Sau ly hôn, đàn bà là báu vật mọi đàn ông đều muốn sở hữu

Yêu - Hôn nhân 03/12/2017 07:40

Đàn bà ly hôn lần đầu là báu vật nếu người đàn ông nào sở hữu được sẽ may mắn và hạnh phúc cả đời. Lý do chính là vì…

Phụ nữ sau ly hôn đã trải nghiệm cuộc sống gia đình, hôn nhân nên họ hiểu rõ đàn ông cần gì, muốn có một gia đình hạnh phúc, bền vững phải chăm chút ra sao. Vì thế họ sẽ chia sẻ, cảm thông với chồng những khó khăn trong cuộc sống để cả hai có một cuộc sống hôn nhân dễ dàng và hòa hợp nhất.

Phụ nữ từng ly hôn sẽ mạnh mẽ đối mặt với những sai lầm, nhìn nhận nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân trước đó đổ vỡ. Họ dần trưởng thành hơn, chững chạc và chiêm nghiệm được nhiều điều về cuộc sống hôn nhân. Để rồi đúc rút kinh nghiệm cho bản thân tránh những sai lầm trong cuộc hôn nhân hiện tại để hạnh phúc bền vững.

Phụ nữ sau ly hôn họ sẽ biết rằng hạnh phúc không phải dễ kiếm tìm và cần phải xây dựng từ tình yêu giữa hai con người. Sống có trách nghiệm và nghĩa vụ hơn đối với gia đình, con cái. Do đó họ luôn biết trân trọng hạnh phúc hiện tại. Họ sẽ ngại đổ vỡ nên họ luôn có những suy nghĩ, hành động tích cực để giữ gìn hạnh phúc vốn có.

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Phụ nữ sau ly hôn đã trải nghiệm cuộc sống gia đình, hôn nhân nên họ hiểu rõ đàn ông cần gì, muốn có một gia đình hạnh phúc, bền vững phải chăm chút ra sao - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ sau ly hôn biết cách cân bằng giữa công việc và gia đình. Bởi điều này đã được họ thực hiện tốt ở giai đoạn trước đó. Vì thế họ vẫn đảm bảo chăm sóc tốt cho con cái, giữ gìn hạnh phúc gia đình những vẫn làm tốt công việc ở cơ quan. Đặc biệt hơn nếu phụ nữ đã từng có con họ sẽ có kinh nghiệm chăm sóc, nuôi nấng con cái tốt nhất. Điều này sẽ giúp người đàn ông yên tâm để ổn định sự nghiệp và có cuộc sống thoải mái nhất sau khi kết hôn.

Sau khi trải qua đổ vỡ người phụ nữ càng hiểu rõ giá trị của người bạn đời. Do đó họ sẽ luôn biết cách trân trọng, yêu thương, quan tâm đến người bạn đời, vun vén cho gia đình chứ không còn tính hiếu thắng nữa. Điều quan trọng phụ nữ sau ly hôn thường thiếu tự tin, e ngại “bước thêm bước nữa”. Thế nhưng nếu bạn mở được trái tim từng tổn thương nơi họ để mang đến hạnh phúc, sự yêu thương và trân trọng thì chắc chắn người phụ nữ sẽ rất biết ơn, trân trọng người đàn ông bên cạnh. Vì đơn giản họ sẽ hết lòng vì người đàn ông ấy đã chấp nhận lấy một người đã từng đổ vỡ hôn nhân.

Sau ly hôn, đàn bà là báu vật mọi đàn ông đều muốn sở hữu - Ảnh 2
Vì đơn giản họ sẽ hết lòng vì người đàn ông ấy đã chấp nhận lấy một người đã từng đổ vỡ hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Hai tiếng gia đình đối với phụ nữ sau đổ vỡ hôn nhân rất thiêng liêng và ý nghĩa. Vì thế nếu bạn chấp nhận yêu và cưới cô ấy chắc chắn cô ấy sẽ ra sức giữ gìn hạnh phúc gia đình. Bạn chính là mảnh ghép để cô ấy có một gia đình hoàn hảo nhất.

Người đàn ông nào cũng mong muốn chuyện chăn gối nhiều điều thú vị và hấp dẫn. Và điều này hoàn toàn có được nơi phụ nữ đã từng ly hôn. Với kinh nghiệm phòng the cũng như sự thấu hiểu đàn ông cần gì, muốn gì để có một cuộc yêu hoàn hảo, thăng hoa cảm xúc chắn phụ nữ đã từng ly hôn sẽ khiến đàn ông sướng điên, đê mê trong hạnh phúc.

Phụ nữ từng ly hôn chắc chắn sẽ có những thương tổn, những mất mát nhưng đó sẽ là kinh nghiệm để phụ nữ mạnh mẽ bước tiếp, trưởng thành và sống có trách nhiệm hơn. Vì thế nếu đàn ông có được người phụ nữ như vậy chắc chắn cả đời sẽ hạnh phúc, viên mãn hôn nhân.

Đàn bà muốn hạnh phúc phải giữ cho mình cái đầu lạnh

Đàn bà muốn hạnh phúc phải giữ cho mình cái đầu lạnh

Đàn ông không nên và cũng không thể là kim chỉ nam cho cuộc đời đàn bà. Đàn bà muốn hạnh phúc phải giữ cái đầu tỉnh mà nắm chặt cuộc đời mình.

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