Tháng 10 âm lịch chính là thời điểm vàng để 3 con giáp phát triển sự nghiệp, tiền tài liên tục kéo đến và vận may luôn mỉm cười

Vào tháng 10 âm lịch, 3 con giáp này sẽ được quý nhân chiếu cố. Đây chính là thời điểm vàng để các con giáp này thể hiện bản thân và sẽ nhận được nhiều điều may mắn từ quý nhân.

Tuổi Mùi Trong năm Tân Sửu 2021, do Mùi và Sửu tạo thành 1 trong 6 cặp con giáp Lục xung, nên so với các con giáp khác, tuổi Mùi cũng gặp nhiều thách thức hơn. Cũng trong năm nay, tuổi Mùi có 2 thời điểm khó khăn liên tiếp là tháng 8 và tháng 9 âm, cần họ phải đặc biệt cẩn trọng để tránh những chuyện không hay, mất tiền lại mệt người. Sau 2 tháng liên tiếp gặp nhiều khó khăn, sang tháng 10 âm, những vận xui này sẽ dần biến mất, nhường chỗ cho nhiều suôn sẻ và thuận lợi sẽ đến với tuổi Mùi.

Với sự xuất hiện của cát tinh Vũ Khúc - sao tốt chủ về tài lộc, tiền tài, tuổi Mùi có thể gặp may mắn bất ngờ trong việc kiếm tiền, thậm chí thu nhập tăng cao từ nhiều nguồn khác nhau. Do đó, tuổi Mùi nên tận dụng những ưu thế này để kiếm tiền, bảo đảm cho họ 1 cuộc sống sung túc, đủ đầy trong dịp cuối năm này. Tuổi Tuất Trời sinh những người tuổi Tuất có tính cách thẳng thắn, trung thực, luôn có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Đa số những người tuổi Tuất đều không được sinh ra trong gia đình khá giả, giàu có nên họ luôn có một sự mặc cảm nhất định.

Vì sự mặc cảm này đã tạo thành động lực khiến họ ngày càng mạnh mẽ và nỗ lực hơn để tìm kiếm cơ hội đổi đời, mà cũng nhờ vậy mà họ thường giàu có viên mãn vào hậu vận. Tử vi học có nói, tháng 10 âm lịch tới đây, tuổi Tuất sẽ có vận may lội ngược dòng. Thời gian trước khó khăn thế nào không biết nhưng khoảng thời gian này, họ sẽ gặt hái được nhiều thành công nhờ sự chăm chỉ không ngừng. Không những thế, trong vòng 2-3 năm tới, những người tuổi Tuất sẽ tạo dựng được cơ ngơi vững chắc, không chỉ giàu có viên mãn mà đời sống tinh thần cũng đủ đầy hạnh phúc khiến ai cũng ghen tị. Tuổi Hợi Trong số 12 con giáp, người tuổi Hợi sinh ra đã có phúc khí vây quanh, là người có số mệnh đại phú đại quý. Chẳng những vận trình không tồi mà bản mệnh còn có thể đem may mắn đến cho những người xung quanh, giúp cho gia vận càng ngày càng thêm hưng vượng. Theo các chuyên gia phong thủy, tháng 10 âm là thời điểm đáng mong chờ cuối cùng trong năm nay của những người tuổi Hợi vì họ sẽ kiếm tiền nhanh hơn bất kỳ tháng nào trước đây. Và do đó, họ sẽ tích lũy được số vốn đáng nể vào dịp cuối năm. Đây cũng là lúc tuổi Hợi nên thực hiện những kế hoạch và dự án đầu tư quan trọng, vì khả năng thành công là rất cao. *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả. Ảnh minh họa: Internet

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thang-10-am-lich-chinh-la-thoi-diem-vang-de-3-con-giap-phat-trien-su-nghiep-tien-tai-lien-tuc-keo-den-va-van-may-luon-mim-cuoi-434167.html