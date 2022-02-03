Chuyên gia tử vi tiết lộ đây là 3 con giáp có tình duyên nở rộ, tiền bạc rủng rỉnh nhất 4 tháng đầu năm

12 con giáp tử vi 03/02/2022 07:00

Dưới đây là những hé lộ thông tin về tử vi năm 2022 của 3 con giáp có những thay đổi đột phá về tiền bạc và chuyện tình cảm trong năm Nhâm Dần, đặc biệt là thời điểm 4 tháng đầu năm, hãy cùng chúng tôi khám phá ngay trong bài viết này.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ bản tính hiền lành, thẳng thắn, trong các công việc luôn xét dựa vào lý trí, tính toán thấu đáo và đặt lợi ích chung lên trên mọi quyết định.

Chuyên gia tử vi tiết lộ đây là 3 con giáp có tình duyên nở rộ, tiền bạc rủng rỉnh nhất 4 tháng đầu năm - Ảnh 1

Năm 2022 Nhâm Dần, nhất là khoảng thời gian 4 tháng đầu tiên của năm, tử vi năm 2022 cho biết người tuổi này được Thần Tài chiếu cố nên mọi công việc tiến hành đều thuận lợi và đón lộc về phương diện tiền bạc. Thời điểm này, người tuổi Ngọ nên tận dụng để thực hiện những dự định hay kế hoạch công việc sẽ “đánh đâu thắng đó” và thu về nguồn lợi nhuận lớn.

Luận giải tử vi 2022 tuổi Ngọ dự báo trong năm nhiều tin vui đưa tới. Đó là tin vui về chuyển biến công việc thuận lợi, thành quả như ý muốn. Tình duyên tốt đẹp, những người tuổi này nếu còn độc thân thì có thể tìm được một nửa kia như ý muốn, đôi bên tình cảm mặn nồng, yêu thương và bền chặt.

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu phần nhiều có cuộc sống an nhàn, họ khôn khéo, xử lý mọi công việc thông minh và có chí tiến thủ nên cơ hội tới có thể làm giàu nhanh chóng. Năm Nhâm Dần người tuổi Sửu gặp nhiều may mắn về đường tài vận. Theo tử vi tuổi Sửu, công việc tiến triển suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió và sớm đạt được kết quả như ý muốn.

Chuyên gia tử vi tiết lộ đây là 3 con giáp có tình duyên nở rộ, tiền bạc rủng rỉnh nhất 4 tháng đầu năm - Ảnh 2

Cùng với tài vận tốt thì đây cũng là thời điểm tốt cho những chuyển biến tình cảm tích cực của người tuổi này. Theo tử vi 12 con giáp năm 2022, các mối quan hệ của thành viên trong gia đình hòa thuận, yên ấm, cảm thông và chia sẻ lẫn nhau. Đặc biệt những bất đồng quan điểm trong gia đình cuối năm 2021 bước sang năm 2022 sẽ dần được tháo gỡ. Đây cũng là năm đào hoa vượng cho người tuổi Sửu độc thân tiến đến hôn nhân với người yêu thương.

Tuổi Mão

Nổi bật với tính cách nhanh nhẹn, tháo vát, người tuổi Mão làm việc gì cũng có sự tính toán và chuẩn bị kỹ lưỡng. Do vậy, những việc chưa có sự chuẩn bị khiến người tuổi Mão suy nghĩ, lo lắng và ảnh hưởng tới tinh thần cũng như hiệu quả công việc.

Chuyên gia tử vi tiết lộ đây là 3 con giáp có tình duyên nở rộ, tiền bạc rủng rỉnh nhất 4 tháng đầu năm - Ảnh 3

Xem tử vi năm 2022 cho thấy đối với người tuổi Mão thì từ tháng 1 đến hết tháng 4 là khoảng thời gian đáng chú ý. Cuộc sống năm này có nhiều thay đổi tốt đẹp, người tuổi Mão có thể “bước sang trang mới” về cả sự nghiệp lẫn tiền tài. Không ít người tuổi Mão công danh sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, kinh doanh gặp dịp đón tài đón lộc, làm ăn thu được lợi nhuận không ngừng tăng lên.

Trong các tháng đầu năm, tình cảm của người tuổi Mão vô cùng tốt đẹp. Được sự hỗ trợ và mai mối của bạn bè, người tuổi Mão độc thân có thể sẽ tìm được tình yêu của cuộc đời. Còn với những người tuổi này đã có gia đình thì tình cảm ngọt ngào, hạnh phúc, ít xảy ra bất đồng, mâu thuẫn hay tranh cãi.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).

Top 4 con giáp may mắn "thoát nghèo" ngay ngày đầu tiên bước sang năm mới Nhâm Dần

Top 4 con giáp may mắn "thoát nghèo" ngay ngày đầu tiên bước sang năm mới Nhâm Dần

Những con giáp dưới đây đều có bản lĩnh, tính cách cứng cỏi, làm việc gì cũng rất chu đáo, đầu năm mới Nhâm Dần kiếm được nhiều tiền. Từ đây, những con giáp này sẽ đổi đời, hạnh phúc đầu tiên là thoát nghèo và lên ngôi phú quý.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giap may mắn 12 con giap tử vi

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 44 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 50 phút trước
Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 48 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời