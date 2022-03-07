3 con giáp rước lộc về nhà trong tuần mới (7-13/3), sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, luôn được quý nhân giúp đỡ

12 con giáp tử vi 07/03/2022 15:25

Tử vi tuần mới 7-13/3/2022 cho thấy, trong tuần này có 3 con giáp vô cùng may mắn khi được quý nhân kề bên giúp sức, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, chuẩn bị rước lộc về nhà đi là vừa.

Tuổi Dần

Tuần này Dần có sao Thái Dương chiếu mệnh nên vận trình chuyển biến theo hướng tích cực. Con đường công danh, sự nghiệp có điềm báo thăng tiến bất ngờ nên bạn làm gì cũng thuận lợi. Người làm công có thể được thăng chức, tăng lương.

Thời điểm này Dần có quý nhân giúp đỡ nên cũng không còn lo sợ chông gai phía trước. Chỉ cần Dần phát huy tốt năng lực của bản thân thì sẽ giành được những điều mình muốn. 

Về tài lộc, các nguồn thu tăng lên đáng kể. Dần có cơ hội kiếm tiền từ giữa tuần, nâng cao thu nhập.

Chuyện tình cảm có nhiều tín hiệu khả quan dành cho người độc thân. Tham gia các hoạt động tập thể sẽ giúp bạn mở rộng mối quan hệ của mình.

3 con giáp rước lộc về nhà trong tuần mới (7-13/3), sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, luôn được quý nhân giúp đỡ - Ảnh 1
Tuần này Dần có sao Thái Dương chiếu mệnh nên vận trình chuyển biến theo hướng tích cực. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuần này Ngọ có nhiều điểm sáng trong vận trình, không còn lo lắng vì bị vận đen đeo bám. Nhờ có cát tinh phù trợ nên công việc của Ngọ tiến triển hanh thông. Người làm công ăn lương đã đến lúc được tận hưởng thành quả của chính mình.

Quan lộ và tài lộc của bạn rất thênh thang nên hãy cố gắng hơn nữa để duy trì phong độ này càng lâu càng tốt.

Người làm kinh doanh gặp nhiều thuận lợi. Tuy nhiên, bạn nên tìm cách quản lý tiền bạc thật tốt trước khi chúng có dấu hiệu thất thoát trong thời gian tới vì những tác động khách quan.

Trong tình cảm, người tuổi Ngọ đã có đôi tìm được sự đồng điệu về tâm hồn với đối phương. Người độc thân giữ được tinh thần lạc quan. Bạn tập trung cho công việc và chờ đợi đúng người đúng thời điểm.

3 con giáp rước lộc về nhà trong tuần mới (7-13/3), sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, luôn được quý nhân giúp đỡ - Ảnh 2
Tuần này Ngọ có nhiều điểm sáng trong vận trình, không còn lo lắng vì bị vận đen đeo bám. Nhờ có cát tinh phù trợ nên công việc của Ngọ tiến triển hanh thông. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Nhờ liên tiếp gặp điều như ý muốn nên tinh thần của Tý luôn lạc quan, tích cực, sẵn sàng nắm bắt các cơ hội.

Trong tình cảm, nhờ sao Thái Âm chiếu mệnh nên nhân duyên khởi vượng. Nếu còn độc thân, bạn có thể được bạn bè giới thiệu đối tượng phù hợp. Người đã có đôi biết cách dung hòa mọi thứ, hạn chế tối đa những khúc mắc có thể xảy ra.

Công danh sự nghiệp tuần này càng vượng. Mặc dù đầu tuần Tý gặp chút rắc rối nhưng khi bạn lấy lại nhịp độ thì mọi chuyện đều được giải quyết. Tý có thể dành thời gian cho những kế hoạch mới.

Tuần này Tý có nguồn thu ổn định và đang trên đà tăng trưởng, cuộc sống không lo thiếu thốn. Nhưng nếu Tý có ý định đầu tư thì cần tính toán kỹ lưỡng.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

4 nàng giáp mang mệnh ‘VƯỢNG PHU ÍCH TỬ’, càng có tuổi lại càng may mắn, tài lộc dồi dào, cả đời sống trong viên mãn hạnh phúc

4 nàng giáp mang mệnh ‘VƯỢNG PHU ÍCH TỬ’, càng có tuổi lại càng may mắn, tài lộc dồi dào, cả đời sống trong viên mãn hạnh phúc

Trong 12 con giáp có 4 nàng giáp mang trong mình mệnh ‘vượng phu ích tử’, càng có tuổi lại càng may mắn, tài lộc dồi dào, cả đời sống trong viên mãn hạnh phúc.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp sự nghiệp thuận buồm xuôi gió con giáp rước lộc về nhà con giáp được quý nhân giúp đỡ

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 4 giờ 52 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 37 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 5 giờ 52 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 37 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 6 giờ 52 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời