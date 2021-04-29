Đúng 0h ngày 1/5, 3 con giáp tài lộc bùng nổ, 'sa chân' hố vàng, đổi đời ngoạn mục, bạn bè ghen tỵ đỏ mắt

12 con giáp tử vi 29/04/2021 23:57

Kim đồng hồ vừa điểm sang ngày 1/5, đây là 3 con giáp may mắn sẽ đạp trúng hũ vàng, lộc lá xung thiên, đời sang trang mới, giàu sang vô đối khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

Tuổi Hợi

Hợi sẽ có những bước chuyển mình khá ngoạn mục trong ngày đầu tháng 5 tới đây. Vạn sự hanh thông, con giáp này bắt đầu được cấp trên nhìn nhận sau 4 tháng đầu năm nỗ lực trong công việc. Vừa vào tuần đầu tiên của tháng, Hợi sẽ có cơ hội được cấp trên trọng dụng, giao cho những nhiệm vụ khó nhằn nhưng đấy chính là cơ hội để Hợi khẳng định năng lực của mình. Càng làm tốt Hợi càng dễ dàng thăng tiến trong sự nghiệp.

Hãy quên đi những hiềm khích, mệt mỏi và căng thẳng trong công việc. Trước mắt, Hợi chỉ cần dung dăng tận hưởng một kỳ nghỉ lễ tuyệt vời. Thần may mắn sẽ theo chân Hợi đến công việc trong tuần tới. Tử vi 12 con giáp nêu rõ, chỉ cần chí thú làm ăn, chăm chỉ làm việc thì Hợi ắt trở thành con giáp giàu sang ngút trời, đổi đời chỉ sau một đêm.

con giap may man
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Nổi tiếng là người tinh anh, năng nổ, dù nóng tính nhưng lại luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác mà không hề suy tính thiệt hơn nên Dần được quý nhân thương yêu, bề trên nâng đỡ. Hơn cả, ở con giáp bản lĩnh tuổi Dần còn có sự gan dạ, tự lập nên những gì họ đang sở hữu đều nhờ nỗ lực mới có được.

Chỉ cần học cách lắng nghe, khéo léo hơn trong cư xử thì Dần ắt có tiền ùa vào túi, cứ vơi lại đầy. Theo sách tử vi, vừa qua tháng 5, con giáp may mắn này gặp nhiều cơ hội đổi đời, có thể là từ quý nhân mang lại, hoặc có thể là may mắn đến mức trúng số độc đắc. Từ đây, Dần sẽ làm một hưởng mười, nằm trên đống vàng khiến ai ai cũng ghen tỵ. 

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu dù là đàn ông hay phụ nữ đều tài giỏi, thông minh và có gan làm giàu. Ngay từ những ngày đầu lập nghiệp, người cầm tinh con Gà đã kiếm được rất nhiều tiền từ bản lĩnh của mình. Năm Tân Sửu 2021, vận may tài lộc ập xuống nhà khiến Dậu phải gánh tiền về nhà đến mỏi lưng.

Theo tử vi 12 con giáp, đúng ngày 1/5, kKhông chỉ tiền bạc, công danh, vận tình duyên của người tuổi Dậu cũng đỏ chót như son. Dậu và một nửa sẽ tận hưởng những tháng ngày ấm êm, viên mãn và yên bình vô cùng. Trong khi đó, Dậu đã có cặp có đôi lại càng thêm mặn nồng vì chẳng còn lo nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền. 

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

SỐ ĐỎ hơn son, 3 tuổi may mắn ngút trời, gặp cơ hội làm ăn lớn, thoát kiếp nghèo hèn, vươn lên làm đại gia số má trong 3 năm tới

SỐ ĐỎ hơn son, 3 tuổi may mắn ngút trời, gặp cơ hội làm ăn lớn, thoát kiếp nghèo hèn, vươn lên làm đại gia số má trong 3 năm tới

Theo sách Tử vi năm Tân Sửu 2021, nếu thuộc 3 con giáp may mắn ngút trời này, bạn sẽ có cơ may thoát kiếp nghèo hèn, vươn lên làm đại gia, lắm tiền nhiều của trong 3 năm tới.

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