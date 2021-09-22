3 con giáp trời sinh không lo phiền muộn, nhỏ được cưng chiều, lớn được cung phụng, sau 30 tuổi cuộc đời bước sang trang mới vô cùng 'thăng hoa'

12 con giáp tử vi 22/09/2021 18:11

3 con giáp may mắn này, mặc cho bao sóng gió nhưng sau cùng họ vẫn được tận hưởng mọi thứ sung túc nhất.

Tuổi Mão

Những người cầm tinh con mèo vốn rất hiền lành, nhân hậu và luôn biết nghĩ cho người khác. Trong cuộc sống, những người tuổi này không quá tham vọng, họ chỉ hy vọng có được một cuộc sống bình yên, đủ đầy về mặt tinh thần, còn vật chất chỉ cần đủ là được. 

Sau 30 tuổi, cuộc sống tuổi Mão sẽ bước lên một tầm cao mới. Nếu ai từng vất vả thời tiền vận thì sau độ tuổi này sẽ thăng hoa. Đặc biệt giai đoạn hậu vận, phụ nữ tuổi Mão sẽ hưởng đại phúc đại quý, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều thuận buồm xuôi gió. Nếu như không quá giàu có thì ít nhất cũng có một cuộc sống viên mãn đủ đầy không thiếu thứ gì.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi vốn có tính tình hiền lành, nhân hậu và đại diện cho một trong những con giáp được thượng đế ban cho nhiều phước lành. Trong cuộc sống bình thường, tuổi Hợi không quá đòi hỏi hay tham vọng, họ bằng lòng với mọi thứ mà mình đang có và hết lòng làm việc chăm chỉ để xây dựng cuộc sống sung túc, viên mãn. 

Tử vi học có nói, con giáp may mắn luôn có quý nhân bên cạnh giúp đỡ, vì vậy họ chỉ cần bỏ ra 1 thì có thể thu được 10, càng làm việc càng gặp được nhiều cơ hội tốt. Cuộc sống tuổi Hợi sau 30 tuổi là con đường màu hồng, hai bên là hoa thơm cỏ lạ, tạo ra một bức tranh bình yên chốn nhân gian. Đặc biệt hơn hết, tuổi Hợi luôn có tinh thần lạc quan, nên họ chỉ cần vui vẻ sống thì đã thu hút được nhiều tài vận.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

So với hai con giáp trên, tuổi Dần lại không phải là người quá hiền lành, nhưng thâm tâm lại là một con hổ sống tình cảm. Trời sinh tuổi Dần có tính cách mạnh mẽ, độc lập và có khả năng làm chủ được cuộc sống của mình. Tuổi Dần ít khi thể hiện khía cạnh yếu đuối của mình ra bên ngoài, chẳng may gặp phải khó khăn, thử thách, họ hoàn toàn có thể một mình đối diện và giải quyết êm đẹp. 

Tử vi học có nói, sau 30 tuổi vận may của tuổi Dần sẽ thay đổi. Trời sinh tuổi Dần mang số mệnh phú quý nhưng phải sau giai đoạn này vận mệnh mới ngày một thăng hoa. Với vốn kinh nghiệm sống đã được tích lũy trong thời gian qua hoàn toàn có khả năng giúp tuổi Dần xây dựng được cơ ngơi vững chắc khiến ai cũng ngưỡng mộ. 

 

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Nàng dâu nào thuộc 3 con giáp này tài hoa thông minh, không những giúp chồng phát tài mà còn hậu thuẫn gia đình chồng hưng thịnh viên mãn

Nàng dâu nào thuộc 3 con giáp này tài hoa thông minh, không những giúp chồng phát tài mà còn hậu thuẫn gia đình chồng hưng thịnh viên mãn

Nàng dâu nào thuộc 3 con giáp may mắn này thì không chỉ giúp chồng tạo dựng sự nghiệp mà còn giúp gia đình nội ngoại hưng thịnh.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp 12 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 59 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 2 giờ 29 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 3 giờ 29 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 3 giờ 59 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 4 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết