Đúng ngày Giáng Sinh 2021, 4 con giáp gặp thời đổi vận, tiền của bất ngờ ập đến, phú quý liền tay thấy mà ngưỡng mộ

12 con giáp tử vi 22/12/2021 16:25

Vào đúng dịp Giáng Sinh 2021, có 4 con giáp gặp thời đổi vận, may mắn tăng cao, tiền của bất ngờ ập đến, phú quý liền tay khiến ai nhìn vào cũng thấy ngưỡng mộ.

Người tuổi Dậu

Người tuổi Dậu từ nhỏ đã được mọi người với yêu thích bởi tích cách cởi mở, phóng khoáng, diện mạo xuất chúng, khí chất khác người.

Từ Giáng Sinh 2021, Thần Tài ưu ái, cho dù đi đến đâu hay làm bất cứ việc gì cũng đều suôn sẻ, thuận lợi, thuận buồm xuôi gió. Tiền bạc thi nhau chảy vào túi con giáp này.

Người tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ ôn hòa, lương thiện, tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng không bao giờ có tâm cơ xấu với người khác, lại rất nhiệt tình với bạn bè.

Vào dịp Giáng sinh 2021, vận thế của người tuổi Tỵ khởi sắc mạnh mẽ do được hưởng lộc trời ban. Con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc, càng làm càng chăm chỉ càng thu về kết quả tốt đẹp, càng thành công và tích lũy cho bản thân rất nhiều kinh nghiệm và đặc biệt ví tiền ngày càng dày thêm.

Đúng ngày Giáng Sinh 2021, 4 con giáp gặp thời đổi vận, tiền của bất ngờ ập đến, phú quý liền tay thấy mà ngưỡng mộ - Ảnh 1
Vào dịp Giáng sinh 2021, vận thế của người tuổi Tỵ khởi sắc mạnh mẽ do được hưởng lộc trời ban. Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thìn

Người tuổi Thìn thông minh, linh hoạt, hơn nữa cũng rất thích giao tiếp, kết giao bạn bè, trượng nghĩa, trượng tình, trân quý tình bạn nên con giáp này được nhiều người yêu mến, vận quý nhân hưng phát.

Thời gian từ Noel cho đến tết Dương lịch, con giáp này sẽ được bạn bè mang lại cho những tin tức đầu tư có lợi giúp người tuổi Thìn bỏ tiền ra ở đâu là thu lợi nhuận ở đó, tiền bạc thu về luôn chật đầy két. Ngoài ra, con giáp này cũng sẽ có hội được tặng thưởng cuối năm.

Người tuổi Dần

Dịp Giáng Sinh 2021, người tuổi Dần do gặp thời gặp vận nên tài vận khởi sắc mạnh mẽ.

Áp lực tài chính trước đây được giải tỏa, điều kiện kinh tế khởi sắc, chất lượng cuộc sống được nâng cao rõ rệt.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

3 cặp con giáp trời sinh một cặp, ở gần nhau may mắn ngập tràn giàu có hanh thông, 2 cặp con giáp xung khắc, nghèo khổ

3 cặp con giáp trời sinh một cặp, ở gần nhau may mắn ngập tràn giàu có hanh thông, 2 cặp con giáp xung khắc, nghèo khổ

Khi dựng vợ gả chồng ai cũng mong sẽ có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Theo đó, có 3 cặp con giáp được xem là trời sinh một cặp, ở gần nhau may mắn ngập tràn, giàu có hanh thông. Nhưng có 2 cặp con giáp xung khắc, ở gần nhau nghèo khổ vô cùng.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp gặp thời đổi vận con giáp tiền của bất ngờ ập đến con giáp phú quý

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 53 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 1 giờ 53 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 53 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 3 giờ 23 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 53 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy