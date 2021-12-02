3 con giáp chưa đến cuối năm đã gặp phúc lớn, tiền tài 'nhân đôi', hưởng tài lộc từ trên trời rơi xuống

12 con giáp tử vi 02/12/2021 11:33

3 con giáp cuối năm gặp điều may, làm ăn suôn sẻ, thu nhập ngày càng dồi dào. Số dư trong tài khoản cứ liên tục tăng lên.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu chăm chỉ và có năng lực, cuối năm 2021 này sẽ kiếm được nhiều tiền. Đây là thời điểm cần trổ tài thì mới có nhiều cơ hội trong sự nghiệp, có quý nhân phù trợ. Đa số sẽ có công việc thuận lợi, thăng quan tiến chức.

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Ngoài ra, những người tuổi Dậu cũng sẽ không gặp rắc rối trong cuộc sống, và mọi thứ đều hanh thông. Đặc biệt, càng về tới cuối năm, con người tuổi Dậu càng trở nên khôn ngoan, nhận được sự ban phước của Thần Tài, và tìm được nhiều cách để kiếm tiền.

Theo thầy tử vi cho biết thời điểm cuối năm nay người tuổi Dậu có tài lộc hanh thông, sự nghiệp sẽ có bước phát triển vượt bậc. Sắp tới họ sẽ được quý nhân phù trợ nên tiền bạc mà không tốn công sức, mọi việc diễn ra suôn sẻ, tiết kiệm được khá nhiều tiền, cuộc sống vô cùng viên mãn ít ai sánh bằng.

Tuổi Dần

Trong tính cách những người tuổi Dần luôn mạnh mẽ, có ý chí hơn người lại vô cùng phóng khoáng nên sẽ có nhiều quý nhân giúp đỡ về tài lộc và sự nghiệp vào cuối năm.

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Tử vi cho biết sắp tới, tuổi Dần sẽ cảm nhận được mọi việc đều hanh thông suôn sẻ. Từ đây giúp họ có thêm lòng tự tin, khí chất mạnh mẽ, luôn được nạp đủ năng lượng tích cực để tiến về phía trước. Dù làm ăn hay kinh doanh tuổi Dần đều thu được tiền, ngoài ra có người được hưởng tài lộc trên trời rơi xuống, thu nhập ngày càng dồi dào. 

Tuổi Hợi

Trong năm nay, tuổi Hợi vốn thu được nhiều lợi nhuận, năng lực bản thân được nâng cao và được mọi người công nhận. Trong cuộc sống gia đình khá êm ấm, mọi thứ đều bình an vô sự, càng về cuối năm tài vận càng vượng.

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Tử vi cho biết trong thời gian sắp tới đây, bất kể làm việc gì tuổi Hợi cũng dễ thành công. Càng về cuối năm Tân Sửu người tuổi Hợi họ sẽ xây được nền tảng và mạng lưới phù hợp để phát triển, ngoài ra còn có cơ hội kiếm nhiều tiền. Năm sau, người tuổi Hợi sẽ giàu có và hạnh phúc hơn, thậm chí còn trở thành đại gia không chừng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh họa: Internet

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