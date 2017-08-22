1. Đời người thì dài nhưng thanh xuân của phụ nữ lại rất ngắn, nên đừng hoang phí tuổi xuân của mình. Hãy yêu hết mình, nhưng tuyệt đối không được quá lụy; biết dừng lại đúng lúc, biết hi sinh cho đúng người. Đừng quá dễ dãi khiến bạn đánh mất phẩm giá, đừng trao tặng giá trị của mình cho nhiều người như kiểu hàng tặng ở siêu thị. Đi với một người đàn ông, có thể bạn là cơm, nhưng đi với tất cả đàn ông, bạn đã biến mình thành phở. Nên hãy sống đúng đắn, đừng để lối sống buông thả làm hỏng giá trị của bản thân mình.

3. Hãy hiếu thảo với cha mẹ và yêu thương gia đình mình, hãy ở bên một người đàn ông biết yêu thương gia đình bạn như chính gia đình anh ấy. Và sau kết hôn, bạn hãy xem bố mẹ chồng như bố mẹ của mình và chăm sóc, yêu thương họ, việc làm đó phải xuất phát từ tâm, điều này sẽ khiến phụ nữ trở thành người vợ đáng giá trong mắt người đàn ông của mình.

2. Là phụ nữ, bạn đừng mãi nhìn về quá khứ. Hãy sống tốt cho hiện tại, vì nó quyết định tương lai của bạn. Những gì đã qua, nó qua rồi, đừng khơi gợi lại. Cũng nên nhớ rằng, cuộc đời này không ai cho không ai bất cứ thứ gì, thế nên tuyệt đối đừng cứ hễ ai cho đều nhận lấy.

4. Đặc biệt là đừng bao giờ dựa dẫm và phụ thuộc tài chính vào một người đàn ông? Một người phụ nữ thông minh không bao giờ làm như thế. Bạn có chân tay, sức lực và trí tuệ để tự mình kiếm được tiền trang trải cho cuộc sống của chính mình mà không cần ai cả.

5. Biết rằng phụ nữ chúng ta yếu đuối lắm, cảm tưởng như một cơn gió thổi qua cũng đủ lung lay. Nhưng phải cố gắng đứng vững trên đôi chân của mình, vùng dậy trước sóng gió, đối mặt với khó khăn và làm chủ bản thân. Đừng cố tỏ ra ngây thơ, trong sang trước mặt đàn ông, họ biết hết đấy, chỉ là đang cố diễn theo bạn mà thôi.

6. Là phụ nữ, dù đêm nay có khóc ướt gối, đau đớn vật vã thế nào thì sáng hôm sau hãy ăn mặt thật chỉn chu trước khi ra khỏi nhà. Và hãy nhớ, phải từ bỏ người khiến bạn khóc, chọn người làm bạn cười (cũng giống như việc hãy cưới người yêu bạn, đừng bao giờ cưới người bạn yêu)

7. Một người phụ nữ thông minh sẽ hiểu được tầm quan trọng của gia đình và người thân quý giá như thế nào trong cuộc sống. Bởi lẽ dù có bị cả thế giới ruồng bỏ thì gia đình vẫn luôn ở đó, mở rộng cánh tay và che chở cho bạn.

8. Tiền bạc cũng cực kì quan trọng, nhưng đối với một người phụ nữ thông minh, làm sao để sử dụng tiền hợp lí mới là điều quan trọng hơn. Biết tiết kiệm và chi tiêu hợp lý để không hối hận vì những lần tiêu sài phung phí.

9. Là phụ nữ, không được sống ích kỉ nhưng nhất định phải biết thương yêu bản thân. Trước khi bạn muốn yêu thương ai, bạn phải biết yêu thương và tôn trọng chính mình. Một người phụ nữ thông minh sẽ khiến người đàn ông của mình vừa yêu vừa nể. Không cần quá nổi bật, nhưng phải là duy nhất.

10. Sinh ra là phụ nữ đã thiệt thòi hơn đàn ông trăm bề, hãy vì sự thiệt thòi đó mà mạnh mẽ, vững chắc, vươn lên. Có khổ hay thiệt thòi cũng đừng bao giờ than vãn, hãy khiến đàn ông tự nhận ra. Hãy sống sao mà để người ta thật lòng yêu thương mình chứ đừng để bản thân phải sống trong sự thương hại!