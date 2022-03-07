3 con giáp rước lộc về nhà trong tuần mới (7-13/3), sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, luôn được quý nhân giúp đỡ

Tuần này Dần có sao Thái Dương chiếu mệnh nên vận trình chuyển biến theo hướng tích cực. Con đường công danh, sự nghiệp có điềm báo thăng tiến bất ngờ nên bạn làm gì cũng thuận lợi. Người làm công có thể được thăng chức, tăng lương.

Về tài lộc, các nguồn thu tăng lên đáng kể. Dần có cơ hội kiếm tiền từ giữa tuần, nâng cao thu nhập.

Thời điểm này Dần có quý nhân giúp đỡ nên cũng không còn lo sợ chông gai phía trước. Chỉ cần Dần phát huy tốt năng lực của bản thân thì sẽ giành được những điều mình muốn.

Chuyện tình cảm có nhiều tín hiệu khả quan dành cho người độc thân. Tham gia các hoạt động tập thể sẽ giúp bạn mở rộng mối quan hệ của mình.

Tuần này Dần có sao Thái Dương chiếu mệnh nên vận trình chuyển biến theo hướng tích cực. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuần này Ngọ có nhiều điểm sáng trong vận trình, không còn lo lắng vì bị vận đen đeo bám. Nhờ có cát tinh phù trợ nên công việc của Ngọ tiến triển hanh thông. Người làm công ăn lương đã đến lúc được tận hưởng thành quả của chính mình.

Quan lộ và tài lộc của bạn rất thênh thang nên hãy cố gắng hơn nữa để duy trì phong độ này càng lâu càng tốt.

Người làm kinh doanh gặp nhiều thuận lợi. Tuy nhiên, bạn nên tìm cách quản lý tiền bạc thật tốt trước khi chúng có dấu hiệu thất thoát trong thời gian tới vì những tác động khách quan.

Trong tình cảm, người tuổi Ngọ đã có đôi tìm được sự đồng điệu về tâm hồn với đối phương. Người độc thân giữ được tinh thần lạc quan. Bạn tập trung cho công việc và chờ đợi đúng người đúng thời điểm.

Tuần này Ngọ có nhiều điểm sáng trong vận trình, không còn lo lắng vì bị vận đen đeo bám. Nhờ có cát tinh phù trợ nên công việc của Ngọ tiến triển hanh thông. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Nhờ liên tiếp gặp điều như ý muốn nên tinh thần của Tý luôn lạc quan, tích cực, sẵn sàng nắm bắt các cơ hội.

Trong tình cảm, nhờ sao Thái Âm chiếu mệnh nên nhân duyên khởi vượng. Nếu còn độc thân, bạn có thể được bạn bè giới thiệu đối tượng phù hợp. Người đã có đôi biết cách dung hòa mọi thứ, hạn chế tối đa những khúc mắc có thể xảy ra.

Công danh sự nghiệp tuần này càng vượng. Mặc dù đầu tuần Tý gặp chút rắc rối nhưng khi bạn lấy lại nhịp độ thì mọi chuyện đều được giải quyết. Tý có thể dành thời gian cho những kế hoạch mới.

Tuần này Tý có nguồn thu ổn định và đang trên đà tăng trưởng, cuộc sống không lo thiếu thốn. Nhưng nếu Tý có ý định đầu tư thì cần tính toán kỹ lưỡng.

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