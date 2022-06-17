Những con giáp này cẩn thận đi làm ăn xa kẻo rước họa vào mình vào cuối năm

Sửu bình thường hiền lành, chăm chỉ nên hay bị kẻ khác lợi dụng. Trong cuối năm, bạn gặp xui xẻo về công việc. Cấp trên không hài lòng về cách làm việc thiếu chuyên nghiệp của bạn. Mắc sai sót khiến bạn bị quở trách, làm ảnh hưởng đến hiệu suất kinh doanh. Cố gắng lấy công chuộc tội nếu không thì vị trí hiện tại cũng khó giữ.

Tình yêu không được tốt, sức khỏe đang có dấu hiệu đi xuống vì bạn thức khuya, suy nghĩ quá nhiều. Chỉ cần bạn đầu tư cho sức khỏe, chịu khó khám bệnh định kì thì mới nâng cao được tinh thần, làm việc tốt hơn nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tỵ nên cân nhắc việc đi lại làm ăn xa trong tháng cuối năm này cẩn thận họa vô đơn chí. Gặp người không tốt gây ra tranh cãi, thị phi khiến bạn đau đầu. Tiền bạc kinh doanh nhập nhằng làm rạn nứt mối quan hệ tốt. Cố gắng xem lại công việc hiện tại xem có phù hợp để ở nhà, không phải đi công tác không nhé.

Tình yêu cũng không được như ý cho lắm. Nếu cố gắng thì có thể cứu vãn được tình cảm này còn không sớm tan nát vì hai người luôn mâu thuẫn về tiền bạc.

Tuổi Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn không may mắn khi chuyện tình cảm của bạn bị kẻ xấu cố tình xen vào làm cho gia đình rạn nứt, tan vỡ. Vào cuối năm, tình hình một căng thẳng hơn, khó cứu vãn. Nếu bạn thực sự không thể tiếp tục mối quan hệ này thì phải ngồi lại nói chuyện, nghiêm túc với tình cảm này nhé. Một người không còn yêu thương bạn thì cố gắng níu kéo cũng chỉ đau khổ mà thôi.

Công việc kinh doanh vì vậy mà không được như ý, có người lợi dụng sự dễ dãi của bạn khiến tiền bạc không cánh mà bay. Do bạn chủ quan tin người, đầu tư nhầm chỗ. Cố gắng xem lại cách làm việc và quy trình nhé, nếu không tiền bạc kiếm bao lâu nay lại xuống sông xuống bể.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.