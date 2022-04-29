Đúng 10 ngày tới, cầu được ước thấy, 3 con giáp được Thần Tài ghé thăm, tha hồ hốt bạc, hút hết tài lộc trong thiên hạ

12 con giáp tử vi 29/04/2022 21:30

Tử vi 10 ngày tới cho thấy 3 con giáp này may mắn làm ăn phát đạt, tiền bạc kéo về như thác đổ, tha hồ sống trong nhung lụa, giàu sang.

Tuổi Tỵ

Công việc của người tuổi Tỵ trong 10 ngày tới diễn ra rất dễ dàng. Đây được xem là thời điểm thích hợp để con giáp may mắn này thúc đẩy các kế hoạch đầu tư hay mở rộng quy mô làm ăn của mình.

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Công việc của người tuổi Tỵ trong 10 ngày tới diễn ra rất dễ dàng, có cơ hội đổi đời. - Ảnh minh họa: Internet

Cát tinh nâng đỡ cũng phần nào giúp tuổi Tỵ dễ dàng thực hiện được ước mơ của mình. Vì vậy thời gian này, người tuổi Tỵ hãy nắm bắt cơ hội thật tốt để đổi đời.

Chuyện tình cảm của con giáp này cũng thăng hoa bất ngờ. Các cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu bắt đầu tính tới chuyện về chung một nhà nhân cơ hội như ý này. Mối quan hệ tình cảm đã đủ vững vàng và đong đầy để người trong cuộc nghĩ về những điều xa hơn.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong 10 ngày tới vận trình phát triển, thăng quan tiến chức. Chuyện làm ăn của con giáp tuổi Thìn rất tốt, tiền bạc thu về tay không ít, bản mệnh không phải vất vả quá nhiều mà mọi thứ đều thuận lợi.

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Người tuổi Thìn trong 10 ngày tới vận trình phát triển, thăng quan tiến chức. - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của con giáp này cũng tiến triển vô cùng thuận lợi, nếu bạn và người ấy đã yêu nhau lâu thì khả năng về chung một nhà sẽ không còn lâu nữa.

Đối với các cặp vợ chồng, hai người ngày càng yêu thương và thông cảm cho những khó khăn gặp phải trong cả công việc lẫn cuộc sống.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 10 ngày tới thời vận lên hương, công danh thăng hạng. Những ý tưởng mới mẻ giúp con giáp may mắn này nhận được sự đánh giá cao của mọi người.

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Người tuổi Mùi trong 10 ngày tới thời vận lên hương, công danh thăng hạng. - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mùi có thể củng cố các mối quan hệ, thắt chặt các liên kết quan trọng, giúp ích trong việc gần gũi với quý nhân. Từ đây, thời vận hanh thông, con giáp có sự chuyển mình ngoạn mục trong tương lai.

Chuyện tình cảm của con giáp tuổi Mùi và nửa kia trở nên thuận lợi hơn. Sau thời gian yêu xa, cả hai đã được tương phùng trong sự chúc phúc của mọi người. Tuổi Mùi độc thân cũng có thể tìm thấy hạnh phúc của riêng mình trong thời gian này.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Trong 65 ngày tới, 3 con giáp được Thần Tài để mắt, tiền vào như nước, sự nghiệp hưng thịnh, nhận về vô vàn vận may

Trong 65 ngày tới, 3 con giáp được Thần Tài để mắt, tiền vào như nước, sự nghiệp hưng thịnh, nhận về vô vàn vận may

Trong 65 ngày tới, có 3 con giáp được quý nhân giúp đỡ nên nhanh chóng hứng trọn tài lộc từ trời đất.

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