Trong 2 ngày cuối tuần (12-13/3): 2 con giáp được Thần Tài bám lấy gót chân, tiền của dư dôi, 1 con giáp vướng Hung Vận kẻo mất tiền

Vận khí của người tuổi Sửu có những bước chuyển mình đáng kể vào cuối tuần. Con giáp này sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền và làm giàu.

Người làm công ăn lương cũng có điềm báo vượng phát về đường công danh.

Người làm kinh doanh gặp nhiều thuận lợi, có thể ký kết được hợp đồng lớn nhờ sự nhanh nhẹn, khéo léo. Vì vậy, hãy tận dụng hết vận may của mình trong thời điểm này.

Sửu có thể được cấp trên giao phó những trọng trách quan trọng trong công việc. Với sự yêu nghề, sẵn sàng cống hiến nên Sửu được cấp trên tin tưởng và tín nhiệm.

Vận khí của người tuổi Sửu có những bước chuyển mình đáng kể vào cuối tuần. Con giáp này sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền và làm giàu. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có cát tinh chiếu rọi nên sẽ có cơ hội phát tài vào cuối tuần này. Dậu sẽ cảm nhận rõ một luồng sinh khí mới thổi vào cuộc sống của mình. Cùng với đó là mọi việc trở nên thuận lợi hơn.

Những nỗ lực, cống hiến của Dậu trong công việc sẽ được ghi nhận. Người nào biết nắm bắt cơ hội thì sẽ gặt hái được thành tựu xứng đáng.

Ngày thứ 7, Dậu có cơ hội gặp gỡ, làm quen với nhiều người mới. Đây có thể chính là quý nhân của bản mệnh trong tương lai.

Nhờ công việc tiến triển nên tài chính của Dậu cũng có nhiều thay đổi. Dậu có thể ký được những hợp đồng lớn, đem về những khoản lợi nhuận đáng kể.

Các khoản nợ nần nếu có được giải quyết nhanh chóng nhờ khoản tiền này.

Ngày thứ 7, Dậu có cơ hội gặp gỡ, làm quen với nhiều người mới. Đây có thể chính là quý nhân của bản mệnh trong tương lai. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi là con giáp được cảnh báo rằng có thể gặp xui xẻo vào 2 ngày cuối tuần. Do có hung vận khá lớn nên vận trình của Hợi ngập tràn biến động. Vì vậy, Hợi muốn làm việc gì cũng nên cẩn thận.

Những quan điểm trái chiều có thể khiến Hợi xung đột với người xung quanh. Chuyện nhỏ có thể hóa lớn nếu Hợi không tìm được tiếng nói với người khác. Hợi cần bình tĩnh để giải thích và thuyết phục cho đối phương hiểu được ý mình.

Hợi là người có tài nhưng lại thường tỏ ra kiêu ngạo, coi thường người khác. Vì vậy họ dễ làm mất lòng người khác. Hãy nhớ rằng nếu muốn tiến xa hơn thì Hợi cần học sự khiêm tốn, hòa đồng và biết kết nối mọi người để tạo địa vị vững chắc.

Cuối tuần này, chuyện tình cảm của Hợi cũng có nhiều rạn nứt. Người đã có gia đình cần có sự bao dung với đối phương. Người còn độc thân đừng quá kén chọn nếu muốn sớm tìm được người phù hợp với mình.

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