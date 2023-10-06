5 ngày liên tiếp (từ 1/9-5/9 ÂL), 3 con giáp được cát tinh chiếu mệnh, đặc lộc đắc tài, đời như “trúng số”

Người tuổi Dậu khá thân thiện, dễ gần và hòa đồng. Bản mệnh thích kết bạn và tạo mối quan hệ một cách dễ dàng, có khả năng xây dựng một mạng lưới xã hội rộng rãi.

Con giáp tuổi Dậu cũng ham học hỏi, hiểu biết và có tư duy sáng tạo. Bản mệnh hãy cứ tiếp tục nâng cao năng lực của bản thân, nhận thức được giá trị của mình thì sẽ đưa ra được quyết định sáng suốt.

Bên cạnh đó, người tuổi Dậu cũng rất nhiệt tình và tích cực trong cuộc sống. Bản mệnh tràn đầy năng lượng và sẵn sàng tham gia vào các hoạt động xã hội, sự kiện và dự án mới.

5 ngày liên tiếp (từ 1/9-5/9 ÂL), người tuổi Dậu có thể xử lý các vấn đề khác nhau trong môi trường phức tạp. Sự nghiệp nhờ vậy mà suôn sẻ.

Không chỉ có tinh thần hợp tác, người tuổi Dậu còn có kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhóm xuất sắc. Người làm lãnh đạo sẽ giúp nhân viên phát huy hết tiềm năng đồng thời sự nghiệp phát triển suôn sẻ hơn.

Tuổi Thìn

5 ngày liên tiếp (từ 1/9-5/9 ÂL), người tuổi Thìn được cát tinh chiếu mệnh, nên gặp nhiều may mắn, tài lộc vô biên.

Người cầm tinh con rồng thường sống tình cảm, nhiều người muốn kết thân, nên cũng có nhiều cơ duyên với người có tiền, được giúp đỡ nhiệt tình. Những lúc khó khăn, họ sẽ có bạn bè ở bên hỗ trợ và quý nhân xuất hiện giúp đỡ.

Từ đó sự nghiệp sẽ có bước chuyển biến tích cực, công việc lội ngược dòng mà thăng tiến. Người đầu tư kinh doanh thì sẽ ngày càng giàu có, tiền vàng ngập két trong thời điểm này.

Người tuổi Thìn trời sinh thông minh, chăm chỉ và rất nhạy bén với các con số. Nói đây là con giáp có đầu óc kinh doanh, là doanh nhân bẩm sinh cũng không có gì là quá.

5 ngày liên tiếp (từ 1/9-5/9 ÂL), tài lộc của tuổi Thìn có dấu hiệu khởi sắc hơn nữa. Con giáp này có thể tìm ra hướng đi thích hợp, khẳng định vị thế của mình và thu lợi lớn từ công việc và làm giàu cho chính bản thân.

Tuổi Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Sửu có vẻ trầm tính nhưng thực chất lại tràn đầy năng lượng.

Thời kỳ vàng son của con giáp tuổi Sửu sẽ trong khoảng thời gian 5 ngày liên tiếp (từ 1/9-5/9 ÂL), sự nghiệp của họ đã có những bước phát triển đột phát, giúp họ đạt được tiến bộ vượt bậc.

Con giáp này cũng sẽ không thiếu quý nhân giúp đỡ, giúp cho sự nghiệp của họ nhanh chóng bước sang một giai đoạn mới.

Người tuổi Sửu sẽ không còn gặp phải chướng ngại vật trong sự nghiệp. Ngay cả những khó khăn nhỏ ở các phương diện khác nhau đều biến mất.

Điều này khiến cho con giáp tuổi Sửu làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, kiếm tiền một cách suôn sẻ, đạt được những mục tiêu đầy tham vọng và không còn phải lo lắng về tiền bạc.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm