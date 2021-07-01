Phụ nữ ngoại tình thường có 4 điểm này - dù giấu đến mấy cũng 'lộ' ra, đàn ông biết để tránh

Yêu - Hôn nhân 01/07/2021 12:30

Là người chồng trong gia đình, bạn cần nắm được 4 điểm sau đây để biết vợ mình có một lòng chung thủy, chẳng hề dính líu đến ngoại tình hay không.

Chú trọng đến ngoại hình quá mức

Nếu vợ của bạn từ trước đến giờ không quan tâm nhiều đến ngoại hình, suốt ngày chỉ lo cơm nước cho chồng con, có khi còn để mình xuề xòa, đầu bù tóc rối nhưng một ngày bỗng ăn mặc chải chuốt, diện đồ đẹp thường xuyên và phấn son nổi bật thì có khả năng cô ấy đang bước vào một mối quan hệ “ngoài luồng”.

Phụ nữ ngoại tình thường có 4 điểm này - dù giấu đến mấy cũng 'lộ' ra, đàn ông biết để tránh - Ảnh 1

Phụ nữ ngoại tình thường chú trọng đến vẻ ngoài quá mức - Ảnh: Internet

 Lý giải cho điều này là vì phụ nữ ngoại tình luôn muốn bản thân hấp dẫn và gợi cảm để có thể thu hút người đàn ông khác. Chồng thì ở với vợ bởi cái tình, cái nghĩa còn đàn ông bên ngoài chỉ chăm chú đến ngoại hình và khả năng “đáp ứng nhu cầu” của người phụ nữ mà họ đang theo đuổi. Tuy nhiên khi nhận thấy những điều khác lạ này bạn cũng đừng vội ghép tội vợ mình, có thể vì cô ấy nhận ra cần chăm chút cho bản thân hơn và cảm thấy vui vẻ vì điều này. Chỉ thật sự cần chú ý khi sự việc đi quá mức độ của nó. 

Quan tâm “lạ” đến thời gian biểu của chồng

Một dấu hiệu cho thấy phụ nữ ngoại tình mà bạn cần lưu ý đó là họ đột nhiên quan tâm nhiều đến giờ giấc sinh hoạt, lịch trình công việc của chồng mình. Việc này sẽ giúp họ chủ động tránh né được những cuộc “chạm mặt” không may giữa chồng và người thứ 3, cả gián tiếp và trực tiếp. 

Cũng có thể vì vợ bạn thật sự quan tâm và lo lắng vì thấy dạo này bạn bận rộn, thường xuyên mệt mỏi nên bạn cần nhận biết được đâu là thật, đâu là giả thông qua thái độ và tần suất mà cô ấy hỏi han.

Chuyện chăn gối trở thành nghĩa vụ 

Để duy trì tình cảm vợ chồng luôn mặn nồng thì sex là điều không thể thiếu, nếu một ngày bạn cảm thấy vợ mình chẳng còn lưu tâm đến việc này, không “nhiệt tình” như trước, cứ thờ ơ thực hiện cho xong nghĩa vụ của một người cùng chăn gối thì có thể bởi vì cô ấy đang gặp phải vấn đề khó nói. Lúc này bạn nên quan tâm vợ nhiều hơn, dành thời gian trao đổi và cùng cô ấy tìm cách tháo gỡ “vướng mắc”. 

Nhưng nếu đã cố gắng thấu hiểu mà tình trạng này vẫn cứ tiếp tục và ngày càng trở nên tồi tệ thì bạn phải chấp nhận trường hợp vợ mình đang ngoại tình và đã dành sự “hứng thú” đó cho người đàn ông khác. 

Phụ nữ ngoại tình thường có 4 điểm này - dù giấu đến mấy cũng 'lộ' ra, đàn ông biết để tránh - Ảnh 2

Vợ chồng trở nên không hòa hợp trong chuyện chăn gối - Ảnh: Internet

Lơ là trong chăm sóc gia đình

Là người vợ, người mẹ thì có lẽ đối với họ việc chăm sóc gia đình là quan trọng nhất. Niềm vui sống tưởng chừng nhỏ bé nhưng vô cùng to lớn của phụ nữ đó là vun vén từng bữa ăn ngon, giấc ngủ tròn cho chồng con mình. Vì vậy nếu vợ của bạn xao nhãng hoặc bỏ bê việc vốn dĩ vẫn làm trước giờ, thay vào đó lại chú ý quá mức đến ngoại hình bản thân, suốt ngày váy áo lụa là thì chắc chắn rằng gia đình không còn là mối quan tâm duy nhất của cô ấy. Đâu đó ngoài kia hẳn có người đang mong chờ vợ bạn và ngược lại cô ấy cũng vậy.

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Cô vợ vì theo dõi chồng nên gặp tai nạn giao thông rồi qua đời, cô tình nhân bị ám ảnh bỏ vào chùa nương nhờ cửa Phật. Chỉ có anh chồng là đau khổ một thời gian rồi… đi tiếp bước nữa.

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Từ khóa:   chuyện chăn gối vợ chồng ngoại tình hạnh phúc gia đình

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