Đàn ông thuộc 3 con giáp này bề ngoài lạnh lùng, khô khan nhưng lại là ‘ÔNG CHỒNG QUỐC DÂN’ hết lòng yêu vợ thương con

12 con giáp tử vi 09/03/2022 17:10

Trong 12 con giáp thì đàn ông thuộc 3 con giáp này có vẻ bề ngoài vô cùng lạnh lùng, khó gần, khô khan trong lời ăn tiếng nói đến hành động. Thế nhưng, họ lại là những ‘ông chồng quốc dân’ chính hiệu khi hết lòng yêu vợ thương con.

Đàn ông tuổi Thân

Đàn ông thuộc 3 con giáp này bề ngoài lạnh lùng, khô khan nhưng lại là ‘ÔNG CHỒNG QUỐC DÂN’ hết lòng yêu vợ thương con - Ảnh 1
Tình yêu của nam tuổi Thân giống như viên kim cương vậy, bền vững và vĩnh cửu, khiến người bên cạnh có cảm giác an toàn. Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông tuổi Thân thường phóng khoáng, điềm đạm, chân thành trong chuyện tình cảm, sẵn sàng trở thành người che chở cho gia đình. Do đó, phần lớn đàn ông tuổi Thân sẽ không thay lòng đổi dạ.

Tình yêu của nam tuổi Thân giống như viên kim cương vậy, bền vững và vĩnh cửu, khiến người bên cạnh có cảm giác an toàn. Hơn nữa, đàn ông tuổi Thân cũng không phải tuýp người thích thay đổi, sẽ không làm những chuyện có lỗi với vợ con.

Những người này còn rất cởi mở, kiên nhẫn, điềm đạm, biết nhượng bộ, không vì những chuyện nhỏ nhặt và cáu giận tranh cãi với người mình yêu, khiến cho “nửa kia” của họ lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc.

Đàn ông tuổi Sửu

Đàn ông thuộc 3 con giáp này bề ngoài lạnh lùng, khô khan nhưng lại là ‘ÔNG CHỒNG QUỐC DÂN’ hết lòng yêu vợ thương con - Ảnh 2
Bề ngoài có thể lạnh lùng nhưng mang một trái tim ấm áp, chàng trai tuổi Sửu chẳng bao giờ thờ ơ trước người mình yêu. Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông tuổi Sửu là những người rất mạnh mẽ và quyết đoán trong công việc cũng như trong cuộc sống. Người ngoài nhìn vào cứ ngỡ rằng họ sẽ có tính gia trưởng, không bao giờ nhường nhịn nhau điều gì nhưng kì thực, anh chàng này là người hoàn toàn khác. Sửu ra ngoài xã hội có thể tính nóng như lửa nhưng về nhà với vợ, với người yêu thì chẳng bao giờ nói một tiếng nặng lời, yêu chiều nửa kia của mình hết mực.

Bề ngoài có thể lạnh lùng nhưng mang một trái tim ấm áp, chàng trai tuổi Sửu chẳng bao giờ thờ ơ trước người mình yêu. Bạn hãy cứ dịu dàng nhẹ nhàng với chàng nhé, khi ấy bạn có muốn gì thì chàng cũng sẽ làm cho bạn mà thôi. Miễn là người mình yêu vui vẻ nở nụ cười thì muốn chàng giáp này làm gì cũng được, yêu chiều nâng niu người yêu hết mức. Nếu bạn đã gặp anh chàng như vậy thì đừng bao giờ bỏ lỡ nhé.

Đàn ông tuổi Dậu

Đàn ông thuộc 3 con giáp này bề ngoài lạnh lùng, khô khan nhưng lại là ‘ÔNG CHỒNG QUỐC DÂN’ hết lòng yêu vợ thương con - Ảnh 3
Tuy vẻ ngoài lặng lẽ, nhưng trong lòng lại có một trái tim nồng nhiệt, thế giới nội tâm vô cùng phong phú. Dậu quan tâm đến tất cả những tin tức về người mình yêu. Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, người tuổi Dậu không phải là người lụy vì tình hay quá đa sầu đa cảm, nhưng Dậu yêu một cách sâu sắc. Một khi dành hết trái tim cho ai, chàng giáp này sẽ chung thủy, ít khi nào thay đổi.

Tuy vẻ ngoài lặng lẽ, nhưng trong lòng lại có một trái tim nồng nhiệt, thế giới nội tâm vô cùng phong phú. Dậu quan tâm đến tất cả những tin tức về người mình yêu.

Khi gặp được người trong mộng, chàng trai tuổi Dậu luôn xác định đó sẽ là cô gái sống cùng họ dưới một mái nhà hạnh phúc. Dậu không tiếc tiền bạc hay công sức để mang lại nhiều điều bất ngờ, lý thú cho người yêu, để cả hai cùng nhau trải nghiệm quãng thời gian tuyệt vời của tình yêu.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

Trong 2 ngày cuối tuần (12-13/3): 3 con giáp nhận lộc từ ‘BỀ TRÊN’, tiền của rủng rỉnh về tay thoải mái tiêu xài

Trong 2 ngày cuối tuần (12-13/3): 3 con giáp nhận lộc từ ‘BỀ TRÊN’, tiền của rủng rỉnh về tay thoải mái tiêu xài

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