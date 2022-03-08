Chúc mừng những ai sinh vào khung giờ ‘VÀNG’ này vì được ‘THẦN PHẬT’ hộ mệnh, cả đời may mắn, sự nghiệp công thành danh toại

Trong tử vi học cho biết những người sinh giờ Tý thường rất thông minh, có nhiều tài lẻ. Người này có con đường học hành luôn rộng mở, vốn kiến thức của họ luôn khiến người đối diện phải ngưỡng mộ.

Trong cuộc đời của họ đa số đều rất thuận lợi, ít có vật cản ngáng đường. Tình hình tài chính, con đường công danh của họ không ngừng đi lên. Mọi việc đến tay đều trơn tru, mượt mà nên những người này ít gặp phải lo toan phiền muộn.

Những người này thường vô cùng tài giỏi nhưng họ không bao giờ kiêu ngạo, luôn có tinh thần học hỏi để hoàn thiện bản thân.

Một người đàn ông nếu như sở hữu khung giờ sinh này sẽ có cơ hội kết hôn với một người vợ giàu có. Nếu là phụ nữ, người này sẽ rất thành công trên con đường sự nghiệp, nhiều khả năng được làm sếp, có địa vị trong xã hội.

Còn nếu là phụ nữ, người này sẽ rất thành công trên con đường sự nghiệp, nhiều khả năng được làm sếp, có địa vị trong xã hội. Đặc biệt đường hôn nhân của người phụ nữ có giờ sinh này vô cùng may mắn.

Người sinh vào giờ Thìn (7h - 9h)

Trong tử vi cho biết phần lớn những người sinh vào thời Thìn bản tính thông minh nên người sinh giờ Thìn thường được người khác vô cùng ngưỡng mộ. Ảnh minh họa: Internet

Trong tử vi cho biết phần lớn những người sinh vào thời Thìn bản tính thông minh nên người sinh giờ Thìn thường được người khác vô cùng ngưỡng mộ. Họ đều sở hữu đầu óc họ rất lanh lợi, nói một hiểu mười nên con đường công danh của họ rất rộng mở. Có thể đó là lý do, những người sinh giờ Thìn luôn được hưởng cuộc sống giàu sang phú quý. Họ không cần phải làm việc cực nhọc mà vẫn có của ra của vào. Cuộc sống của những người sinh vào khung giờ này ít khi phải lo lắng đến vấn đề cơm ăn áo mặc.

Đặc biệt, những người sinh vào giờ này thường là người có bản tính vui vẻ, khéo léo và vô cùng khôn ngoan. Tài ngoại giao, khả năng ứng xử tốt giúp họ ghi được điểm tốt trong mắt mọi người. Nếu hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, chắc chắn người này sẽ làm ăn phát đạt nhờ những mối quan hệ đối tác tốt.

Những người sinh vào giờ Thìn sẽ phát triển mạnh vào tầm tuổi ngoài 35. Nếu là nam giới, đó là mốc quan trọng mà họ có thể đạt được đỉnh cao trong sự nghiệp, có khả năng tiến tới làm ông chủ. Nếu là nữ giới, cuộc sống giàu sang yên ấm bên cạnh người chồng giàu có.

Người sinh vào giờ Thân (15h-17h)

Những người sinh vào giờ Thân thường khá dễ tính, hòa đồng và nhanh nhẹn. Ảnh minh họa: Internet

Những người sinh vào giờ Thân thường khá dễ tính, hòa đồng và nhanh nhẹn. Họ là những người giỏi giao tiếp nên họ được nhiều người yêu quý. Không chỉ được tính cách mà ngay cả trí tuệ của họ cũng hoàn hảo.

Nếu nói về độ thông minh, nhanh trí thì hiếm ai có thể sánh bằng những người sinh giờ này. Tài năng của họ là không thiếu và họ luôn quyết tâm theo đuổi mục tiêu đã được đặt ra. Họ không thích hợp với những công việc mang tính nặng nề khô khan.

Nếu là đàn ông sinh vào giờ Thân sẽ sở hữu một khối tài sản đáng mơ ước. Không chỉ phấn đấu bằng năng lực cá nhân, họ còn thường xuyên gặp may mắn, nhiều lần được quý nhân phù trợ vì thế con đường thăng tiến của họ rất hanh thông. Nếu là phụ nữ thì họ sinh ra được định sẵn là một bà chủ.

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