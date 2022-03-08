TOP 3 con giáp vượt hết ‘ĐẠI NẠN’ tháng 3, quý nhân trợ mệnh trong tháng 4, tháng 5 vụt sáng trên đỉnh vinh quang

12 con giáp tử vi 08/03/2022 17:05

Tử vi 12 con giáp từ tháng 3 đến tháng 5/2022 cho thấy, trong 3 tháng tới đây 3 con giáp này vượt mọi biến cố khó khăn, vươn lên một tầm cao mới, của cải chất đống đầy nhà.

Tuổi Hợi

Nếu đầu năm 2022, người tuổi Hợi còn gặp phải những trắc trở, khó khăn còn sót lại từ năm cũ, thì từ tháng 3/2022, vận xui gần như sẽ nối gót ra đi.

Thay vào đó, thần May mắn sẽ tìm đến với bạn. Trước hết là về công việc, những điều chỉnh từ cấp trên sẽ giúp bạn có nhiều cơ hội phát triển năng lực bản thân hơn, nhờ vậy, cửa thăng tiến ngày càng rộng mở với bạn.

Công việc hanh thông giúp tuổi Hợi cải thiện đáng kể thu nhập của bản thân. Cuộc sống gia đình cũng trở nên ấm êm, hạnh phúc khi người bạn đời dần cảm thông, thấu hiểu cho bạn.

Thậm chí, tới hết tháng 5, tuổi Hợi có thể sẽ là con giáp vượng tài nhất trong số 12 con giáp.

Tuổi Tuất

Trong năm nay, người tuổi Tuất sẽ thoát khỏi nghèo khó, xui xẻo. Khoảng thời gian từ tháng 3 - 5/2022 chính là những tháng tươi đẹp của con giáp này. Quý nhân sẽ luôn ở bên hỗ trợ, khiến vận thế của tuổi Tuất tốt lên trông thấy.

Trong công việc, bạn có nhiều cơ hội được tăng lương, thăng chức. Trong kinh doanh, người tuổi Tuất gặp được nhiều đối tác tốt, mở ra các cơ hội hợp tác lớn, lợi nhuận thu về không ít.

Đặc biệt là những người có ý định đầu tư vào mảng bất động sản sẽ có một năm bội thu.

Vì vậy, tuổi Tuất hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận liên tiếp tin vui về tài lộc, công danh ập đến với bạn trong khoảng thời gian tới đây.

TOP 3 con giáp vượt hết ‘ĐẠI NẠN’ tháng 3, quý nhân trợ mệnh trong tháng 4, tháng 5 vụt sáng trên đỉnh vinh quang - Ảnh 1
Từ tháng 3 - 5/2022 chính là những tháng tươi đẹp của tuổi Tuất. Quý nhân sẽ luôn ở bên hỗ trợ, khiến vận thế của tuổi Tuất tốt lên trông thấy. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tương tự như hai tuổi trên, người tuổi Ngọ sẽ đón những tháng tiếp theo của năm Nhâm Dần với tâm thế của người chiến thắng.

Trong công việc, cơ hội phát triển liên tiếp đến với bạn, giúp bạn phát huy hết sở trường của mình. Qua đó, lãnh đạo công ty sẽ có cái nhìn hoàn toàn khác về bạn và xem xét tăng lương, tăng thưởng.

Những ai đang có ý định thay đổi công việc có thể chớp thời cơ này. Chắc chắn vận may sẽ mỉm cười với bạn.

Những người làm kinh doanh sẽ có khoảng thời gian tận hưởng những thành quả ngọt ngào mà mình đã dốc sức đầu tư trước đây.

Bất kể là trong lĩnh vực gì, bạn cũng sẽ được Thần Tài ưu ái gọi tên, nhờ vậy chất lượng cuộc sống của tuổi Ngọ sẽ cải thiện đáng kể.

Một tin vui đến với người tuổi Ngọ trong những tháng tới đây là có thêm con thêm của. Những cô nàng tuổi Ngọ đã lập gia đình sẽ đón nhận niềm vui làm mẹ, hoặc sinh nở thuận lợi, mẹ tròn con vuông. Niềm vui làm mẹ sẽ giúp bạn thêm hạnh phúc viên mãn trong cuộc sống hôn nhân.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

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