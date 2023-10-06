3 ngày liên tiếp (từ 14/10-16/10), 3 con giáp có phúc khí bùng nổ, may mắn ập tới, vận thế đổi chiều

Tử vi tuần này cho thấy cuối tuần này của người tuổi Tỵ khá rực rỡ, bất kể là sự nghiệp hay tài vận đều có thể có thu hoạch. Đây là thời điểm để bản mệnh này đón thêm vận may tài lộc và có nhiều chuyển biến tốt trong sự nghiệp.

Người kinh doanh sẽ chốt đơn ầm ầm, người làm công ăn lương sẽ được cấp trên tôn trọng và nhận thêm các dự án công việc để tăng thu nhập. Bản mệnh này còn được quý nhân giúp đỡ nên gặt hái được nhiều thành công.

Theo đó, vận may của bản mệnh này không ngừng gia tăng trong 3 ngày liên tiếp (14/10-16/10) nhờ được Thần Tài trợ giúp. Hầu hết công việc của họ sẽ thuận buồm xuôi gió.

Đây cũng là thời điểm để bản mệnh này xây dựng và mở rộng các mối quan hệ trong công việc và làm ăn. Tạo tiền đề cho sự nghiệp trong tương lai sẽ diễn ra suôn sẻ, hài hòa bởi họ sẽ gặp được đối tác đáng tin cậy để hợp tác lâu dài.

Mọi thứ đang tiến triển theo chiều hướng tốt nên tuổi Tỵ cần tập trung vào công việc và không được phân tâm.

May mắn chỉ là nhất thời, bản mệnh này đừng lơ là mà hãy làm việc chăm chỉ làm việc. Bởi chỉ khi họ cố gắng hết mình thì mới có thể đạt đến sự thịnh vượng và viên mãn lâu dài.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Thân thường là những người thân thiện, dễ gần và hòa đồng. Họ thích kết bạn và tạo mối quan hệ một cách dễ dàng, có khả năng xây dựng một mạng lưới xã hội rộng lớn.

Con giáp này có tính cách nhiệt tình và tích cực đối với cuộc sống. Người tuổi Thân thường đầy năng lượng và sẵn sàng tham gia vào các hoạt động xã hội, sự kiện và dự án mới.

Người sinh tuổi Thân ham học hỏi, hiểu biết và tư duy sáng tạo. Con giáp này cần tiếp tục nâng cao năng lực bản thân, nhận thức được giá trị của mình, có kỹ năng phối hợp và ra quyết định xuất sắc.

Đồng thời, trong 3 ngày liên tiếp (từ 14/10-16/10), con giáp tuổi Thân có thể xử lý các vấn đề khác nhau trong môi trường phức tạp. Cũng bởi vậy, sự nghiệp của họ phát triển suôn sẻ.

Con giáp này cần can đảm thử những điều mới và tiếp tục đổi mới. Trong thời gian tới, những người tuổi Khỉ sẽ có khả năng xây dựng và quảng bá thương hiệu xuất sắc, thúc đẩy doanh số tăng nhanh.

Con giáp này tuổi Thân thể hiện tinh thần hợp tác, hợp tác, có khả năng làm việc hiệu quả với người khác.

Họ có kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhóm xuất sắc, có khả năng tạo động lực cho nhân viên phát huy hết tiềm năng và thúc đẩy sự phát triển nghề nghiệp suôn sẻ.

Tuổi Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu thăng trầm suốt cả mùa hè. Công việc của họ không mấy ổn định nhưng con giáp này lại có động lực phấn đấu rất tốt. Dù gặp bao nhiêu thất bại họ vẫn kiên trì đến cùng.

Trong 3 ngày liên tiếp (từ 14/10-16/10), bắt đầu bước sang thu cũng là lúc số phận của họ đảo chiều, vận may đến liên tục, "vựa lúa" bắt đầu đầy lên.

Trong giai đoạn này, con giáp tuổi Dậu làm việc gì cũng hiệu quả hơn, đặc biệt là công việc kinh doanh phất lên trông thấy.

Bạn hãy tin rằng cuộc sống không dễ dàng nhưng nếu chịu thương chịu khó thì sẽ đến lúc bạn xoay chuyển tình thế, giàu có lên từng ngày.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo