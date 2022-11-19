Đúng giờ Tý ngày mai (20/11), cuối tuần nhiều bất ngờ, 3 con giáp chuẩn bị tinh thần đón tin vui, tiền tài về tay, vận trình thăng hoa, cuộc đời bước sang trang mới

Chính Tài xuất hiện, người tuổi Thân có những quyết định sáng suốt trong các vấn đề liên quan đến tài chính, đón tiền bạc ào ào đổ về túi. Bạn đưa ra những phán đoán tình hình chính xác, đón đầu xu hướng nên cũng thu lợi nhuận lớn hơn hẳn so với đối thủ cạnh tranh.

Kim sinh Thủy cũng giúp chuyện tình cảm có nhiều cung bậc ngọt ngào. Người còn độc thân có thể trông chờ vào một mối quan hệ đầy hứa hẹn, bên cạnh đó, những người đang bế tắc trong yêu đương có thể chứng kiến vài bước ngoặt rõ rệt.

Bạn đang gặt nhiều thành công ngoài mong đợi trong sự nghiệp. Nhờ quãng thời gian trước chăm chỉ làm việc nên bạn đang từng bước gặt hái được trái ngọt mà không cần quá hao tâm tổn sức. Hơn nữa, con giáp này với tinh thần lạc quan, tích cực tác động không nhỏ đến những người xung quanh.

Kim sinh Thủy cũng giúp chuyện tình cảm có nhiều cung bậc ngọt ngào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong ngày này, vận trình sự nghiệp của tuổi Mùi khá tốt nhờ Chính Quan tương trợ. Bản mệnh là người thận trọng, tỉ mỉ trong từng việc nhỏ nên kết quả cuối cùng luôn ổn định. Tuy nhiên, bạn vẫn nên tự tìm tòi, học hỏi thêm để có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh thay vì chỉ biết hoàn thành đúng phần việc được giao.

Vận trình tài lộc sáng rõ nhờ có Thực Thần nâng đỡ. Người làm ăn kinh doanh, buôn bán có nhiều cơ hội đạt được thành công và thu về nguồn lợi nhuận khủng.

Thổ sinh xuất cho Kim dự báo những vấn đề bất thường trong sức khỏe của Mùi. Cơ thể gặp tình trạng sa sút khá nhiều, dễ bị kiệt sức, căng thẳng, áp lực. Có thể là do bản mệnh sắp xếp lịch trình của mình chưa hợp lý, chỉ cần điều chỉnh lại một chút là sẽ cải thiện được tình hình.

Vận trình tài lộc sáng rõ nhờ có Thực Thần nâng đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ có một ngày chủ nhật thoải mái chẳng phải lo nghĩ khi được Tam Hội trợ mệnh. Mọi việc diễn ra trôi chảy đến không ngờ, bạn còn có thể đón tin vui bất ngờ trong ngày này nữa. Một dự án mà bạn tham gia bỗng đạt được thành tích cao hơn hẳn.

Chính Quan càng khẳng định lựa chọn của bạn là hoàn toàn đúng đắn. Đó chính là chìa khóa để mở ra những thành công trong tương lai của bạn. Hãy tiếp tục theo đuổi mục tiêu và đừng buông tay kể cả khi có khó khăn cản trở.

Ngũ hành Thổ sinh Kim giúp người độc thân có thêm nhiều cơ hội gặp gỡ người khác phái và gây dựng mối quan hệ trên mức tình bạn. Dù đôi khi mọi việc biến chuyển chẳng như ta mong muốn, nhưng nếu biết cách nắm bắt cơ hội thì vẫn có thể xoay ngược thế cờ, giành lấy hạnh phúc cho mình.

Người tuổi Ngọ sẽ có một ngày chủ nhật thoải mái chẳng phải lo nghĩ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo