Không ít chú rể, cô dâu trước ngày cưới chỉ nghĩ đến việc bỏ trốn khỏi đám cưới. Lý do không phải vì đây là một cuộc hôn nhân sắp đặt hay do không yêu đối phương mà chỉ vì bị khủng hoảng tiền hôn nhân .

Nhận biết được các dấu hiệu khủng hoảng tiền hôn nhân sẽ giúp bạn điều chỉnh được hành vi, suy nghĩ và có phương pháp chấn chỉnh kịp thời, không còn lo lắng, bận rộn, bồn chồn, gấp rút hãy những cuộc cãi vã nảy lửa dễ dàng xảy ra.

+ Tìm ra nhiều lý do để chê nhau, chú ý những lỗi nhỏ và cáu giận với đối phương.

Chính vì vậy, khủng khoảng tiền hôn nhân là một vấn đề lớn, không nên xem nhẹ, hãy giải quyết sớm khi nhận thấy các dấu hiệu sau đây:

+ Không muốn nói chuyện, giải quyết những mâu thuẫn rõ ràng, thường chọn im lặng để tránh né, nhưng như thế lại dễ khiến cảm xúc dồn nén, khó hiểu nhau.

+ Tranh cãi không hồi kết khiến cả hai mệt mỏi, không ai chịu nhường ai.

+ Không muốn ăn, chán ăn diễn ra khi tâm trạng quá lo lắng, quá bận rộn.

+ Lo lắng nhiều dẫn đến khó ngủ, ngủ không ngon, tình trạng rụng tóc nhiều ở nữ giới.

+ Khó tập trung vì có quá nhiều việc trong đầu, dễ phân tâm.

+ Trở nên vụng về nhớ trước quên sau, làm sai vì bị tác động bởi các yếu tố môi trường.

+ Trở nên cáu kỉnh hoặc nóng tính hơn.

+ Quan tâm tiểu tiết đến lễ cưới của mình.

Khủng hoảng tiền hôn nhân khiến cho nhiều cặp đôi chạy trốn khỏi đám cưới

Khủng hoảng tiền hôn nhân thật sự là quá đáng sợ nếu bạn không biết cách dung hoà mọi thứ. Chính vì vậy, trước khi cưới các cặp đôi nên thư giãn, cùng lên kế hoạch hôn lễ sẽ giúp cả hai hiểu rõ hơn về đối phương, cũng như sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn.

Vì sao cô dâu hay bị khủng hoảng tiền hôn nhân?

Khủng hoảng tâm lý tiền hôn nhân sẽ gặp nhiều hơn ở cô dâu. Nguyên nhân là do trong giai đoạn chuẩn bị cho đám cưới luôn kéo theo những cuộc tranh cãi nảy lửa liên quan đến tiền bạc, sở thích… điều này khiến cho không ít cô dâu muốn buông bỏ khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng.

Hơn nữa, hôn nhân và sự ràng buộc của nó vẫn là một điều đáng sợ, nên phụ nữ bị stress tiền hôn nhân cũng là điều dễ hiểu. Khi kết hôn, phụ nữ sẽ phải hy sinh rất nhiều thứ, phải từ bỏ cuộc sống độc thân vui vẻ, tự do tự tại muốn làm gì thì làm. Điều này đồng nghĩa với việc phải nói lời tạm biệt với tuổi trẻ của mình.

Cô dâu thường hay bị khủng hoảng tiền hôn nhân

Sau khi kết hôn cuộc đời sẽ sang một trang mới. Cô dâu sẽ phải rời xa ngôi nhà mình đã gắn bó mấy chục năm, rời xa vòng tay yêu thương chăm sóc của ba mẹ để về sống với một người khác. Cái khoảnh khoắc dọn đồ khỏi nhà, nhìn thấy bóng ba mẹ dõi theo mình, khiến người ta cảm thấy nhói lòng. Chính những suy nghĩ này khiến cô dâu cảm thấy trống trải, sợ phải bước tiếp để tiến đến một đám cưới chính thức.

Hơn nữa, nếu tình yêu thật tuyệt vời, khiến con người ta say trong men tình thì hôn nhân sẽ mang chúng ta trở về với thực tại, với những chuyện cơm áo gạo tiền hàng ngày. Trong hôn nhân, chỉ tình yêu thôi là chưa đủ. Chính vì vậy, khi đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân phụ nữ sẽ thấy lo sợ, bất an và khủng hoảng tiền hôn nhân. Hơn nữa, chỉ cần chọn sai người, sai thời điểm, hôn nhân có thể biến thành một cơn ác mộng.

Đúng là hôn nhân có vẻ khá đáng sợ, các cô dâu hay bị khủng hoảng tiền hôn nhân, nhưng mà chúng ta đâu ai có thể biết trước được tương lai. Nhưng cuối cùng, bạn cần phải nhận ra rằng hôn nhân cũng là điều tuyệt vời và ngọt ngào khi bạn luôn có một người ở bên quan tâm chăm sóc và bạn sẽ có thêm một gia đình mới để yêu thương. Dù có bao nhiêu sóng gió phía trước nhưng chỉ cần một người sẵn sàng nắm tay bạn, đi cùng bạn qua mọi sóng gió thì mọi chuyện đều có thể giải quyết được.