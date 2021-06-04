Đúng 3 ngày cuối tháng 4 âm lịch, 3 con giáp xóa sạch sổ nợ, tiền bạc rủng rỉnh không còn nơm nớp lo thiếu tiền

Mỗi một ngày trôi qua, người tuổi Tỵ đều phải tính toán lại tiền của của mình, con giáp này thời gian qua đã gặp không ít khó khăn trong công việc, để giải quyết ổn thỏa phải vay mượn khắp nơi. Cũng nhờ tính tình lương thiện, ở hiền gặp lành nên Tỵ được nhiều người giúp đỡ. Tỵ tạm thời vượt qua khó khăn nhưng nợ nần chồng chất khiến con giáp này phải ngày đêm kiếm tiền.

Theo tử vi hàng ngày của Tỵ, trong đúng 3 ngày cuối cùng của tháng 4 âm lịch, do có phúc tinh chiếu vận, Tỵ có thể có cơ hội lớn để đổi đời. Nợ nần trước đó bỗng chốc được xóa sạch, thu nhập bắt đầu ổn định và tăng lên nhiều lần.

Chỉ trong vòng 3 ngày cuối cùng trước khi kết thúc tháng 4 âm lịch này, những người tuổi Sửu cũng kịp hốt trọn tài lộc trong thiên hạ về tay mình. Tử vi có nói, người tuổi Sửu nhận được hồng phúc của nhà trời, vả lại bản tính vốn chăm chỉ, cần cù nên làm gì cũng kiếm ra nhiều tiền. Cuối tháng 4 âm lịch này nhiều khoản thu của Sửu bắt đầu hoạt động, tiền của tự mọc chân mà chui vào túi con giáp này.

Sửu sắp có cơ hội lớn để đổi đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi đang gặp nhiều vướng mắc về vấn đề tài chính. Do tình hình công việc của con giáp này đang bị khựng lại, thu nhập bị ngắt quãng. Tuy nhiên, do cát tinh ở trên cao chiếu rọi, bên dưới lại có quý nhân nâng đỡ, Mùi chỉ cần cố gắng kiên trì vượt qua giai đoạn khó khăn này thì sẽ bước vào cuộc sống giàu có ấm êm.

Khó khăn rồi sẽ qua đi, Mùi sớm muộn gì cũng được sống sung túc - Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia tử vi, quẻ bói của người tuổi Mùi trong 3 ngày cuối cùng của tháng 4 âm lịch rất tốt. Vận may rực rỡ, tài lộc thăng hoa rõ rệt. Mùi có thể yên tâm để gom về cho mình những khoản thu nhập béo bở.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.