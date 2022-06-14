Cuối tuần, 3 con giáp tiền vàng đầy két, tình duyên đầy mình, đuổi đi không kịp

Mão vốn là ngườ vô cùng thật thà, tốt tính, có nhiều mối quan hệ tốt. Có lẽ đây là ưu điểm giúp cho con giáp này luôn được tín nhiệm và làm các công việc liên quan đến tiền nong, con số. Tuổi Mão trong thời gian tới đây công việc kinh doanh vô cùng thuận lợi, người làm công ăn lương có được những cơ hội mới, được trao cho nhiệm vụ trọng đại. Bạn cần phải cố gắng làm hết mình nhé vì đó là công việc vô cùng phù hợp với bạn đó.

Có lẽ tới đây cấp trên sẽ có một khoản thưởng nóng lớn về những đóng góp của bạn, giúp bạn có được tiếng nói trong công ty, được đồng nghiệp kính nể. Việc thăng quan tiến chức là việc sớm muộn thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Tý vốn là người thông minh, giỏi giang lại vô cùng mạnh mẽ. Dù có khó khăn thế nào con giáp này cũng không nản lòng, họ luôn nắm bắt những tia hi vọng dù là nhỏ nhất. Chính vì điều này mà Dần đi đâu cũng được người khác quý trọng, ngưỡng mộ, đối tác nào gặp một lần cũng muốn làm ăn với người tuổi Dần.

2 ngày cuối tuần, con giáp này bằng trí thông minh và sự đam mê của mình với công việc sẽ được cấp trên nâng đỡ. Nhiệm vụ mới dù có vất vả cũng cố gắng nắm lấy và làm thật tốt nhé. Thời gian tới chắc chắn bạn sẽ có được một vị trí xứng đáng với năng lực của bạn. Tiền bạc từ đó đổ vào túi ầm ầm.

Tuổi Thân

Ảnh minh họa: Internet

2 ngày cuối tuần, nhờ vào các mối quan hệ của mình, tuổi Thân có cơ duyên gặp được người trong mộng. Người này khiến trái tim bạn rung động, không những thế bạn còn kết giao được với nhiều người có quan hệ xã hội tốt, gây dựng được chuyện làm ăn.

Tình hình tài chính cũng từ đó mà ổn định hơn nhiều, đơn hàng về ầm ầm. Hãy cố gắng trân trọng công việc hiện tại và các mối quan hệ đang có, thi thoảng cũng phải "chăm sóc quan hệ" nhé. Khi có tiền rồi thì tính chuyện đầu tư, 2 ngày này sẽ có người mang cơ duyên làm ăn đến với bạn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.