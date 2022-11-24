Con giáp nào phát tài cuối tuần (26-27/11/2022), công việc, tình cảm cũng cải thiện đáng ngạc nhiên?

Hôm nay người tuổi Thìn được cát tinh Thực Thần che chở nên tài vận rất vượng. Cát thần này sẽ trợ lực cho người làm kinh doanh buôn bán thêm phát tài phát lộc. Vận may đến từ những thời điểm rất tình cờ, cơ hội kiếm tiền không phải ai cũng có thể nhìn thấy và biết cách tận dụng, nhưng hôm nay bản mệnh có thể làm được điều đó.

Con giáp này cũng nên tập trung vào kinh doanh lĩnh vực mình có nhiều lợi thế nhất trước khi mở rộng ra thêm ở nhiều lĩnh vực khác, nếu chưa thực sự đạt được bước tiến mang tính quyết định thì tốt nhất chớ nên ôm đồm quá nhiều thứ cùng một lúc kẻo cuối cùng lại thành xôi hỏng bỏng không.

Tử vi cuối tuần chỉ ra rằng, người tuổi Mão sẽ phải đối diện với tình trạng hung vận lấn át cát vận. Nhiều thách thức ập tới đòi hỏi bản mệnh phải có sự chuẩn bị chu đáo mới mong giảm bớt xui xẻo.

Bạn trở nên thiếu kiên nhẫn khi phải xử lý những vấn đề phát sinh bất ngờ trong ngày này. Đó có thể là lý do khiến mối quan hệ giữa bạn và người xung quanh trở nên căng thẳng hơn.

Thay vì đổ lỗi cho ai đó thì bạn hãy mau chóng đi tìm nguyên nhân và đưa ra cách giải quyết nhanh và hiệu quả nhất thì hơn. Đừng tốn thời gian hơn thua trong khi vẫn còn rất nhiều vấn đề ngổn ngang.

Tuy nhiên, chỉ cần bạn giữ bình tĩnh và tự tin vào khả năng của mình, bạn sẽ có thể vượt qua và đạt được mục tiêu đã tự đặt ra. Chuyện tình cảm cũng không quá suôn sẻ, thậm chí còn đi vào ngõ cụt. Các cặp đôi có thể nảy sinh tranh cãi vì bất đồng ý kiến. Thiếu đi sự quan tâm và chia sẻ, đôi bên dần trở nên xa cách hơn trước.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân được Tam Hợp cục nâng đỡ nên vận trình có phần khởi sắc hơn. Hầu hết các phương diện từ công việc, tiền bạc, tình cảm của bạn đều đạt bước tiến đáng mừng. Người làm ăn kinh doanh có lợi, không còn vướng phải nhiều chuyện khó khăn, trở ngại tài chính như trước đó.

Công việc được cả cát tinh Thiên Ấn che chở nên không có điều gì đáng ngại ở thời điểm này. Bạn khéo léo vận dụng sự thông minh, sáng suốt của mình để giải quyết công việc một cách nhanh gọn và hiệu quả. Mọi việc đi đúng theo sự tính toán khiến bạn rất hài lòng.

Chuyện tình cảm trong hôm nay cũng tốt đẹp chẳng kém sự nghiệp và tài lộc của con giáp này. Bạn đưa ra những quyết định sáng suốt trong chuyện tình cảm. Những cử chỉ, hành động yêu thương của đối phương như mang lại cho bạn sức mạnh vô hình vậy. Ngoài ra, những ai độc thân đừng ngại khi được giới thiệu, mai mối, nếu không bạn sẽ chẳng thể tự mình mở rộng mối quan hệ để tìm kiếm nhân duyên phù hợp đâu.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.