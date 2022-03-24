Chuyên gia phong thủy tiết lộ 4 con giáp bị vận xui bủa vây năm Nhâm Dần 2022, không biết cách hóa giải thì tiền tài 'đội nón ra đi'

Vào năm này, bản mệnh gặp phải nhiều chuyện không được như ý muốn, tạo thành những ảnh hưởng không nhỏ trong cuộc sống.

Năm 2022 là năm bản mệnh của người tuổi Dần, vì vậy bạn phải đối diện với cục diện Trực Thái Tuế, khiến vận trình tổng thể trong cả năm có dấu hiệu đi xuống.

Thái độ tích cực này tất nhiên mang đến những tác động tích cực cho sự nghiệp của bản mệnh, tuy nhiên, trong năm Trực Thái Tuế như thế này, bạn không thể chỉ chú ý đến việc cố gắng mà không quan tâm đến những tác động bên ngoài được.

Con giáp này là người có tính cách hiếu thắng, lúc nào cũng không ngừng cố gắng để thể hiện điểm mạnh của bản thân. Bạn không muốn là người tụt hậu, luôn mong muốn mình đứng trên người này, người khác.

Nhiều việc bạn lập kế hoạch từ trước lại không nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ của người ngoài khiến bạn cảm thấy sờn lòng, thoái chí, thậm chí nghi ngờ chính phương hướng mà mình đã lựa chọn.

Thời điểm này, bạn sẽ liên tiếp gặp phải những trở ngại trên con đường thăng tiến, ví dụ như thường xuyên mâu thuẫn, tranh chấp với đồng nghiệp, quan hệ với lãnh đạo không hòa thuận.Nhiều việc bạn lập kế hoạch từ trước lại không nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ của người ngoài khiến bạn cảm thấy sờn lòng, thoái chí, thậm chí nghi ngờ chính phương hướng mà mình đã lựa chọn.

Đây là lúc bạn cần bước chậm lại để có thể nhìn nhận và đánh giá chính bản thân mình, nhận ra đâu là ưu điểm và đâu là khuyết điểm của mình để có hướng phát huy, sửa chữa phù hợp.

Phương diện tình cảm:

Người tuổi Dần luôn muốn mình là người nắm thế chủ động trong các mối quan hệ, vì thế nhiều khi khiến vị thế của hai người trở nên mất cân bằng, nửa kia của bạn có thể cảm thấy mệt mỏi, áp lực.

Bạn và người ấy sẽ thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn, lại cộng thêm áp lực do cuộc sống mang lại khiến bạn thường xuyên nổi nóng với đối phương, khiến khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa xôi.

Bản mệnh không nên quá cố chấp với quan điểm của mình, có điều gì không hài lòng thì nên bình tĩnh thảo luận, học cách lắng nghe đối phương, có như vậy thì những khúc mắc mới dần được hóa giải.

Phương diện tài lộc:

Con giáp này luôn cố gắng làm việc để có một cuộc sống sung túc, đầy đủ hơn. Tuy nhiên, do sự nghiệp không có những bước tiến đáng kể nên tiền bạc khó có thể gia tăng mạnh.

Người làm ăn cũng thường xuyên gặp phải khó khăn, trở ngại do đối thủ hoặc khách hàng mang tới, chuyện mở rộng quy mô cũng vướng phải nhiều khó khăn.

Chính vì vậy, trong thời điểm không quá dư dả như thế này, bản mệnh cần chú ý hơn đến việc đầu tư, chi tiêu, nếu không dễ rơi vào cảnh túng thiếu, lấy chỗ nọ đập chỗ kia, khiến cuộc sống phải chịu nhiều áp lực không cần thiết.

Bạn chớ nên "vung tay quá trán" để khẳng định đẳng cấp của bản thân, cho bằng được người này người khác. Tốt nhất có bao nhiêu chi tiêu bấy nhiêu, khoản tiền còn lại để dành tiết kiệm, phòng những biến cố bất ngờ ập tới.

Tuổi Thìn

Ảnh minh họa

Năm 2022, người tuổi Thìn đối đầu với cục diện Hình Thái Tuế nên vận trình có nhiều dấu hiệu suy giảm, vì thế, bản mệnh làm việc gì cũng cần phải chú ý cẩn thận hơn, nếu không sẽ có rất nhiều rắc rối ập đến, khiến bạn phải chóng mặt ứng phó.

