Ngọc hoàng định sẵn, 3 con giáp ‘LẤY TÚI HỨNG TIỀN’ trong 2 tuần tới, ra đường cẩn thận lọt vào hố VÀNG RÒNG

12 con giáp tử vi 29/07/2021 13:32

Nếu bạn đang có ý định kinh doanh thì đây chính là thời điểm thuận lợi nhất để bạn ‘hốt bạc’ của thiên hạ về nhà.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất khi sinh ra đã mang mệnh phú quý, sung sướng từ trong trứng nước. Những người này dù không cần phải bỏ ra quá nhiều tâm tư tài lộc vẫn chảy vào túi tuổi Tuất ào ào như thác đổ. Nếu theo nghiệp kinh doanh, buôn bán tuổi Tuất sẽ phất lên cực nhanh, có tiền tỷ trong thời gian ngắn.

Trong 2 tuần tới, nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh tuổi Tuất sẽ phát tài phát lộc, sung túc đủ đầy. Nếu đang có ý định mở rộng kinh doanh hay lấn sân sang lĩnh vực mới thì đây chính là thời cơ nghìn năm có một để Tuất cả đời hưởng vinh hoa phú quý.

Ngọc hoàng định sẵn, 3 con giáp ‘LẤY TÚI HỨNG TIỀN’ trong 2 tuần tới, ra đường cẩn thận lọt vào hố VÀNG RÒNG - Ảnh 1
Tuất gặp nhiều may mắn trong 2 tuần tới (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Sửu

Trong 2 tuần này, tài lộc của tuổi Sửu khá vượng, cơ hội kiếm tiền nhiều, cả về nghề chính và nghề phụ đều có những hướng phát triển mới. Chính Tài và Thiên Tài cùng xuất hiện đảm bảo cho con giáp này tài lộc dồi dào.

Với người làm đầu tư kinh doanh, bạn có thể tìm được những đối tác đáng tin cậy, và đôi bên sẽ cùng chung tay thực hiện thành công nhiều kế hoạch chung.

Với người làm công ăn lương, bạn có thể nhận được tiền lương, tiền thưởng nhân ngày nghỉ lễ cũng như vì những cống hiến của bạn cho tập thể.

Tuổi Mão

Trong số những con giáp, tuổi Mão là những người được trời ban nhiều phước lành, cuộc sống dù khó khăn cách mấy cũng vượt qua ngoạn mục nhờ quý nhân giúp đỡ.

Trong cuộc sống, tuổi Mão thường đủ đầy về vật chất lẫn tinh thần nhưng họ vẫn không ngừng nỗ lực và cố gắng để tìm kiếm được nhiều cơ hội thăng tiến. Trong thời gian tới tử vi học có nói, những người tuổi Mão sẽ gặp được nhiều may mắn nhưng vẫn chưa thịnh vượng.

Trong 2 tuần tới, tuổi Mão sẽ cảm nhận được vận may đang lội ngược dòng, càng chăm chỉ càng thăng tiến, từ giai đoạn này trở đi những người tuổi Mão sẽ tìm được cơ hội tốt để đổi đời, đặc biệt sẽ ngày càng giàu có và thăng hoa hơn.

* Thông tin bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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