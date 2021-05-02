Đúng 0h ngày 3/5, những tuổi này được Ngọc Hoàng để mắt, cơ hội làm ăn ập đến tới tấp, BẠC VÀNG chờ sẵn

12 con giáp tử vi 02/05/2021 12:05

Theo tử vi 12 con giáp, đúng ngày 3/5, top 3 con giáp may mắn này sẽ được Ngọc Hoàng soi đường dẫn lối, bày ra nhiều cơ hội phát tài cực to, túi lúc nào cũng đầy tiền, ngập trong sung sướng trong thời gian tới.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, đồng hồ vừa điểm sang ngày 3/5, Tỵ sẽ nhận được nhiều điều may mắn, không chỉ có công danh viên mãn, tiền tiêu không hết mà chuyện tình duyên của Tỵ cũng khởi sắc. Nhờ Ngọc Hoàng soi đường dẫn lối, vận trình của Tỵ trở nên hanh thông hơn trước, cấp trên để mắt, Tỵ được tạo cơ hội để làm công việc hoặc dự án mới. 

Thời điểm này, tiểu nhân cũng không dám đến gần hãm hại hay cản đường thăng tiến của Tỵ. Vì vậy, Tỵ có thể tha hồ mua sắm, tận hưởng cuộc sống giàu sang của mình. Với các Tỵ độc thân, hãy chào đón một nửa hoàn hảo của cuộc đời, chắc chắn bạn sẽ hài lòng với sự sắp đặt này của ơn trên an bài. 

tu vi 12 con giap
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn          

Thìn là con giáp may mắn vào giữa tháng 5. Người tuổi Rồng dù là nam hay nữ đều sẽ có cơ hội tham gia dự án lớn, tiền đếm không xuể, cứ vơi rồi lại đầy. 

Với Thìn đang làm công ăn lương, không chỉ thường xuyên gặp quý nhân trong công việc, có cơ hội thăng tiến, lương bổng, con giáp tuổi này còn suôn sẻ trong việc tìm được người bạn đời ưng ý. Với người buôn bán nhỏ, quý nhân sẽ mở đường giúp bạn tìm được mối làm ăn lớn, từ đó có thể mở rộng hệ thống phân phối. Tử vi 12 con giáp chỉ ra, sự nghiệp, tình duyên của người tuổi Thìn đều hanh thông trong ngày 3/5 tới đây. 

tu vi 12 con giap 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới, vào ngày 3/5, Dậu sẽ có cơ hội làm một hưởng mười, công danh sáng chói, đánh đâu thắng đó. Những công sức mà người tuổi Gà bỏ ra cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Dậu không còn lo chuyện thiếu thốn tiền bạc trong thời điểm này. Mấu chốt là do Dậu đi đâu cũng có thể kết bạn, cũng nhờ vậy mà gặp được nhiều quý nhân, thường được người khác giúp đỡ, hỗ trợ, từ đó phúc khí dồi dào.

Chuyện tình duyên của Dậu cũng có nhiều khởi sắc ngoài mong đợi. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ, tìm hiểu nên có thể thoát ế trong tháng 5/2021. Người có gia đình sẽ sớm nhận tin vui về đường con cái như họ mong đợi.

tu vi 12 con giap 3
Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

SỐ ĐỎ hơn son, 3 tuổi may mắn ngút trời, gặp cơ hội làm ăn lớn, thoát kiếp nghèo hèn, vươn lên làm đại gia số má trong 3 năm tới

SỐ ĐỎ hơn son, 3 tuổi may mắn ngút trời, gặp cơ hội làm ăn lớn, thoát kiếp nghèo hèn, vươn lên làm đại gia số má trong 3 năm tới

Theo sách Tử vi năm Tân Sửu 2021, nếu thuộc 3 con giáp may mắn ngút trời này, bạn sẽ có cơ may thoát kiếp nghèo hèn, vươn lên làm đại gia, lắm tiền nhiều của trong 3 năm tới.

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