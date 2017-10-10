Tàn nhẫn hơn là trong khi cô đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần thì anh lại không có bên cạnh. Hồng giận anh suốt cả tuần lễ, cô bỏ về quê ở vài hôm, không nhắn tin cũng không nghe điện thoại của anh.

Quen nhau được 2 năm, nhưng từ lâu, Hồng và Nghĩa đã sống chung như vợ chồng Do cả hai quá chủ quan, Hồng có thai ngoài ý muốn. Những tưởng Nghĩa sẽ có trách nhiệm cưới cô về làm vợ và đứa bé sẽ được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc. Nào ngờ, anh lại bắt cô đành đoạn phá bỏ đứa con chưa thành hình của cả hai.

Một hôm anh xuống tận nhà để đón cô lên thành phố. Nhìn thấy anh mặt mày phờ phạc ngồi xe tận 5 tiếng đồng hồ xuống đây bỗng cô lại chạnh lòng. Và rồi cô lại yếu lòng bỏ qua cho anh.

Anh rót vào tai cô những lời đường mật, không thể ngọt ngào hơn được nữa. Anh hứa hẹn sẽ về thưa chuyện với gia đình để cưới cô về làm vợ. Rồi họ sẽ có với nhau những đứa con kháu khỉnh. Hồng vui như sau cơn mưa được nhìn thấy một chiếc cầu vồng đẹp. Cô dại khờ nghe theo những lời ong bướm của anh để rồi nghịch cảnh lại một lần nữa ập đến.

Hồng lại mang thai lần hai. Đau đớn thay, lần này cũng vậy, anh dụ dỗ cô phá thai. Anh viện cớ bản thân chưa tự lập kinh tế không thể nuôi con được. Cô khóc sưng cả mắt, năn nỉ anh giữ lại đứa con này. Anh một mực kiên quyết nói không bỏ thì anh sẽ bỏ cô. Hồng sợ mất anh nên đành nghe lời. Dù gì sau này anh và cô cũng sẽ trở thành vợ chồng, rồi cả hai sẽ có con. Lúc đó, anh không còn vướng bận gì nữa.

Hồng đau đớn lê thân xác mệt mỏi rời khỏi bệnh viện trong một chiều mưa tầm tã. Đây là lần thứ hai cô phải chịu nỗi đau thấu tận trời xanh chỉ vì lời dụ dỗ ngon ngọt của Nghĩa.

Mấy hôm nay, Hồng thấy trong người không được khỏe. Cô đến bệnh viện khám thì bác sĩ nói do phá thai hai lần cơ thể cô rất yếu, bị viêm nhiễm, tử cung mỏng, có thể sẽ không thể có con được nữa. Hồng bỗng bật khóc nức nở. Vì khờ dại, nông nổi mà suốt cuộc đời này cô không thể làm mẹ được nữa. Hồng tự hỏi liệu khi nghe tin này anh sẽ phản ứng như thế nào, anh có bỏ cô không?

Và rồi anh lặn mất tăm, không còn liên lạc với Hồng nữa. Cô sốt ruột tìm anh khắp nơi, đến chỗ làm thì bảo vệ không cho vào. Suốt cả tuần anh không về nhà, đồ đạc vẫn còn nguyên anh không dọn đi. Một hôm, cô bất chợt nhận được điện thoại của anh. Hồng vui mừng bắt máy kèm theo giọng giận dỗi.

- Anh làm gì mà em gọi không bắt máy, suốt mấy ngày nay anh đi đâu?

- Anh có chuyện muốn nói. Chúng ta hẹn nhau ở chỗ cũ đi.

Nói xong anh cúp máy, Hồng có những dự cảm chẳng lành sẽ ập đến. Đúng giờ hẹn, cô cố tình sửa soạn thật đẹp đến gặp anh. Nhìn anh trầm ngâm, lâu lâu lại thở dài khiến cô càng thêm sốt ruột.

- Anh có chuyện gì cứ nói đi, sao cứ thở dài hoài vậy.

- Anh đã về nhà thưa chuyện với gia đình để xin cưới em.

Hồng vui ra mặt liền hỏi tới.

- Vậy mẹ anh nói sao? Chừng nào chúng ta sẽ làm đám cưới?

Anh bất chợt khựng lại rồi bình tĩnh nói.

- Mẹ anh không cho cưới. Bà nói phụ nữ không đẻ được cưới về làm gì. Với lại ba mẹ anh cũng lớn tuổi rồi muốn có cháu ẵm bồng. Nhưng em thì…

Hồng lặng người, nước mắt của cô bắt đầu tuôn rơi không kiểm soát được.

- Đồ khốn. Ai đã hại tôi ra như vầy? Ai đã làm cho tôi mất đi khả năng làm mẹ? Là ai hả, đồ khốn.

- Không lẽ em muốn anh trở thành đứa con bất hiếu khiến gia đình tuyệt tử tuyệt tôn hay sao?

- Vậy còn tôi, ai trả lại đời con gái cho tôi đây, ai đền bù những mất mát mà tôi phải gánh chịu?

Nghĩa đặt cọc tiền 5 triệu lên bàn rồi nói.

- Nhiêu đây chắc không đủ đâu, nhưng em hãy nhận đi, coi như anh bù đắp cho em. Chúng ta chia tay, sau này đừng nhắn tin hay gọi cho anh nữa.

Nói xong Nghĩa bỏ đi. Hồng nấc lên thành tiếng, dùng tay liên tục đánh vào ngực như trừng phạt cho sự ngu dốt của mình. Hai hôm sau, cô nghe tin Nghĩa kết hôn với một người con gái khác. Thì ra trong suốt thời gian quen cô, anh còn qua lại với cô ta mà Hồng không hề hay biết. Cô đã hy sinh rất nhiều vì cuộc tình này, cả những máu lẫn những giọt nước mắt nhưng rồi nhận lại được gì chứ. Đắng cay quá, chua xót quá. Muốn trách chỉ trách cô ngu ngốc khi nghe những lời dụ dỗ của anh mà thôi.