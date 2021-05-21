Cuối tuần này (22-23/5/2021): 3 con giáp xui xẻo bủa vây, sự nghiệp tụt dốc, tài lộc tiêu tán dễ mất tiền oan

12 con giáp tử vi 21/05/2021 15:58

Thời gian tốt đẹp trong tuần đã qua, 2 ngày cuối tuần còn lại sẽ vô cùng chật vật cả về sự nghiệp lẫn tiền tài của Tỵ - Tuất - Hợi. Bởi 3 con giáp xui xẻo ấy sẽ bị tiểu nhân quấy phá cùng với sự mất bình tĩnh, dễ khiến bản mệnh tay trắng lại hoàn trắng tay.

Tuổi Tỵ

Tử vi cuối tuần cho thấy người tuổi Tỵ không gặp được nhiều may mắn trong 2 ngày này là bởi tâm tính nóng nảy, cáu gắt vô cớ, lại thêm tiểu nhân khích bác, gây bất lợi cho các mối quan hệ xã giao. Bản mệnh không muốn tuân theo nguyên tắc mà luôn muốn làm mọi việc theo cách của riêng mình, vì thế đã gây mất lòng nhiều người.

Ở nơi làm việc, bản mệnh mâu thuẫn với cấp trên, đồng nghiệp, ở nhà thì xung đột với cha mẹ, vợ chồng… nên cuộc sống cũng như sự nghiệp có nhiều áp lực.

Tài lộc cũng vướng không ít trở ngại, mất mát ngoài ý muốn. Bản mệnh cần hết sức thận trọng khi đưa ra các quyết định liên quan đến tiền bạc nếu không muốn hao tiền tốn của, trong đó lưu ý nhất là hạn chế đầu tư mạo hiểm.

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Tử vi cho thấy người tuổi Tỵ không gặp được nhiều may mắn trong 2 ngày cuối tuần này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất là một trong 3 con giáp xui xẻo trong 2 ngày 22-23/5. Vì trong khoảng thời gian này, vận thế của bản mệnh không tốt, có dấu hiệu tụt dốc không phanh, đặc biệt là trong công việc và vấn đề tài chính.

Mặc dù khoảng thời gian trước đó, tuổi Tuất có thể có những tháng ngày bình yên, thu nhập tăng số nhưng những ngày sắp tới thì cần phải coi lại. Tuy vẫn luôn cố gắng hết mình, công việc bận rộn luôn chân luôn tay nhưng những gì con giáp này thu về sẽ không được như ý. Không chỉ vậy, tuổi Tuất còn gặp hạn tiểu nhân nên bản mệnh không thể tránh khỏi những tình huống đau đầu chẳng đâu vào đâu.

Trong công việc thường ngày, tuổi Tuất có thể gặp phải không ít sự ganh đua, mâu thuẫn với cấp trên và đồng nghiệp do bất đồng quan điểm. Điều này khiến sự nghiệp của bản mệnh gặp nhiều áp lực, từ đó mà tài chính bị suy giảm đáng kể, khiến tuổi Tuất phải rơi vào cảnh thiếu trước hụt sau.

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Tuổi Tuất là một trong 3 con giáp xui xẻo trong 2 ngày 22-23/5 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trời sinh những người tuổi Hợi bản tính thông minh, nhiệt huyết với công việc và rất đáng tin cậy nên được lòng đồng nghiệp cũng như cấp trên.

Tuy nhiên, tuổi Hợi trong 2 ngày cuối tuần tới đây cực kỳ xui xẻo, tài vận của bản mệnh không ổn định. Trong việc đầu tư thì không gặp thuận lợi và gặp nhiều thị phi trong vấn đề tiền bạc. Không chỉ vậy, trong chuyện tình cảm, tuổi Thìn và đối phương cũng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi không đáng có. Nguyên nhân chính là do có người "chọc gậy bánh xe" khiến con giáp này trở tay không kịp.

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Tuổi Hợi trong 2 ngày cuối tuần tới đây cực kỳ xui xẻo, tài vận không ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, lời khuyên cho tuổi Hợi trong khoảng thời gian này là không nên đầu tư mạo hiểm, chi tiêu quá đà mà chỉ nên tiếp tục nỗ lực làm việc và cố gắng giữ bình tĩnh trong mọi trường hợp để vượt qua giai đoạn khó khăn này, chờ tới giai đoạn may mắn vào tuần mới sắp tới.

(*)Mọi thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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