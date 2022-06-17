Những con giáp này cẩn thận đi làm ăn xa kẻo rước họa vào mình vào cuối năm

12 con giáp tử vi 17/06/2022 09:30

Đây là những con giáp nên cân nhắc việc đi lại làm ăn xa kẻo tiền mất tật mang, họa vô đơn chí.

Tuổi Sửu

Những con giáp này cẩn thận đi làm ăn xa kẻo rước họa vào mình vào cuối năm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sửu bình thường hiền lành, chăm chỉ nên hay bị kẻ khác lợi dụng. Trong cuối năm, bạn gặp xui xẻo về công việc. Cấp trên không hài lòng về cách làm việc thiếu chuyên nghiệp của bạn. Mắc sai sót khiến bạn bị quở trách, làm ảnh hưởng đến hiệu suất kinh doanh. Cố gắng lấy công chuộc tội nếu không thì vị trí hiện tại cũng khó giữ.

Tình yêu không được tốt, sức khỏe đang có dấu hiệu đi xuống vì bạn thức khuya, suy nghĩ quá nhiều. Chỉ cần bạn đầu tư cho sức khỏe, chịu khó khám bệnh định kì thì mới nâng cao được tinh thần, làm việc tốt hơn nhé.

Tuổi Tỵ

Những con giáp này cẩn thận đi làm ăn xa kẻo rước họa vào mình vào cuối năm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tỵ nên cân nhắc việc đi lại làm ăn xa trong tháng cuối năm này cẩn thận họa vô đơn chí. Gặp người không tốt gây ra tranh cãi, thị phi khiến bạn đau đầu. Tiền bạc kinh doanh nhập nhằng làm rạn nứt mối quan hệ tốt. Cố gắng xem lại công việc hiện tại xem có phù hợp để ở nhà, không phải đi công tác không nhé.

Tình yêu cũng không được như ý cho lắm. Nếu cố gắng thì có thể cứu vãn được tình cảm này còn không sớm tan nát vì hai người luôn mâu thuẫn về tiền bạc. 

Tuổi Thìn

Những con giáp này cẩn thận đi làm ăn xa kẻo rước họa vào mình vào cuối năm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn không may mắn khi chuyện tình cảm của bạn bị kẻ xấu cố tình xen vào làm cho gia đình rạn nứt, tan vỡ. Vào cuối năm, tình hình một căng thẳng hơn, khó cứu vãn. Nếu bạn thực sự không thể tiếp tục mối quan hệ này thì phải ngồi lại nói chuyện, nghiêm túc với tình cảm này nhé. Một người không còn yêu thương bạn thì cố gắng níu kéo cũng chỉ đau khổ mà thôi.

Công việc kinh doanh vì vậy mà không được như ý, có người lợi dụng sự dễ dãi của bạn khiến tiền bạc không cánh mà bay. Do bạn chủ quan tin người, đầu tư nhầm chỗ. Cố gắng xem lại cách làm việc và quy trình nhé, nếu không tiền bạc kiếm bao lâu nay lại xuống sông xuống bể.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

7 ngày tới, 3 con giáp vận may tới tấp, làm nghề gì tiền cũng chảy vào túi ầm ầm

7 ngày tới, 3 con giáp vận may tới tấp, làm nghề gì tiền cũng chảy vào túi ầm ầm

Nếu đã là người may mắn thì dù bạn làm công việc gì cũng may mắn đủ đường trong tuần mới này.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp gặp xui 3 con giáp hết vận xui 3 con giáp đen đủi

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 43 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 33 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 33 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 11 giờ 59 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 33 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 33 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 48 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 15 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục