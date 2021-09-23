Đúng ngày mai, thứ Sáu 24/9/2021, vận may ngập trời, 3 con giáp may mắn có đường công danh thăng cấp, làm việc đâu ra đấy

12 con giáp tử vi 23/09/2021 06:15

Theo tử vi 12 con giáp, đúng ngày mai, thứ Sáu 24/9/2021, 3 con giáp may mắn có đường công danh thăng cấp, làm việc đâu ra đấy.

Tuổi Tý

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng, cục diện Tam Hợp thúc đẩy vận trình công danh của người tuổi Tý thăng cấp, có khởi sắc rõ rệt. Mệnh chủ năng động, quyết đoán và mạnh mẽ, làm việc đâu ra đấy, khiến người khác phải thán phục và kính nể.

Lại thêm Chính Ấn độ mệnh, nhờ năng lực, những chú Chuột vươn lên gây dựng được uy tín và sức ảnh hưởng trong tập thể. Con giáp may mắn được mọi người xung quanh chú ý, nhất là cấp trên, vì những biểu hiện xuất sắc của mình trong suốt thời gian qua, cơ hội thăng tiến nhờ thế cũng rõ ràng hơn trước rất nhiều.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Quý nhân Lục Hợp xuất hiện báo hiệu những điềm lành sẽ đến với người tuổi Dậu trong hôm nay, nhất là về đường tài lộc. Người làm công ăn lương nhận được phần thưởng xứng đáng với những cố gắng trong khoảng thời gian vừa rồi của mình. Người kinh doanh nắm bắt được thời cơ, thu về nguồn lợi đáng kể.

Lại thêm sự nâng đỡ của Chính Quan giúp cho công việc của những chú Gà tiến triển hết sức thuận lợi. Bạn phát huy được nhiều năng lực còn tiềm tàng của mình, đa tài đa nghệ giúp cho bản mệnh dễ dàng thích ứng với mọi hoàn cảnh và có khả năng ứng biến linh hoạt, giải quyết những mâu thuẫn trong công việc một cách nhanh chóng.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Thứ Sáu là một ngày may mắn rực rỡ với con giáp tuổi Tỵ. Thực Thần đem tới cho những chú Rắn không ít cơ may tiền bạc mà không phải ai cũng có được. Ngày này, tài lộc tự chạy vào túi bạn mà không cần phải lo toan quá nhiều.

Người làm kinh doanh có một ngày buôn may bán đắt, khách hàng ra vào nườm nượp, hàng hóa tiêu thụ nhanh chóng mà không cần phải chạy ngược xuôi vất vả. Thành quả ngày hôm nay cũng là nhờ bản mệnh luôn chú ý giữ được uy tín và chất lượng sản phẩm, đây chính là cách nhanh nhất để bạn gây dựng thương hiệu cho mình.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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