Hãy chú ý khắc phục các điểm yếu của mình, đặc biệt là trong giao tiếp cũng như trong công việc, như vậy thì bạn mới có thể vượt qua những khó khăn dễ dàng hơn, không phải phụ thuộc vào điều này, điều khác.

Phương diện sự nghiệp:

Năm 2022, công việc của người tuổi Thìn không có quá nhiều khởi sắc. Thậm chí vì công việc có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Tuổi Thìn nên chọn kỹ đối tác làm ăn, những người hợp tuổi với mình để mang lại thuận lợi, tránh bị lợi dụng, tiền mất tật mang.

Phương diện tình cảm:

Xét về tình duyên, năm 2022 không phải là một năm suôn sẻ đối với các quý nam quý nữ tuổi Thìn. Đối với những người đã lập gia đình cần đề phòng cãi vã giữa vợ chồng. Còn đối với những người chưa yên bề gia thất thì cũng không gặp được nhiều may mắn trong tình cảm.

Phương diện tài lộc:

Về tài lộc, trong năm 2022, người tuổi Thìn có cung tài vận khá kém, tiền bạc hao tổn nhiều vào cuộc sống. Thậm chỉ xảy ra mâu thuẫn tranh chấp vì tiền bạc. Theo các chuyên gia phong thủy, nếu người tuổi Thìn muốn hùn hạp làm ăn, kinh doanh thì cần suy tính kỹ lưỡng để tránh hao tài, tốn của, dễ thua lỗ.

Tuổi Thân

Ảnh minh họa

Trong năm Xung Thái Tuế 2022, người tuổi Thân sẽ phải chịu khá nhiều ảnh hưởng tiêu cực, khiến mọi mặt cuộc sống không còn được thuận lợi như ý muốn.

Áp lực nặng nề khiến bạn thường xuyên suy nghĩ tiêu cực, thậm chí cảm thấy chán nản, mệt mỏi, muốn bỏ cuộc giữa chừng.

Tuy nhiên, bản mệnh cần phải biết rằng nếu từ bỏ thì tức là những công sức trước nay của bạn sẽ đổ sông đổ bể. Khi đối mặt khó khăn, bạn cần nhắc mình không ngừng cố gắng, đồng thời chia sẻ gánh nặng với mọi người xung quanh.

Phương diện sự nghiệp:

Bản mệnh thường xuyên vướng phải những chuyện rắc rối, phức tạp do đồng nghiệp mang lại. Dù có cố gắng là người đứng ngoài trong mọi việc nhưng kẻ tiểu nhân sẽ khó lòng bỏ qua cho bạn.

Vì thế, hãy luôn cẩn trọng trong mọi việc, đừng chủ quan, lơ là trong cả những việc quen thuộc, khiến kẻ xấu bụng nhân cơ hội gây rắc rối.

Trong những công việc quan trọng, bản tính nóng vội khiến bạn thường nhanh chóng đưa ra quyết định mà không chú ý trao đổi, thảo luận với mọi người xung quanh, từ đó gây ra việc tập thể chia rẽ, mỗi người một ý, khó có thể hoàn thành công việc được đúng tiến độ.

Tính cách tùy tiện ấy cũng khiến lãnh đạo có cái nhìn không tốt về bạn, không dám giao cho bạn những công việc có tính chất quan trọng.

Phương diện tình cảm:

Người tuổi Thân với bản chất tự do, phóng khoáng có thể nhanh chóng tạo dựng quan hệ với mọi người xung quanh. Tuy nhiên, cũng chính bởi vì thế mà bạn thường vướng vào nhiều chuyện rối ren.

Với người đã lập gia đình, nhiều mối quan hệ đan xen khiến vợ chồng nhiều khi bất ổn. Hai người dễ cảm thấy nghi kị nhau hoặc cảm thấy cuộc sống hôn nhân quá tẻ nhạt, muốn đi tìm niềm vui ở bên ngoài.

Trước khi tình huống xấu nhất xảy ra, bạn cần luôn nhắc nhở mình, không vì một phút giây ham vui mà đánh đổ hạnh phúc mình đã mất bao nhiêu công lao gây dựng.

Người tuổi Thân với bản chất tự do, phóng khoáng có thể nhanh chóng tạo dựng quan hệ với mọi người xung quanh. Tuy nhiên, cũng chính bởi vì thế mà bạn thường vướng vào nhiều chuyện rối ren. Người độc thân cả thèm chóng chán nhanh chóng rơi vào lưới tình nhưng lại không duy trì được cảm xúc lâu, vì thế mà bạn thường "lắm mối tối nằm không", luôn có cảm giác không ai hiểu được mình, không tìm được người phù hợp.

Với người đã lập gia đình, nhiều mối quan hệ đan xen khiến vợ chồng nhiều khi bất ổn. Hai người dễ cảm thấy nghi kị nhau hoặc cảm thấy cuộc sống hôn nhân quá tẻ nhạt, muốn đi tìm niềm vui ở bên ngoài.

Trước khi tình huống xấu nhất xảy ra, bạn cần luôn nhắc nhở mình, không vì một phút giây ham vui mà đánh đổ hạnh phúc mình đã mất bao nhiêu công lao gây dựng.

Phương diện tài lộc:

Con giáp này khó mà có một năm dư dả. Người làm ăn chớ nên nóng nảy, vội vã tin theo lời rủ rê của những người không đáng tin cậy. Đó có thể là cái bẫy mà kẻ xấu giăng ra để bạn hao tiền tốn của.

Bạn muốn làm giàu thì cần cố gắng dựa trên sức của chính mình, chớ nên nghĩ tới chuyện không làm mà cũng muốn được hưởng thụ.

Trong chuyện chi tiêu, bạn cần hạn chế những ham muốn không thiết thực của mình, tránh dồn tiền cho những món đồ không thực sự cần thiết.

Hãy luôn để dành một khoản tiền tiết kiệm để đề phòng những sự cố bất ngờ, có như vậy thì bạn mới không rơi vào cảnh bị động, phải chạy vạy đi vay người này, người khác.

Tuổi Tý

Ảnh minh họa

Năm 2022, người tuổi Tý đương đầu với sức ảnh hưởng của cục diện Phá Thái Tuế nên cuộc sống phải chịu những sự ảnh hưởng không nhỏ.

Bản mệnh phải đau đầu giải quyết những sự cố liên tiếp xảy ra bất ngờ trong cuộc sống, vì thế dễ rơi vào cảnh mệt mỏi, tinh thần sa sút.

Để tránh những tai họa không đáng có, bản mệnh cần phải cẩn thận khi làm bất cứ việc gì, đồng thời chú ý tích đức hành thiện, chớ nên gây thù chuốc oán với người khác.

Phương diện sự nghiệp:

Công việc của người tuổi Tý năm nay có biến động khá lớn, gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là với những người mới khởi nghiệp. Họ làm gì cũng chỉ có một mình, khó nhờ vả được anh em, bạn bè. Việc kinh doanh của những người tuổi Tý cũng bết bát, dễ mất tiền, thất thu.

Phương diện tình cảm:

Vợ chồng người tuổi Tý thường xuyên gặp những xung đột trong quan điểm, khiến bầu không khí gia đình trở nên căng thẳng.

Có lẽ hai người cần bình tĩnh ngồi lại để thảo luận vấn đề với nhau, tránh cường điệu quan điểm của bản thân và hạ thấp ý kiến của người khác, nếu không thì mọi chuyện sẽ càng lâm vào bế tắc.

Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái cũng là vấn đề cần phải quan tâm vào thời điểm này. Những khác biệt thế hệ khiến đôi bên khó có thể hiểu và thông cảm cho nhau, nhưng chính vào những lúc này, bạn lại càng phải cố gắng nhiều hơn, tránh làm mọi việc theo ý muốn.

Hãy đặt mình vào vị trí của cha mẹ hoặc con cái để có cách ứng xử phù hợp trong từng tình huống khác nhau.

Phương diện tài lộc:

Đối với nhóm tuổi Tý làm chủ, làm ăn riêng cần thận trọng, không được nóng vội. Nửa đầu năm là thời gian duy trì mọi sự việc như cũ, sáu tháng cuối năm là thời gian phát triển, thử nghiệm những ý tưởng mới. Tuy nhiên, công việc làm ăn của người tuổi Tý nửa cuối năm có khá nhiều biến động, cần hạn chế làm ăn lớn và nên đi từng bước chậm rãi, chắc chắn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.