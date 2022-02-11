Trong tháng Giêng, người thuộc 3 tuổi này đứng đầu bảng về độ may mắn, công việc thuận lợi, của cải làm ra nhiều vô kể

12 con giáp tử vi 11/02/2022 13:30

Trong tháng Giêng Nhâm Dần 2022, 3 tuổi này cực kỳ may mắn, giàu sang, tiền vào như nước.

Các chuyên gia phong thủy cho biết, trong tháng Giêng năm Nhâm Dần này có 3 tuổi đứng đầu bảng về độ may mắn, công việc hanh thông thuận lợi, của cải làm ra nhiều vô kể, đó là: Ất Hợi 1995, Quý Hợi 1983 và Tân Hợi 1971.

Trong tháng Giêng, người thuộc 3 tuổi này đứng đầu bảng về độ may mắn, công việc thuận lợi, của cải làm ra nhiều vô kể - Ảnh 1

Theo các chuyên gia tử vi, tháng Giêng là tháng Nhâm Dần. Trong phong thủy, Dần và Hợi là một trong 6 cặp lục hợp. Gặp tháng hợp này thì mọi công việc đều hanh thông, thuận lợi, trôi chảy và suôn sẻ hơn.

Trong tháng Giêng, người thuộc 3 tuổi này đứng đầu bảng về độ may mắn, công việc thuận lợi, của cải làm ra nhiều vô kể - Ảnh 2

Trong 3 tuổi trên, may mắn nhất là Ất Hợi 1995 bởi đây là tuổi mệnh Hỏa. Tháng Giêng trong phong thủy ngũ hành chủ về hành Mộc. Mộc và Hỏa tương sinh.

Tuổi 1983 cũng khá may mắn bởi người sinh năm này có mệnh Thủy, Mộc và Thủy cũng tương sinh.

Trong tháng Giêng, người thuộc 3 tuổi này đứng đầu bảng về độ may mắn, công việc thuận lợi, của cải làm ra nhiều vô kể - Ảnh 3

Tuổi 1971 xấu hơn một chút bởi đây là tuổi mệnh Kim, Kim và Mộc tương khắc. Do đó, các bạn sinh năm 1971 cần lưu ý hơn một chút. Tuy nhiên, chỉ gọi là xấu hơn chút ít, còn so về mặt bằng chung với 12 con giáp thì tuổi này vẫn đang ngưỡng mộ.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).

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