Đúng Ngọ 3 khắc ngày 21/4, 3 tuổi được Ngọc Hoàng độ mạng, quý nhân đưa tay kéo tiền TỶ vào nhà, cuộc sống thăng hoa viên mãn

12 con giáp tử vi 19/04/2021 06:01

Theo tử vi 12 con giáp, từ ngày 21/4, nhờ được cát tinh chiếu mệnh, quý nhân đưa đường chỉ lối nên 3 con giáp may mắn này sẽ rủ nhau phát tài, cứ thế mà giàu ú ụ khiến ai cũng phát hờn.

Tuổi Thân

Sách tử vi 12 con giáp chỉ rõ, người cầm tinh con Khỉ luôn sống chăm chỉ, siêng năng. Không làm thì thôi, một khi đã đặt ra mục tiêu Thân sẽ hoàn thành xuất sắc những gì mình khát khao. Chính sự cần cù, chịu thương chịu khó là bàn đạp giúp người tuổi Thân được nhiều bạn bè, đồng nghiệp và cấp trên để ý trao cơ hội làm ăn lớn. 

Tử vi ngày mới cho hay, từ 21/3, được quý nhân thương yêu nên con giáp may mắn này sẽ được cấp trên cất nhắc, cơ hội thăng tiến ngoạn mục trong sự nghiệp. Đặc biệt, may mắn theo chân còn giúp Thân sẽ trở thành con giáp giàu có nhất năm 2021.

Với Thân nào đang có ý định xây dựng sự nghiệp riêng cho mình thì thời điểm này chính là cơ hội. Trong thời gian tới, những người tuổi Thân nhờ Cát tinh chiếu mệnh, đầu tư vào đâu cũng dễ được may mắn, thành công hơn người. 

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Thân được nhiều bạn bè, đồng nghiệp và cấp trên để ý trao cơ hội làm ăn lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ là tuổi bất cần, ngông cuồng và thích khám phá, phiêu lưu nên những năm đầu lập nghiệp, con giáp này chẳng gặt hái được gì trong cuộc sống và tiền tài. Từ tuổi trung niên, Ngọ bắt đầu chú tâm vào công việc, dốc lòng theo đuổi đam mê. Lúc này, Ngọ dần được những thành quả đáng ngưỡng mộ. 

Theo tử vi 12 con giáp, chính vì được Thần Tài chiếu cố, quý nhân đưa đường dẫn lối, từ ngày 21/4, Ngọ nếu mưu sự ắt thành, công việc thuận buồm xuôi gió tiền bạc chảy về ào ào. Đặc biệt, Ngọ nào đang làm kinh doanh hoặc mua bán nhỏ lẻ đều sẽ ký kết được hợp đồng giá trị lớn, tạo nguồn thu dồi dào.

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 Thần Tài chiếu cố, Ngọ nếu mưu sự ắt thành - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Hiền lành, sống thiện lương và biết suy nghĩ cho người khác nên người tuổi Dậu được quý mến, thương yêu. Nhờ thế, cuộc đời của Dậu luôn bình yên, dẫu gặp khó khăn cũng dễ dàng vượt qua sóng gió.

 

Đúng ngày thứ Tư 21/4, tử vi ngày mới dự báo người tuổi Dậu sẽ nhận được nhiều cơ hội trong công việc hoặc nghề tay trái. Đó có thể là một dự án mới, phần việc mới, cơ hội đầu tư kinh doanh, hợp tác làm ăn giúp Dậu kiếm được bộn tiền. Những người tuổi Gà hãy nắm bắt cơ hội. Nếu nỗ lực hết mình, con giáp tuổi Dậu này sẽ đạt được những thành công ngoài mong đợi, thu nhập tăng lên trông thấy.

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Hiền lành, sống thiện lương và biết suy nghĩ cho người khác nên người tuổi Dậu được quý mến - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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Theo tử vi ngày mới, sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, từ cuối tháng 4 đến hết năm 2021 những con giáp may mắn này sẽ làm ăn thuận lợi, kiếm được bộn tiền.

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