Đúng 16h ngày 10/10 ai đen cứ đen, 3 con giáp này vẫn vận đỏ như son, tiền bạc không đếm xuể, ngồi mát ăn bát vàng

Yêu - Hôn nhân 09/10/2023 14:45

Theo tử vi 2023, đúng 16h ngày 10/10, 3 con giáp may mắn bạt ngàn, sự nghiệp thăng tiến, từ bại thành thắng.

Tuổi Tý

Đúng 16h ngày 10/10 ai đen cứ đen, 3 con giáp này vẫn vận đỏ như son, tiền bạc không đếm xuể, ngồi mát ăn bát vàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Tý được dự đoán sẽ đón nhận một “làn sóng” vận may vào đúng 16h ngày 10/10

Có thể bạn đang loay hoay trong một môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao và không mấy tốt đẹp nhưng đây chính là lúc để bạn thể hiện tài năng của mình.

Những nỗ lực và sự kiên trì của bạn sẽ mang lại những thay đổi tích cực cho sự nghiệp và vận may tài chính, đồng thời mở ra một số cơ hội và thành công đột phá.

Đừng sợ thử thách, hãy tin vào khả năng của mình và không ngừng theo đuổi mục tiêu, rồi bạn sẽ thấy mọi việc chuyển từ xấu thành tốt.

Chuyên gia lưu ý, người tuổi Tý nên nhớ nhớ giữ thái độ tích cực và sử dụng trí tuệ cũng như quyết tâm. Đây sẽ là “mùa" của hy vọng và cơ hội, dù trong sự nghiệp hay tài chính.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Thìn có vận may thăng tiến vào đúng 16h ngày 10/10. Họ đón nhận nhiều bất ngờ, có thể thay đổi cục diện bất lợi trong quá khứ, cơ hội phát triển mở rộng theo mọi hướng.

Sự nghiệp của con giáp này như cá gặp nước trong thời gian tới. Người tuổi Thìn có tính cách độc lập, luôn cố gắng trở nên mạnh mẽ. Họ không ngừng nỗ lực để trở thành người giỏi nhất trong mọi việc.

Con giáp này tràn ngập tự tin và hy vọng vào tương lai. Họ cũng có thể dốc toàn lực phấn đấu để giành được cơ hội thay đổi cuộc sống của bản thân và sự nỗ lực của họ luôn đáng giá.

Đúng 16h ngày 10/10, con giáp tuổi Thìn có nhiều điều bất ngờ, được thần may mắn ưu ái. Nhờ đó, những người này sẽ có sự nghiệp suôn sẻ, gặp nhiều điềm lành, có lợi cho việc mưu cầu tài lộc, thăng tiến.

Chỉ cần con giáp này kiên định với những mục tiêu đã định, thời gian tới họ sẽ gặt hái được nhiều thành tựu, ví tiền cũng không ngừng dầy lên, cuộc sống tươi sáng, vô lo.

Tuổi Mão

Đúng 16h ngày 10/10 ai đen cứ đen, 3 con giáp này vẫn vận đỏ như son, tiền bạc không đếm xuể, ngồi mát ăn bát vàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Mão thường tự hào về tính cách độc lập và không bị ràng buộc bởi các quy tắc xã hội. Họ luôn tìm kiếm sự tự do và không thích bị kiểm soát.

Con giáp có trí tưởng tượng sáng tạo và thường thích thử nghiệm những ý tưởng mới. Họ có thể là những người nghệ sĩ, nhà khoa học hoặc doanh nhân sáng tạo.

Vận may của người tuổi Mão được dự đoán sẽ tăng cao vào đúng 16h ngày 10/10. Mọi khó khăn đều dễ dàng giải quyết. Tiếp theo, họ sẽ nhận được những cơ hội đầu tư tốt.

Nếu làm việc chăm chỉ, người làm công ăn lương có thể nhận được sự quan tâm từ lãnh đạo, cải thiện thu nhập. Con giáp tuổi này cần chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức và cân đối với việc nghỉ ngơi.

Vào đúng 16h ngày 10/10, có những cơ hội vàng để họ phát triển sự nghiệp nhờ được quý nhân soi đường dẫn lối.

Trước đây, sự nghiệp của con giáp này gặp nhiều chuyện khó khăn nhưng nhờ được giúp đỡ nhiệt tình, họ sẽ sớm vượt qua và dễ dàng có cơ hội thăng chức, tăng lương.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo

3 con giáp đánh đâu trúng đó từ ngày 9/10 đến ngày 15/10: Làm ăn phát đạt, vượng khí dồi dào, no nê tài lộc

3 con giáp đánh đâu trúng đó từ ngày 9/10 đến ngày 15/10: Làm ăn phát đạt, vượng khí dồi dào, no nê tài lộc

Theo tử vi 2023, từ ngày 9/10 đến ngày 15/10, 3 con giáp có sự nghiệp đi lên, tiền bạc rủng rỉnh, vận đỏ như son.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp con giáp 3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 15 phút trước
Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 3 giờ 45 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước
Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang