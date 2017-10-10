Phụ nữ tốt nhất đừng làm những điều này với chồng nếu không muốn bị ghét cay ghét đắng

Yêu - Hôn nhân 10/10/2017 06:53

Đàn ông không thích nhìn thấy vợ của mình rơi nước mắt hay một mình chịu đựng những tổn thương. Vì anh ấy nghĩ đã là vợ chồng, có chuyện gì cứ thẳng thắn nói cho nhau nghe để cùng giải quyết và thấu hiểu nhau hơn.

Phụ nữ khôn ngoan chớ dại làm những điều này trước mặt chồng nếu không muốn anh ấy chán ghét, xa lánh bạn.

Ghét thấy giọt nước mắt của vợ

Phụ nữ tốt nhất đừng làm những điều này với chồng nếu không muốn bị ghét cay ghét đắng - Ảnh 1
Đàn ông rất sợ nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của vợ mình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ vốn rất yếu đuối. Khi có chuyện gì đau lòng, họ sẽ khóc thật lớn để mong người bên cạnh an ủi và dành cho họ một cái ôm ấm áp. Nhưng điều đó chỉ làm cho đàn ông càng trở nên mệt mỏi và khó chịu.

Đàn ông sợ nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của người họ yêu thương. Vì khi đó, đàn ông cảm thấy bản thân mình thật hèn nhát khi không thể bảo vệ được người phụ nữ của mình. Thay vì cứ dùng nước mắt để giải quyết mọi thứ thì hãy nở nụ cười thật tươi để cùng anh ấy đương đầu với những sóng gió.

Hay tin vào những điều vớ vẩn

Phụ nữ hay tin tưởng thái quá vào những chuyện viển vông, không có bằng chứng khoa học. Như đêm qua bạn mơ gặp ác mộng, mới sáng sớm, bạn đã kéo chồng dậy để nói sẽ đi mua đồ cúng giải hạn, hay là rủ rê anh ấy đi xem bói. Đàn ông chúa ghét những điều xui rủi, bói toán. Họ mệt mỏi khi suốt ngày phải nghe vợ lẩm bẩm hoài những điều vớ vẩn.

Vốn dĩ đàn ông đã có nhiều gánh nặng lắm rồi, phụ nữ đừng nên làm phiền anh ấy bằng những câu chuyện vô căn cứ như vậy. Thay vào đó, phụ nữ hãy rót vào tai đàn ông những câu hỏi han như “Anh có mệt không? Em có chuẩn bị nước nóng cho anh rồi đó”.

Ghét nhìn thấy vợ một mình chịu đựng nỗi đau

Phụ nữ tốt nhất đừng làm những điều này với chồng nếu không muốn bị ghét cay ghét đắng - Ảnh 2
Đàn ông ghét phải nhìn thấy vợ một mình chịu đựng những nỗi đau - Ảnh minh họa: Internet

Những câu nói đại loại như “Em không sao? Em có thể chịu được”, hay tiếng khóc thút thít hàng đêm của bạn sẽ khiến anh ấy cảm thấy rất khó chịu. Đàn ông luôn nghĩ rằng đã là vợ chồng có chuyện gì cứ thẳng thắn nói cho nhau nghe để cùng nhau giải quyết thay vì cứ ôm khư khư một mình.

Phụ nữ không biết rằng khi người đàn ông chứng kiến vợ mình đau đớn một mình, thứ cảm giác đó khiến anh ấy vô cùng khó chịu và bất lực. Anh ấy cảm thấy bản thân không phải là chỗ dựa tinh thần vững chắc đáng tin cậy để cô ấy có thể san sẻ hết thảy những niềm vui nỗi buồn.

Đấu tranh với những cảm xúc không cần thiết

Phụ nữ đừng nên thách thức và đấu tranh với những cảm xúc của đàn ông, cũng đừng nên dùng nước mắt để chiêu dụ họ. Điều đó chỉ làm đàn ông hoài nghi về con người bạn mà thôi. Họ sẽ nghĩ là “Sao em lại có thể dễ khóc như vậy? Sao em lại yếu đuối đến thế?”.

Quá phức tạp

Đàn ông không thích những người phụ nữ có nội tâm quá phức tạp. Anh ấy không muốn phải dùng thời gian của mình chỉ để tìm hiểu, khám phá một con người. Điều khiến nhiều cuộc hôn nhân rạn nứt cũng là vì khi vợ giận vô cớ, chồng không thể tìm ra được nguyên nhân tại sao. Phụ nữ khôn ngoan tự biến nội tâm của mình thành mạng nhện, rối bời như mớ bòng bong.

Ghét khi ai đó không tôn trọng vợ mình

Phụ nữ tốt nhất đừng làm những điều này với chồng nếu không muốn bị ghét cay ghét đắng - Ảnh 3
Anh ấy sẽ ghét cay đắng những ai không tôn trọng vợ mình - Ảnh minh họa: Internet

Tất nhiên, khi yêu bạn, anh ấy ghét nhất là thấy cảnh tượng một ai đó đối xử không tốt với bạn. Thậm chí anh ấy sẵn sàng “thượng cẳng tay hạ cẳng chân” với bất kỳ ai làm tổn thương bạn. Nếu khéo léo và tinh tế, bạn đừng bao giờ để việc đó xảy ra trước mặt anh ấy để tránh những điều đáng tiếc xảy ra.

Khi vợ thiếu tự tin

Đàn ông thường ghét cay đắng những cô vợ không tự lập, thiếu tự tin, luôn dựa dẫm vào anh ấy bất cứ ở đâu. Nhìn vợ băn khoăn về những thứ vụn vặt như “Không biết em mặc chiếc đầm này có đẹp không? Hay là em không tham gia buổi tiệc nữa, em sợ mọi người nhìn mình”. Những nỗi sợ đó của bạn sẽ khiến anh ấy chán ghét và không bao giờ muốn đi ra ngoài cùng bạn nữa.

Khi bạn thiếu tự tin về cơ thể của mình

Khi đã chấp nhận nắm tay bạn đi đến cuối con đường, anh ấy sẽ không bận tâm về sự thay đổi tỉ lệ cơ thể của bạn. Trong cuộc đời của phụ nữ có rất nhiều quá trình thay đổi.

Khi còn trẻ, có thể bạn sẽ là một cô gái xinh đẹp nhất, thậm chí là hoa khôi của trường. Nhưng đến khi kết hôn, có con, cơ thể của bạn không thể tránh khỏi những biến đổi. Đó cũng là nỗi ám ảnh của rất nhiều phụ nữ. Tuy nhiên, đàn ông cũng sẽ hiểu và thông cảm cho bạn thôi. Phụ nữ đừng quá lo lắng về điều đó.

Khi bạn cố thay đổi để vừa lòng chồng

Phụ nữ luôn bắt ép bản thân mình trở thành người hoàn hảo nhất. Điều đó khiến họ dần dần trở thành một người khác, không còn là chính mình nữa. Phụ nữ nên nhớ đàn ông yêu và chấp nhận con người thật sự của bạn chứ không muốn yêu một bản sao của người khác. Vì vậy, vợ đừng nên cố gắng thay đổi để làm vừa lòng chồng mình.

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