Truy tìm ẩn số về các đường chỉ tay để luận đoán về đời người trong tương lai

Trong lòng bàn tay của mỗi chúng ta đều có 4 điểm chung là đường sinh đạo, tâm đạo, trí đạo và định mệnh. Mỗi đường chỉ tay thể hiện một nguyện vọng khác nhau trong cuộc sống của mỗi con người và tiết lộ về con đường tương lai của bạn qua thuật tiên đoán, thuật này đã có nguồn gốc từ xa xưa truyền lại.

Thuật xem bói các đường chỉ tay giúp tìm hiểu vận mệnh tương lai của mọi người. Nhiều người vẫn thắc mắc việc xem bói chỉ tay liệu có chính xác hay không?

Đường tâm đạo còn có một cái tên khác là đường tình duyên, chúng ta sẽ nhìn thấy đường này bắt đầu từ ngón tay út kéo dài tới ngón trỏ và ngón giữa, đường này cho thấy tình cảm và các mối quan hệ trong gia đình, chủ yếu là về tình yêu duyên nợ vợ chồng.

Đường trí đạo hay còn gọi lại đường trí tuệ, nó nằm ở giữa lòng bàn tay, thể hiện khả năng thông minh, sáng tạo và trí tuệ của từng người, tạo nên sự nghiệp, công danh và định hướng cho cuộc sống.

Bàn tay có 4 đường chỉ tay cơ bản

Đường tiếp theo là đường sinh đạo và còn được gọi là đường sống, chúng được bắt đầu từ giữa ngón cái, có hình dạng cong quanh ngón tay cái và điểm kết thúc nằm ở chạm phần cổ tay. Đường này cho thấy sực khỏe và tuổi thọ cũng như chất lượng cuộc sống của bạn.

Đường thứ 4 là đường sinh mệnh, theo nhân tướng học thì đường này có vị trí thẳng dài chạy theo chiều dọc, có vị trí nằm ở chính giữa lòng bàn tay và bắt đầu chạy từ phía cuối của lòng bàn tay, từ phía trên cổ tay hất lên phía trên phần gốc các ngón tay. Đây là đường cho thấy vận mệnh người đó như thế nào.

Cách xem đường chỉ tay là những kinh nghiệm đúc rút qua nhiều năm và vẫn tiếp tục được các nhà chiêm tinh thuật học, nhân tướng học nghiên cứu và phát triển đến ngày nay.

Xem chỉ tay nữ giới

Để luận giải đường tình duyên, công danh, cuộc đời của từng người phụ nữ là phúc hay họa, là sướng hay khổ thì xem chỉ tay nữ giới là một cách thiên về tâm linh, tử vi được nhiều chị em tìm hiểu.

Ngay từ khi con người sinh ra, trên lòng bàn tay đã xuất hiện các đường chỉ tay và đặc biệt có hàng chục tỉ người trên thế giới này đi chăng nữa thì mọi đường chỉ tay đều khác nhau, đó là một điều đặc biệt thu hút các nhà nhân tướng học tìm hiểu về sự kỳ bí của nó, không những thế, mỗi người còn có những đường vân, đường chỉ tay với các hình dạng, độ mờ nhạt, rõ ràng khác nhau. Cùng khám phá ẩn số về vận mệnh đời người nhé!

Như đã trình bày ở trên, con người trong lòng bàn tay có 4 đường chính là đường tâm đạo, đường sinh đạo, đường trí dạo và đường sinh mệnh. Và có một quy tắc đặc biệt khi xem bói chỉ tay là ở nam và nữ khác nhau, từ xưa đến nay mọi người đều tuân theo quy tắc “Nam tả, nữ hữu”, tức là chỉ tay nam khi xem tướng là bàn tay trái và ở nữ giới thì ngược lại, dùng tay phải để tiên đoán.

Xem chỉ tay nữ giới như thế nào? Khi xem chỉ tay con gái, phụ nữ nếu tất cả các đường này đều thẳng, rộng và rõ nét thì may mắn người phụ nữ ấy sẽ có một cuộc sống hạnh phúc và giàu sang. Nếu như ở phụ nữ có đường trí đạo sâu là người rất nhạy bén, nhiệt huyết trong công việc, giỏi trong nắm bắt xu hướng kinh doanh và có khả năng thành công cao trong kinh doanh. Cụ thể từng đường trong 4 đường cơ bản trong lòng bàn tay được luận giải như sau:

Xem chỉ tay nữ giới đường trí đạo

Như đã giải thích ở trên về các đường chỉ tay, đường trí đạo ở phụ nữ nếu đẹp với đường vân mềm mại, sáng sủa, sâu, không bị cắt, và có điểm xuất phát ở trên đường sinh mệnh và càng dài thì cho thấy đó là người phụ nữ tài giỏi, khéo léo, có số hưởng phước giàu sang.

Xem chỉ tay nữ giới đường sinh đạo

Chỉ tay phụ nữ tiết lộ cuộc sống tình yêu và hôn nhân

Như chúng ta đã biết, đường sinh đạo được bắt đầu ở giữa ngón cái và ngón trỏ chạy hướng về phía cổ tay dùng để vận đoán mức độ sinh khí, năng lượng cũng như sức mạnh thể chất và sự bền bỉ của người phụ nữ, nếu như đường này có điểm xuất phát rõ nét, phát triển dài thì đó là người phụ nữ sẽ gặp nhiều may mắn này sẽ có sự nghiệp vững chắc, cuộc sống giàu sang như ý muốn.



Xem chỉ tay nữ giới đường sinh mệnh

Xem chỉ tay phụ nữ để tiên đoán vận mệnh giàu sang



Còn ở đường sinh mệnh thì sao? Nếu đường cong trên lòng bàn tay yếu và mờ nhạt thì đó là người thiếu năng lượng, nhục cảm suy yếu, ngược lại nếu đường sinh mệnh nhỏ nhưng rõ nét thì bạn là người phụ nữ có sức sống tốt mãnh liệt và ý chí cao. Khi phụ nữ sở hữu đường sinh mệnh rộng là người có sức mạnh thể chất nhưng tinh thần lại rất yếu đuối.

Xem chỉ tay nữ giới đường tâm đạo

Bạn đã hiểu về đường tâm đạo của phụ nữ chưa? Xem chỉ tay nữ đường tình duyên thì người ta xem ở đường tâm đạo nhé, đường chỉ tay này tiết lộ khía cạnh cảm xúc và tiềm năng tình ái của mỗi người, đồng thời thể hiện tâm tư tình cảm của người phụ nữ. Nếu đường này khá thẳng thì đó là một người phụ nữ mạnh mẽ, có thể kiểm soát được cảm xúc ở mọi hoàn cảnh.

Ở một trường hợp khác, đường này xuất phát từ ngón trỏ thì đó là biểu hiện của một người phụ nữ có tính ghen tuông nhiều và hay gặp thị phi trong chuyện tình cảm. Ngược lại, đường chỉ tay này nếu xuất phát từ ngón giữa thì là người phụ nữ nhục cảm, thiên về khoái lạc và có một gia đình hạnh phúc, êm ấm. Trong một khía cạnh khác, đường tâm đạo này xuất phát bên dưới ngón tay đeo nhẫn thì cho thấy người phụ nữ này rất ít cảm xúc trong tình cảm.

Cùng chiêm nghiệm sâu hơn về đường chỉ tay hôn nhân thì người ta nhận thấy rằng nếu đường chỉ tay rõ ràng và thẳng thì bạn sẽ có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc .

Nếu đường hôn nhân có nhiều đường chỉ cạn thì bạn là người có nhiều mối quan hệ trong cuộc sống về tình cảm như vợ chồng nhưng không có hôn thú. Nếu đường chỉ tay chỉ đi lên thì rất có thể bạn sẽ sống độc thân. Nếu đường chỉ tay đi xuống thì người phụ nữ phải sống ly thân với chồng.

Xem đường tình duyên của phụ nữ qua chỉ tay

Nếu đường chỉ tay chẻ đôi lúc đầu thì người phụ nữ sẽ gặp nhiều khó khăn khi sống chung với chồng, nhưng sau này sẽ ổn định và hạnh phúc hơn. Nếu đường chỉ tay hôn nhân bị chẻ đôi lúc sau thì cuộc sống hôn nhân sẽ tan vỡ. Nếu bàn tay không có đường chỉ tay hôn nhân thì chứng tỏ bạn là người không hứng thú với chuyện yêu đương , nếu lập gia đình thì cũng không phải do xuất phát từ tình yêu.

Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân sẽ có thể thay đổi vì đường chỉ tay của một người có thể thay đổi sau 6 tháng. Nếu bạn chỉ có một đường chỉ tay hôn nhân thì chứng tỏ bạn là người sống chung thủy và chỉ yêu một người rồi cưới nhau. Cuộc sống hôn nhân lâu dài và tốt đẹp. Nếu bạn có nhiều đường hôn nhân thì đời sống hôn nhân sẽ gặp nhiều trắc trở, hoặc bạn là người đào hoa , đa tình.

Dự đoán cuộc sống hôn nhân của phụ nữ qua đường chỉ tay

Xem các đường chỉ tay để tiên đoán vận mệnh, tương lai của tình duyên, con đường công danh và sức khỏe là một thuật hay đáng để chiêm nghiệm. Tuy nhiên, trong cuộc sống để cải thiện mọi mối quan hệ và một sự nghiệp vững chắc, hướng đến cuộc sống tốt đẹp thì chúng ta cần cố gắng mỗi ngày, vươn lên và sống lạc quan, vui vẻ để năng lượng tốt lan tỏa, khí vận may tìm đến. Hi vọng những thông tin trên đây sẽ giúp bạn thỏa mãn phần nào sự thắc mắc về thế giới nhân tướng học bí ẩn.