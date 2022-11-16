Qua đêm nay (16/11), vạn sự hóa điềm lành, 3 con giáp này xua đuổi vận đen, may mắn đủ đường, vận trình thăng hoa, tình - tiền vượng sắc vô biên

12 con giáp tử vi 16/11/2022 13:34

Tử vi dự đoán chỉ cần qua đêm nay,16/11, 3 con giáp này xua đuổi vận đen, may mắn tìm đến, vận trình khởi sắc hơn trước, tình - tiền vô biên.

Tuổi Sửu

Chính Tài đem tới vận may cho con đường tài lộc của người tuổi Sửu. Dù làm ở lĩnh vực nào đi nữa, chỉ cần bạn đã chăm chỉ làm lụng suốt trong khoảng thời gian qua, ngay cả khi mọi người đều đang ngơi nghỉ thì bạn rất xứng đáng nhận được một phần thưởng hậu hĩnh.

Người làm đầu tư kinh doanh có thể nhận thấy rằng những hạng mục trước đó của mình đang dần dần thu được lợi ích. Người làm công nhận được phần thưởng nóng nhờ gặt hái được thành tích cao cho tập thể.

Ngũ hành tương sinh cho thấy có tin vui liên quan tới sức khỏe, nhất là những ai ốm bệnh có cơ hội hồi phục nhanh chóng trong ngày này. Với những người có ý thức hơn trong việc chăm sóc bản thân trong suốt thời gian qua đã thấy có những chuyển biến tích cực.

Qua đêm nay (16/11), vạn sự hóa điềm lành, 3 con giáp này xua đuổi vận đen, may mắn đủ đường, vận trình thăng hoa, tình - tiền vượng sắc vô biên - Ảnh 1
Chính Tài đem tới vận may cho con đường tài lộc của người tuổi Sửu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày mới cho biết Chính Ấn hỗ trợ cho người tuổi Tỵ có một ngày tuyệt vời cho các công việc thiết thực, bởi vì thông qua đó, bạn thì có thể giải quyết những vấn đề còn đang tồn đọng trong gia đình. Đây cũng là ngày để quan tâm hơn đến những người mà bạn yêu thương nơi tổ ấm đấy, đừng bỏ qua họ nhé.

Cát tinh đưa tới những cơ hội tốt, nhiều người còn may mắn có được địa vị trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, thành công nào cũng cần phải trả giá cả, vì thế bản mệnh hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa. Đôi lúc tuổi Ngọ có phần cứng nhắc, bảo thủ, song muốn bảo vệ niềm tin của mình thì nên thả lỏng một chút.

Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho vận trình tình cảm của bản mệnh được cải thiện rõ rệt khi bạn có ý thức vun vén tình cảm đôi lứa bằng những hành động cụ thể. Đời sống tình cảm của người độc thân lúc này khá sôi động với những cuộc hẹn thú vị.

Qua đêm nay (16/11), vạn sự hóa điềm lành, 3 con giáp này xua đuổi vận đen, may mắn đủ đường, vận trình thăng hoa, tình - tiền vượng sắc vô biên - Ảnh 2
Cát tinh đưa tới những cơ hội tốt, nhiều người còn may mắn có được địa vị - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vận trình sự nghiệp tuổi Thân tương đối tốt. Những kế hoạch của bản mệnh vẫn đang diễn ra thuận lợi. Thân Tị nhị hợp giúp cho con giáp này dễ đạt được ý nguyện và thậm chỉ gặp người hỗ trợ giúp cải thiện công việc về tiến độ và hiệu quả hơn.

Bản mệnh cũng có những cơ may và nếu như biết cách chủ động tận dụng thì tiền bạc thời gian tới không hề ít đâu nhé. Chính Tài đảm bảo cho người tuổi Thân thu nhập vững vàng, không cần phải lo lắng những vấn đề về tài chính. Con giáp này nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý, không để cái Tết trước mắt khiến mình lâm vào cảnh nợ nần.

Qua đêm nay (16/11), vạn sự hóa điềm lành, 3 con giáp này xua đuổi vận đen, may mắn đủ đường, vận trình thăng hoa, tình - tiền vượng sắc vô biên - Ảnh 3
Vận trình sự nghiệp tuổi Thân tương đối tốt - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Khuya mai (16/11), SAO TỐT chiếu mệnh, 3 con giáp này lọt mắt xanh quý nhân, vận trình thăng hoa, bản mệnh cầu được ước thấy, phát tài phát lộc, tin vui ồ ạt kéo đến

Khuya mai (16/11), SAO TỐT chiếu mệnh, 3 con giáp này lọt mắt xanh quý nhân, vận trình thăng hoa, bản mệnh cầu được ước thấy, phát tài phát lộc, tin vui ồ ạt kéo đến

Đúng khuya mai, 16/11, 3 con giáp này lọt mắt xanh quý nhân, vận trình thăng hoa, bản mệnh cầu được ước thấy, phát tài phát lộc, vạn sự như ý, tin vui ồ ạt kéo đến.

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