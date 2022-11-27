Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , CN ngày 27/11/2022 hôm nay, tình hình tài chính của tuổi Dậu có dấu hiệu khả quan hơn khi được cát thần ghé thăm. Những khoản thu nhập phụ đến từ nghề tay trái sẽ giúp con giáp này trang trải phần nào cho những chi phí sinh hoạt hằng ngày.

Ngũ hành tương sinh giúp cho những chú Dậu đón tin vui tình cảm trong ngày. Vợ chồng có tranh cãi cũng dễ làm lành, bản mệnh có phạm sai lầm cũng được nửa kia tha thứ. Nhìn chung, gia đình hài hòa, vợ chồng hòa hợp, hạnh phúc luôn đong đầy.

Vận may trợ mệnh, sự nghiệp của Tuổi Dậu cũng có những bước tiến khá triển vọng. Với những người đang chuẩn bị bước vào các cuộc thi cử hay tuyển chọn, có cát thần bên cạnh, bạn sẽ vững tin hoàn thành tất cả một cách tốt nhất. Nhưng nhớ là đừng quá chủ quan, hãy thật cẩn thận để có thể đạt kết quả tốt nhất.

Vận may trợ mệnh, sự nghiệp của Tuổi Dậu cũng có những bước tiến khá triển vọng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng CN ngày 27/11/2022 hôm nay, cục diện Mão Tuất lục hợp sẽ giúp cho tuổi Tuất làm việc một cách chỉn chu, có kế hoạch hơn. Con giáp này còn có cơ hội hợp tác làm ăn với những đối tác tiềm năng, hãy nhanh chóng nắm bắt, đừng bỏ lỡ.

Có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc. Việc làm ăn thành đạt, tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài công sức của mình. Nếu có người mời hợp tác thì Tuổi Tuất nên nhanh chóng nhận lời không nên chần chừ, sẽ có mối lợi tự nhiên đưa đến. Mọi vấn đề về tiền bạc nên giải quyết một cách uyển chuyển, không nên nóng nảy dễ đưa đến hiểu lầm tranh cãi, bạn nên dùng tình cảm sẽ thành công. Tóm lại, mọi việc mong cầu về tiền bạc của bạn về phương diện làm ăn đều may mắn thuận lợi.

Có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Nhờ Lục Hợp cục nên người tuổi Tý tiến hành mọi việc thuận lợi, từ công việc đến vận trình tình cảm, các mối quan hệ xã giao hài hòa. Dù có mâu thuẫn nào đó bất ngờ nảy sinh con giáp này cũng sẽ giải quyết một cách êm đẹp và mọi người ngày càng thấu hiểu nhau hơn.

Tình hình tài chính của con giáp này có phần khả quan hơn. Cơ hội phát tài nhanh đang đến, nếu biết nắm bắt, có thể thu về cho mình một khoản lợi không hề nhỏ. Tuy nhiên, đừng chủ quan mà đưa ra các quyết định nóng vội, luôn suy xét cẩn thận mọi khía cạnh để hạn chế những rủi ro tiềm ẩn.

Trong ngày ngũ hành Thủy sinh Mộc, được đào hoa trợ mệnh, vận tình duyên của tuổi Tý cũng có dấu hiệu khởi sắc. Lứa đôi trải qua khoảng thời gian hạnh phúc ngọt ngào bên nhau. Người độc thân cũng có cơ hội gặp gỡ được người tâm đầu ý hợp.

Nhờ Lục Hợp cục nên người tuổi Tý tiến hành mọi việc thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo