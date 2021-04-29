Đúng ngày 1/5, 3 con giáp ĐẮC TÀI ĐẮC LỘC, ngồi mát ăn bát vàng, tha hồ đếm tiền thưởng cực lớn dịp Lễ

12 con giáp tử vi 29/04/2021 06:05

Trong dịp lễ 1/5 này, sẽ có 3 con giáp may mắn đắc tài đắc lộc, tiền bạc ào ào kéo đến, lương thưởng tăng theo cấp số nhân, tài lộc cực vượng khiến người người ngưỡng mộ.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp cho thấy trong thời gian gần đây người tuổi Sửu rất chăm chỉ nên nhận được khá nhiều cơ hội thăng tiến, tiền đồ xán lạn. Chính vì vậy dịp 1/5 này họ sẽ được đền đáp xứng đáng. Tiền lương, thưởng của Sửu tăng gấp bội, cứ tha hồ mà tiêu xài. Người cầm tinh con Trâu nên tự tặng thưởng cho bản thân một món đồ mà mình yêu thích sau những ngày làm việc mệt mỏi đi nhé.

Đúng dịp lễ 1/5, con giáp tuổi Sửu sẽ khiến ai cũng phải ganh tỵ với những gì họ có được. Tình tiền viên mãn, của nả chất đầy nhà, cứ thế mà đổi đời là phúc phần mà ông trời ban cho Sửu trong thời gian này.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thực Thần xuất hiện trong vận trình của tuổi Mão trong ngày đầu tháng 5 nên mang đến những tin mừng về tiền bạc cho họ. Bản mệnh sẽ có được nhiều cơ may kiếm tiền hơn hẳn những con giáp khác, tiền bạc cứ thế ùn ùn đổ về túi. Dù đang trong dịp nghỉ Lễ nhưng Mão vẫn có được những tài lộc bất ngờ. 

Đặc biệt là tài lộc trong ngày 1/5 sẽ cực vượng với những bạn làm kinh doanh buôn bán. Lợi nhuận tăng gấp bội, hàng hóa tới tấp bán ra, người tuổi Mão có cách làm ăn của riêng mình, khéo léo mà hiệu quả. Còn đối với những bạn làm văn phòng thì hãy chuẩn bị sẵn tinh thần nhận hầu bao từ sếp đi nhé, thưởng lớn lắm đấy. 

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu vốn có vận trình khá tốt nên khi bắt đầu bất kì công việc nào cũng thuận lợi. Nhờ có bản tính chăm chỉ, con giáp may mắn này được nhiều người yêu mến và giúp đỡ hết lòng trong công việc. 

Gần nhất là trong dịp lễ 1/5 này, người tuổi Dậu sẽ rất vượng vận tài lộc. Được cấp trên ưu ái nâng đỡ, quý nhân chiếu cố nên bản mệnh sẽ hái ra tiền, nhận được tiền thưởng cực lớn dịp lễ, chỉ việc nằm ngửa mà ăn, rung đùi hưởng lộc. 

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày 29/4, 3 tuổi được THƯỞNG TO dịp lễ, cấp trên tuyên dương, quan lộ xán lạn, ngập ngụa trong tiền bạc và may mắn

Đúng ngày 29/4, 3 tuổi được THƯỞNG TO dịp lễ, cấp trên tuyên dương, quan lộ xán lạn, ngập ngụa trong tiền bạc và may mắn

Theo tử vi 12 con giáp, ngay ngày 29/4, 3 con giáp may mắn này sẽ hút cạn lộc trời, kiếm được bộn tiền dịp lễ, tiêu pha thả ga cũng không hết.

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