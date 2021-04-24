Đúng 6h ngày 25/4, 3 tuổi PHÚC KHÍ hơn người, may mắn quấn chân, làm đâu thắng đó, thu nhập BẠC TỶ tăng 'nhanh như chớp'

12 con giáp tử vi 24/04/2021 06:35

Sách tử vi 12 con giáp Tân Sửu chỉ ra, trong ngày 25/4 tới đây, những con giáp may mắn sau sẽ hút cạn lộc trời, ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, tiền của chất cao như núi, ngồi chơi cũng hốt bạc. 

 

Tuổi Sửu

Là con giáp chịu thương chịu khó, chăm chỉ và rất có trách nhiệm trong công việc, Sửu không ngần ngại nhận lấy những nhiệm vụ khó nhằn khi cấp trên giao phó. Nhờ thế, con giáp này khẳng định được vị thế của mình chốn công sở, luôn đạt hiệu suất công việc cao hơn hẳn so với đồng nghiệp. 

Ngày 25/4 tới, tử vi 12 con giáp dự báo con giáp may mắn tuổi Sửu sẽ có tin vui tài lộc. Khoản tiền thưởng cực lớn, hoặc một khoản tiền lời bất ngờ từ dự án "bỏ trống" đã lâu sẽ ập xuống đầu Sửu, cho dù đây là ngày nghỉ đi chẳng nữa. Đến nổi Sửu cũng phải bất ngờ với con số khủng mà mình nhận được. 

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Sửu cũng phải bất ngờ với con số khủng mà mình nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi cuối tuần cho biết, sau những ngổn ngang trong công việc, những thử thách trong sự nghiệp thì Chủ nhật chính là ngày để Tý có thể thư giãn, cho phép bản thân nghỉ ngơi. Thế nhưng tử vi khuyên Tý đừng ở lì trong nhà, chỉ cần bước chân ra đường Tý sẽ có thần tài theo chân, bám riết không buông, đi đến đâu "đỏ" đến đó. 

Những cuộc hẹn cuối tuần, những buổi gặp gỡ tưởng chừng "bâng quơ" nhưng sẽ mang lại cho con giáp may mắn tuổi Tý cơ hội kiếm tiền cực đỉnh. Hãy tận dụng thời cơ trời cho và khi đang được thần May mắn hỗ trợ, Tý sẽ dễ dàng kiếm được món tiền cực lớn chỉ trong thời gian ngắn.

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Tý sẽ dễ dàng kiếm được món tiền cực lớn chỉ trong thời gian ngắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Biết đứng lên từ thất bại, tự đúc kết cho mình những bài học vô giá nên Thìn chưa bao giờ đầu hàng số phận. Càng mệt mỏi, áp lực, càng bị tiểu nhân ngáng đường, con giáp tuổi Rồng càng biết cách chiến thắng nghịch cảnh để “lấy đức thắng số”, vươn lên có một cuộc sống sung túc hơn người.

Khi đồng hồ vừa điểm qua ngày 25/4, nhờ có ơn trên soi chiếu, thần may mắn nâng đỡ nên nghề tay trái hay nghề tay phải của Thìn đều cho họ nguồn thu nhập lớn. Đặc biệt hơn cả, Thìn còn có cơ may trúng số độc đắc, đầu tư trúng lớn. Hãy chú ý tận dụng cơ hội ngàn năm có 1 để vươn lên trở thành đại gia số má của chính mình nhé!

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Thìn còn có cơ may trúng số độc đắc, đầu tư trúng lớn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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