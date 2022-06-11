Cuối tuần, những con giáp đang yên đang lành thị phi giáng xuống đầu

Đây là những con giáp gặp không ít xui xẻo chỉ trong 2 ngày cuối tuần.

Tuổi Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất là người giỏi giang, tháo vát, biết cách quán xuyến công việc và gia đình. Tuy nhiên con giáp này lại tự tin thái quá khiến cho bản thân bị xấu đi trong mắt người khác. Cách làm việc không coi tập thể là gì khiến thời gian này bạn bị "đì" ghê gớm.

Cố gắng chấn chỉnh lại tinh thần, làm việc một cách tốt hơn, chuyên nghiệp hơn nhất là trong 2 ngày tới đây. Thời gian này cần khẳng định vị trí để thăng quan tiến chức.

Tuổi Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

Tỵ là người hấp tấp, công việc làm không được tốt trong 2 ngày cuối tuần khiến cấp trên quở trách. Bao nhiêu niềm tin bỗng đổ xuống sông xuống biển. Đúng là tại mình chứ tại ai.

Tình yêu cũng không tốt, có người phản bội bạn. Đang tin tưởng người ấy mà bị chơi xấu như vậy thì quả là một cú sốc tinh thần lớn lao.

Tuổi Tý

Ảnh minh họa: Internet

Tý là người sáng tạo nhưng kinh doanh trong thời gian này lại thua lỗ lớn. 2 ngày tới đây nhất định không nên hùn vốn vào bất cứ dự án nào.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý theo nghiệp kinh doanh thời gian này sẽ bị thua lỗ hoặc bị bạn bè lợi dụng, chơi xấu. Hãy tỉnh táo hơn khi đầu tư nhất là ở mảng bất động sản.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Cuối tuần, 3 con giáp nhận lộc trời cho, tiền vào đầy túi Dù là ngày cuối tuần người khác nghỉ ngơi nhưng 3 con giáp này vẫn say mê với công việc, tiền vào đầy túi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuoi-tuan-nhung-con-giap-dang-yen-dang-lanh-thi-phi-giang-xuong-dau-475210.html