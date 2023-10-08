Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Thân có đầu óc tốt, tương đối khiêm tốn và tỉ mỉ trong mọi việc.

Người tuổi Thân có thể đối mặt với cuộc sống với tinh thần lạc quan, dù có chuyện gì xảy ra cũng sẵn sàng đối mặt, không nản lòng, thoái chí.

Trí thông minh của con giáp này không chỉ được thể hiện qua lời nói mà còn được chứng minh qua phong cách và hiệu quả làm việc.

Thay vào đó, họ sẽ cân nhắc cẩn thận hơn và chuẩn bị nhiều phương án khác nhau để sẵn sàng vượt qua khó khăn.

Từ ngày 9/10 đến ngày 15/10, con giáp tuổi Thân có kết quả công việc nổi bật. Cuộc sống của họ ngày càng tốt hơn, có thể tạm biệt những lo toan và đón chào những niềm vui thành công, thu hoạch.

Tuổi Hợi

Tử vi cho biết từ ngày 9/10 đến ngày 15/10 là thời vận may mắn của người tuổi Hợi. Những người tuổi Hợi càng chăm chỉ càng phát tài.

Đặc biệt trong khoảng thời gian này người tuổi Hợi chính là con giáp lên như diều gặp gió. Họ càng phấn đấu nỗ lực bao nhiêu thì càng nhận được nhiều bổng lộc bấy nhiêu.

Tử vi cho biết rằng những người tuổi Hợi chính là con giáp cực kỳ thành công càng nỗ lực càng có nhiều tiền bạc nảy số vào tài khoản. Người tuổi Hợi nên tận dụng cơ may trời cho này để những vận trình sau này của mình được như ý hơn.

Tuổi Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần này cho thấy từ ngày 9/10 đến ngày 15/10 của người tuổi Tỵ khá rực rỡ, bất kể là sự nghiệp hay tài vận đều có thể có thu hoạch. Đây là thời điểm để bản mệnh này đón thêm vận may tài lộc và có nhiều chuyển biến tốt trong sự nghiệp.

Theo đó, vận may của bản mệnh này không ngừng gia tăng kể từ cuối tuần nhờ được Thần Tài trợ giúp. Hầu hết công việc của họ sẽ thuận buồm xuôi gió.

Người kinh doanh sẽ chốt đơn ầm ầm, người làm công ăn lương sẽ được cấp trên tôn trọng và nhận thêm các dự án công việc để tăng thu nhập. Bản mệnh này còn được quý nhân giúp đỡ nên gặt hái được nhiều thành công.

Đây cũng là thời điểm để bản mệnh này xây dựng và mở rộng các mối quan hệ trong công việc và làm ăn.

Tạo tiền đề cho sự nghiệp trong tương lai sẽ diễn ra suôn sẻ, hài hòa bởi họ sẽ gặp được đối tác đáng tin cậy để hợp tác lâu dài.

Mọi thứ đang tiến triển theo chiều hướng tốt nên tuổi Tỵ cần tập trung vào công việc và không được phân tâm. May mắn chỉ là nhất thời, bản mệnh này đừng lơ là mà hãy làm việc chăm chỉ làm việc.

Bởi chỉ khi họ cố gắng hết mình thì mới có thể đạt đến sự thịnh vượng và viên mãn lâu dài.