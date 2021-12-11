'Tất tần tật' về vận trình của 12 con giáp trong năm 2022: Tuổi Ngọ 'ngồi mát ăn bát vàng', tuổi Tuất làm đâu thắng đó, tiền tài liên tục đổ về

Với người làm kinh tế, công việc làm ăn gặp nhiều khó khăn, đầu tư tiền bạc khó thu hồi vốn, bạn phải loay hoay tìm ra hướng đi phù hợp cho mình, thậm chí có lúc phải vay mượn tiền bạc để lo cho công việc.

Với người làm công ăn lương, công việc không có nhiều tiến triển, lại có nhiều sự cố xảy ra khiến bạn tốn nhiều thời gian giải quyết, vì thế mà tiền lương vẫn giậm chân tại chỗ, dù có tiền thưởng cũng không quá đáng kể.

Với người kinh doanh, buôn bán, bản mệnh thu về nhiều lợi nhuận bù đắp cho những thua lỗ trước đó nhờ mở rộng được mạng lưới kinh doanh, đầu tư và nhận được nhiều sự tin tưởng của khách hàng.

Trong năm này, người tuổi Tý không nên tập trung tiền bạc ở một kênh nhất định kẻo dễ rơi vào cảnh trắng tay. Bạn nên đầu tư ở nhiều lĩnh vực khác nhau, mỗi lĩnh vực một ít và chú ý an toàn.

Tuy nhiên, bạn cũng chớ thấy công việc thuận lợi mà nảy sinh chủ quan, lơ là. Với người theo đuổi con đường công danh, sự nghiệp, bạn khẳng định được giá trị của bản thân trong tập thể, trở thành đối tượng nhận được nhiều sự tin tưởng của mọi người. Nếu hoàn thành được các công việc trọng đại thì cơ hội thăng chức, tăng lương, thưởng nóng trong tầm tay.

Với những ai có ý định khởi nghiệp trong năm nay, bạn hãy thử sức với quy mô nhỏ, số vốn ít trước, đồng thời dành nhiều thời gian để học hỏi kinh nghiệm của người đi trước.

Tuổi Dần

Thời điểm này, người làm ăn kinh doanh nên thay đổi những suy nghĩ đã cũ kĩ, lối mòn để tìm hiểu nhiều hơn về các kênh đầu tư khác nhau, chứ không nên chỉ tập trung vào một nguồn thu nhập từ công việc chính. Nếu như bạn chịu khó tìm tòi học hỏi, tiến hành từng bước chậm nhưng chắc thì bạn ắt sẽ kiếm được đồng ra đồng vào, giải quyết được tình trạng khó khăn.

Người còn thiếu kinh nghiệm không nên vội vàng nghe theo lời rủ rê, lôi kéo của kẻ khác kẻo dễ bị lợi dụng, khiến "xôi hỏng bỏng không". Muốn kiếm được tiền bạc, bạn phải bỏ công bỏ sức chứ không thể chỉ “ngồi mát ăn bát vàng”.

Tuổi Mão

Dù bạn có thể làm ra được nhiều tiền bạc hơn so với năm ngoái nhưng nhu cầu chi tiêu cũng tăng lên, nếu không biết quản lý tài chính thì khó tích lũy, không dư dả.

Cụ thể, người làm công ăn lương vẫn duy trì một nguồn thu nhập như cũ, bạn cần hết sức tập trung vào nhiệm vụ của mình, không bỏ qua những cơ hội để khẳng định bản thân thì đến nửa cuối năm, mức lương thưởng mới có dấu hiệu khởi sắc.

Còn nếu làm việc lơ là, được chăng hay chớ thì dễ mắc phải lỗi sai, thậm chí phải dùng tiền bạc đền bù. Người kinh doanh, buôn bán thì dòng tiền luân chuyển đều, không trồi sụt mạnh, hàng tháng thu về lợi nhuận đều đặn. Tuy nhiên, bạn không nên giậm chân tại chỗ, tạo điều kiện để đối thủ vượt qua mình.

Tuổi Thìn

Người làm đầu tư, kinh doanh nên từ bỏ ý định đầu tư hay đầu cơ ngắn hạn để tránh tình trạng lợi bất cập hại, dễ rơi vào cảnh thua lỗ, khó thu hồi vốn.

Nếu còn chưa có kinh nghiệm nhiều trong các lĩnh vực đầu tư thì bạn chớ nên kiêu ngạo, khinh suất. Hãy dành thời gian để tích lũy kinh nghiệm, vừa làm vừa học, xây dựng nền tảng kiến thức bền vững, tránh chạy theo hiệu ứng đám đông.

Người làm công ăn lương có vận trình sự nghiệp khá bình ổn. Đôi lúc bạn vướng phải cạnh tranh của đối thủ nhưng đó cũng là động lực để bạn tiến về phía trước. Có thể sự cố gắng của bạn không thể đem lại kết quả ngay lập tức, song thời gian sẽ dần dần cho bạn câu trả lời thuyết phục.

Tuổi Tỵ

Thách thức và cơ hội song hành, bản mệnh càng cố gắng, không đầu hàng khó khăn thì càng thu về nhiều lợi nhuận.

Tuy nhiên, đáng chú ý là nguồn thu của bạn chủ yếu đến từ các công việc chính, vì vậy nên cố gắng làm cho tốt nhiệm vụ của mình, nếu sắp xếp được thời gian thì mới nên bắt tay vào các công việc làm thêm, chớ tham công tiếc việc rồi cuối cùng lại không ra đâu vào đâu.

Người làm công ăn lương có thu nhập ổn định nhưng chưa có nhiều đột phá, vì vậy cần chú ý hơn trong các hoạt động chi tiêu, chú ý để lại một khoản tiền tích lũy. Đến cuối năm, bạn có cơ hội được tăng lương.

Tuổi Ngọ

Dù trong quá trình tiến hành công việc, bản mệnh khó tránh khỏi trở ngại, nhưng chỉ cần không ngừng cố gắng, bạn sẽ được quý nhân giúp đỡ khắc phục khó khăn, cuối cùng đạt được kết quả như mong muốn, thu về lợi nhuận khả quan.

Với người làm công ăn lương, bạn biết cách nắm bắt cơ hội nên công việc phát triển không ngừng, vì được lãnh đạo coi trọng và cất nhắc nên mức lương thưởng cũng có dấu hiệu tăng tiến đáng kể.

Ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại, bản mệnh có thêm một vài nguồn thu khác như công việc làm thêm, việc đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu… Những kênh đầu tư này mang tới nguồn tiền thụ động ổn định, chất lượng cuộc sống có dấu hiệu cải thiện rõ rệt.

Tuổi Mùi

Dù làm trong lĩnh vực gì đi nữa, khi nguồn thu nhập chính tăng tiến không ngừng, tạo tiền đề tốt cho việc đầu tư hoặc mở rộng kinh doanh, buôn bán tăng nguồn thu phụ, bạn nên nhanh tay nắm bắt cơ hội, khiến tiền đẻ ra tiền.

Tuy nhiên, năm nay không thích hợp cho các hoạt động đầu cơ lướt sóng ngắn hạn bởi rủi ro vẫn rất cao, tốt nhất bản mệnh nên lựa chọn hạng mục trung và dài hạn, chỉ cần không quá tham lam ắt có tiền chảy vào túi.

Khi có điều gì chưa nắm rõ, bạn nên chủ động học hỏi thêm người đi trước, chớ nên quyết định theo những phán đoán chủ quan của mình.

Tuổi Thân

Với người làm công ăn lương, thu nhập của bạn hầu như không tăng do chỉ có 1 nguồn thu chính. Bạn còn dễ gặp rắc rối với lãnh đạo nên ít được giao cho những nhiệm vụ quan trọng, khó có thể khẳng định được giá trị của bản thân.

Người làm kinh doanh buôn bán cũng không mấy thuận lợi, dễ gặp phải tình trạng bị bùng hàng, ế ẩm. Bạn cần tìm ra con đường mới cho bản thân, không thể mãi tiếp tục đi theo lối mòn không đem lại lợi nhuận.

Đây cũng không phải là thời điểm lý tưởng để hợp tác mở rộng làm ăn hay đầu tư, bởi bạn khó có thể thu hồi được vốn, thậm chí gặp phải những đối tác không đáng tin cậy, khiến tiền bạc tổn thất không ngừng.

Tuổi Dậu

Người làm công ăn lương thu nhập ổn hơn nhưng chưa đa dạng nhiều nguồn thu. Về cơ bản, bạn tập trung vào nhiệm vụ chính của mình thì cũng có đủ đồng ra đồng vào, nhưng nếu muốn cuộc sống dư dả hơn thì nên tham khảo các kênh đầu tư, tiết kiệm hoặc bắt tay vào các công việc làm thêm.

Người kinh doanh, buôn bán tự thân có thêm các nguồn thu ngoài luồng, tổng thu nhập không hề kém cạnh bất cứ ai. Bạn có thể mạnh dạn đi theo những định hướng mà mình đã vạch ra từ trước.

Tuổi Tuất

Người làm đầu tư, kinh doanh không còn quá phụ thuộc vào một nguồn thu như trước. Ngược lại, bản mệnh biết đa dạng hóa các danh mục kinh doanh hay đầu tư vật chất khác nhau, khiến nguồn tiền lưu chuyển nhịp nhàng, bạn không chỉ nâng cao được chất lượng cuộc sống mà còn có tiền bạc dư dả, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Có điều, dù túi tiền rủng rỉnh thế nào, người tuổi Tuất cũng cần tìm cách cân đối thu chi. Bạn đừng nên ngủ quên trên chiến thắng hoặc chơi bời, hưởng thụ quá đà, kẻo núi vàng núi bạc cũng bị tiêu hao đi mất.

Tuổi Hợi

Tài lộc của bản mệnh sinh sôi mạnh trong thời điểm này này. Bạn nên đầu tư tiền bạc vào chuyện hợp tác làm ăn, mở rộng quy mô hoặc các kênh đầu tư, nếu mạnh dạn làm theo định hướng của mình hoặc lời khuyên của người đáng tin cậy.

Người làm kinh doanh, buôn bán gặp được nhiều thuận lợi hơn trước, bạn nên đầu tư vào các hạng mục ngắn và trung hạn, không nên giữ tiền mặt quá nhiều, thay vào đó luân chuyển sang các hình thức đầu tư đa dạng.

Với người làm công ăn lương, mưu sự trong năm vất vả hơn, nhưng vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần bản mệnh kiên trì theo đuổi mục tiêu tới cùng thì ắt đạt được kết quả tốt, thậm chí nằm ngoài sự mong đợi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh họa: Internet