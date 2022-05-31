Top 3 con giáp có thiên phú nghệ thuật hơn người, tương lai chắc chắn nổi danh đình đám

12 con giáp tử vi 31/05/2022 05:17

Nghệ thuật dường như là bản năng của những con giáp này, họ yêu nghệ thuật và có thể cống hiến hết mình với nghệ thuật.

Tuổi Dần

Trong khi nhiều người vẫn đang loay hoay đi tìm mục đích của cuộc sống thì người tuổi Dần luôn biết rõ mình muốn gì. Họ rất giỏi trong việc lập kế hoạch trong cả công việc và cuộc sống nên các vị trí lãnh đạo hoặc quản lý sẽ rất thích hợp với họ.

Lĩnh vực giúp người tuổi Dần dễ đạt được thành công gồm: y học, ẩm thực, văn hóa, âm nhạc. Đặc biệt, khi theo nghiệp nhà binh quân đội hoặc công an, họ được mọi người tôn trọng, tín nhiệm và có khả năng phát triển tốt.

Tuy vậy, tuổi Dần cũng hay đa nghi và nóng tính dẫn đến những quyết định điên rồ trong một phút bốc đồng. Những công việc văn phòng nhàm chán không phù hợp với tính cách của họ nên người tuổi Dần thường tìm một môi trường có thể phát huy hết những kỹ năng và điểm mạnh cá nhân.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi thích giúp đỡ và chăm sóc người khác. Thế nên, những công việc trong ngành dịch vụ sẽ là hoàn hảo với họ. Họ sẽ là những y tá, điều dưỡng tuyệt vời. Họ sẽ chú ý đến từng chi tiết nhỏ và toàn tâm toàn ý cho công việc của mình.

Vì người tuổi Mùi thông minh và nhạy cảm nên họ cũng rất hợp với lĩnh vực nghệ thuật. Dường như họ chẳng bao giờ thiếu đi khát khao sáng tạo. Nó cũng mang lại một môi trường ổn định hơn cho họ vì đó chính là thứ họ cần. Ở trong môi trường này, họ sẽ thấy an toàn hơn.

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Ảnh minh họa: Internet
 

Ngoài ra, người tuổi Mùi cũng khá hợp với các công việc ổn định, như chuyên viên đánh máy hoặc giáo viên. Đây là những công việc không có nhiều yếu tố bên ngoài phải lo lắng, giúp họ có thể tập trung làm tốt nhiệm vụ.

Người tuổi Ngọ cũng không nên làm các công việc có tính cạnh tranh cao, như đầu tư hay truyền thông. Áp lực lớn từ các ngành nghề này sẽ khiến họ thường xuyên rơi vào sự rối bời và lo lắng.

Tuổi Dậu

Điểm mạnh nhất của những người tuổi Dậu nằm ở kỹ năng chuyên nghiệp và sự can đảm đáng nể của họ. Tuổi Dậu thường đưa ra những lựa chọn thông minh nên những công việc như chính trị gia, nhà ngoại giao, hướng dẫn viên du lịch, bartender hay thiết kế thời trang sẽ tận dụng tốt tài năng của họ.

Với phẩm chất nghệ sĩ và tính cách bay bổng, tuổi Dậu cũng có năng khiếu ở lĩnh vực âm nhạc và nghệ thuật. Họ biết lắng nghe, thấu hiểu và giỏi đọc ý nghĩ của người khác nên thường có nhiều bạn tâm giao, tri kỷ. Người tuổi Dậu ít quan tâm đến tiền bạc nên họ kiếm tiền nhanh mà tiêu tiền cũng chóng.

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