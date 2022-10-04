Con giáp nào mở đầu tháng 10 rực rỡ, sự nghiệp suôn sẻ bất ngờ, trước giờ chưa từng thấy?

Bước sang tháng 10, điều may mắn sẽ đến với các con giáp dưới đây.

Tuổi Tý

Những công việc liên quan tới sáng tạo như viết kịch bản hoặc ý tưởng quảng cáo sẽ rất phù hợp với người tuổi Chuột. Họ sẽ tràn đầy cảm hứng và rất có khả năng đạt được những thành tựu ấn tượng.

Đối với những người tuổi Tý đang có ý định đổi công việc thì sẽ sớm có được một công việc lý tưởng trong năm nay. Tuy nhiên Tý cũng cần thận trọng, nên rời vị trí cũ sau khi đã triển khai công việc mới để tránh nguy cơ thất nghiệp.

Còn đối với những người tuổi Tý làm việc trong môi trường mới, năm 2022 là giai đoạn mò mẫm và làm quen, có thể gặp phải áp lực cao nên phải biết cách thư giãn, kết hợp làm việc với nghỉ ngơi.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu thông minh và nghiêm túc, họ có thể từng bước đạt được mục tiêu của mình. Bước sang tháng 10, người tuổi Sửu được dự đoán sẽ mở ra nhiều cơ hội thăng hoa trong sự nghiệp, được quý nhân phù trợ cả trong đời sống lẫn công việc. Người tuổi Sửu nên tăng mức độ giao tiếp với nhiều người, từ đó thu hút được sự chú ý của quý nhân, giúp đỡ bạn trong công việc.

Tuổi Dậu

Tử vi tuổi Dậu năm 2022 về sự nghiệp cho thấy mọi thứ sẽ suôn sẻ trong sự nghiệp của Dậu trong tháng 10 này. Trên thực tế, Dậu đang có cơ hội khá tốt để được thăng chức. Nếu như có một cơ hội nghề nghiệp mới, hãy đón nhận nó, đặc biệt nếu công việc ấy được giới thiệu bởi một người bạn.

Nếu Dậu muốn bắt đầu một công việc kinh doanh mới, hãy bắt đầu ngay trong tháng 10. Tương tự, nếu Dậu muốn mở rộng hoạt động kinh doanh hiện tại của mình, đây chính là thời điểm thích hợp.

Tháng 10 dự báo về tiền bạc cho thấy Dậu sẽ có nhiều màu xanh trong tương lai tài chính của mình. May mắn đang đứng về phía Dậu, vì vậy nếu đã ấp ủ kế hoạch từ lâu thì bây giờ chính là thời điểm tốt để thử.

Dậu sẽ gặp may mắn trong tài chính. Bên cạnh đó, nếu Dậu có dư tiền trong ngân hàng, đây có thể là năm để Dậu có thể mua căn nhà đầu tiên của mình hoặc đầu tư vào thị trường chứng khoán.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Con giáp nào cần nổ lực hết mình trong tháng 10 âm lịch sắp tới năm 2022? Muốn đạt được thành công các con giáp dưới đây cần nổ lực hết mình trong tháng 10 âm lịch này.

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