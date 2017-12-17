Phụ nữ muốn đàn ông nể phục hãy nắm trong tay vận mệnh của chính mình

Yêu - Hôn nhân 17/12/2017 09:07

Phụ nữ hãy ngẩng cao đầu sống với những mục tiêu và lý tưởng của mình. Hãy nhớ phải nắm trong tay vận mệnh của chính mình mới khiến đàn ông nể phục.

Phụ nữ là phải hi sinh nhưng hãy hi sinh đúng cách

Thời nay là thời hiện đại rồi nên phụ nữ hãy bỏ ngay đi cái suy nghĩ phụ nữ phải hi sinh vì con cái, vì chồng, vì gia đình là điều đương nhiên. Mà hãy nhớ hi sinh đúng cách, hi sinh trên cơ sở nhận được sự tôn trọng của người khác, nhất là đàn ông. Con cái, gia đình, việc nhà,… không chỉ của riêng phụ nữ mà là trách nhiệm, nghĩa vụ của cả hai vợ chồng. Thế nên đừng dại mà ôm tất cả vào người, thay vào đó hãy chia sẻ với chồng để bản thân có nhiều thời gian cho mình hơn.

Phụ nữ muốn đàn ông nể phục hãy nắm trong tay vận mệnh của chính mình - Ảnh 1
Hãy nhớ hi sinh đúng cách, hi sinh trên cơ sở nhận được sự tôn trọng của người khác, nhất là đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Tiền là quan trọng nhưng đừng để đồng tiền điều khiển

Hãy nhớ trong cuộc đời này không ai cho ai không cái gì cả. Thế nên hãy sống ngẩng cao đầu và đừng bao giờ yêu hay lấy người đàn ông chỉ vì mục đích “đào mỏ”. Làm như vậy mãi mãi bạn sẽ chẳng bao giờ được hạnh phúc mà ngược lại còn bị đàn ông và mọi người coi khinh. Dù bạn xinh đẹp hay không được nổi trội, quyến rũ cho lắm nhưng hãy tự mình kiếm tiền, tiêu tiền và nuôi sống bản thân mình bằng chính sức lực, tài năng của mình. Hãy nhớ đàn ông giàu có thể mua cho bạn nhiều thứ nhưng không thể cho bạn được sự tự do.

Dù bận rộn đến đâu cũng luôn luôn phải xinh đẹp, rạng ngời

Hãy nhớ rằng phụ nữ được mệnh danh là “phái đẹp” thì hãy sống sao cho xứng đang với danh hiệu ấy. Thế nên dù bận rộn đến mấy cũng phải luôn xinh đẹp, rạng ngời ở bất cứ nơi đâu, bất cứ hoàn cảnh nào? Vận mệnh và hạnh phúc nằm ở trong tay chính chị em. Vì vậy thay vì lôi thôi, cẩu thả hãy biết làm đẹp, giành thời gian chăm sóc bản thân để chồng yêu hơn, dành những ánh nhìn đắm đuối nhất. Chẳng có người đàn ông nào lại không thích, không yêu người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ cả. Xinh đẹp, làm đẹp bản thân là cách để hãnh diện với chính mình, với mọi người và với chính chồng. Để bản thân tự tin hơn mỗi khi xuất hiện, bản lĩnh trong mỗi cử chỉ, lời nói.

Phụ nữ muốn đàn ông nể phục hãy nắm trong tay vận mệnh của chính mình - Ảnh 2
Hãy nhớ rằng phụ nữ được mệnh danh là “phái đẹp” thì hãy sống sao cho xứng đang với danh hiệu ấy - Ảnh minh họa: Internet

Sống thực tế chứ đừng sống ảo

Hãy sống thực tế và là chính bản thân mình. Đừng quá mong chờ vào soái ca ngoài đời bởi soái ca chỉ có trong ngôn tình, trong phim truyện mà thôi. Hãy nhớ cuộc đời luôn diễn biến và tiếp tục theo thời gian nên nếu bạn sống ảo đồng nghĩa với việc đánh vuột mắt nhiều cơ hội. Vì vậy hãy sống thực tế, theo đuổi ước mơ, hoài bão mới là người phụ nữ thông minh, có thể khiến đàn ông nể phục.

Chọn người đàn ông xứng đáng để kết hôn

Hôn nhân là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của mỗi người phụ nữ. Vì thế hãy dành thời gian tìm hiểu để lựa chọn người đàn ông xứng đáng để kết hôn. Hãy nhớ thà chậm mà chắc còn hơn yêu vôi, lấy vội để rồi ân hận, chịu khổ cả đời.

Phụ nữ hãy sống sao để đàn ông nể phục mới là người phụ nữ thông minh!

Lớn tiếng không rời bỏ, cãi vã không chia ly, đó mới là vợ chồng

Lớn tiếng không rời bỏ, cãi vã không chia ly, đó mới là vợ chồng

Đàn bà biết chăm chút, đàn ông đủ quan tâm, mới là vợ chồng thuận lòng thuận dạ. Mỗi bận khó khăn, cũng hãy nghĩ không sao, ta vẫn luôn ở lại bên nhau, đó mới là hôn nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ kiêu hãnh phụ nữ

TIN MỚI NHẤT

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 57 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 27 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 1 giờ 57 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 2 giờ 57 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 2 giờ 57 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 3 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 3 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp