùng ngồi lại để trao đổi và tìm cách khắc phục kịp thời. Khi cùng hướng tới mục tiêu chung, các bạn sẽ biết mình cần làm gì.

Tử vi 12 con giáp dự đoán vào cuối ngày mai (17/11), 3 con giáp bị kẻ xấu hãm hại sau lưng, tài chính bất ổn, gia đạo bất an, bản mệnh gặp rắc rối - Ảnh 3
Trong quá trình làm việc chung, đồng nghiệp thiếu sự tương tác dẫn đến những hiểu lầm tai hại - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Khuya mai (16/11), SAO TỐT chiếu mệnh, 3 con giáp này lọt mắt xanh quý nhân, vận trình thăng hoa, bản mệnh cầu được ước thấy, phát tài phát lộc, tin vui ồ ạt kéo đến

Khuya mai (16/11), SAO TỐT chiếu mệnh, 3 con giáp này lọt mắt xanh quý nhân, vận trình thăng hoa, bản mệnh cầu được ước thấy, phát tài phát lộc, tin vui ồ ạt kéo đến

Đúng khuya mai, 16/11, 3 con giáp này lọt mắt xanh quý nhân, vận trình thăng hoa, bản mệnh cầu được ước thấy, phát tài phát lộc, vạn sự như ý, tin vui ồ ạt kéo đến.

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