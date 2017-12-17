Phụ nữ muốn đàn ông nể phục hãy nắm trong tay vận mệnh của chính mình

Thời nay là thời hiện đại rồi nên phụ nữ hãy bỏ ngay đi cái suy nghĩ phụ nữ phải hi sinh vì con cái, vì chồng, vì gia đình là điều đương nhiên. Mà hãy nhớ hi sinh đúng cách, hi sinh trên cơ sở nhận được sự tôn trọng của người khác, nhất là đàn ông. Con cái, gia đình, việc nhà,… không chỉ của riêng phụ nữ mà là trách nhiệm, nghĩa vụ của cả hai vợ chồng. Thế nên đừng dại mà ôm tất cả vào người, thay vào đó hãy chia sẻ với chồng để bản thân có nhiều thời gian cho mình hơn.

Hãy nhớ trong cuộc đời này không ai cho ai không cái gì cả. Thế nên hãy sống ngẩng cao đầu và đừng bao giờ yêu hay lấy người đàn ông chỉ vì mục đích “đào mỏ”. Làm như vậy mãi mãi bạn sẽ chẳng bao giờ được hạnh phúc mà ngược lại còn bị đàn ông và mọi người coi khinh. Dù bạn xinh đẹp hay không được nổi trội, quyến rũ cho lắm nhưng hãy tự mình kiếm tiền, tiêu tiền và nuôi sống bản thân mình bằng chính sức lực, tài năng của mình. Hãy nhớ đàn ông giàu có thể mua cho bạn nhiều thứ nhưng không thể cho bạn được sự tự do.

Dù bận rộn đến đâu cũng luôn luôn phải xinh đẹp, rạng ngời

Hãy nhớ rằng phụ nữ được mệnh danh là “phái đẹp” thì hãy sống sao cho xứng đang với danh hiệu ấy. Thế nên dù bận rộn đến mấy cũng phải luôn xinh đẹp, rạng ngời ở bất cứ nơi đâu, bất cứ hoàn cảnh nào? Vận mệnh và hạnh phúc nằm ở trong tay chính chị em. Vì vậy thay vì lôi thôi, cẩu thả hãy biết làm đẹp, giành thời gian chăm sóc bản thân để chồng yêu hơn, dành những ánh nhìn đắm đuối nhất. Chẳng có người đàn ông nào lại không thích, không yêu người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ cả. Xinh đẹp, làm đẹp bản thân là cách để hãnh diện với chính mình, với mọi người và với chính chồng. Để bản thân tự tin hơn mỗi khi xuất hiện, bản lĩnh trong mỗi cử chỉ, lời nói.

Sống thực tế chứ đừng sống ảo

Hãy sống thực tế và là chính bản thân mình. Đừng quá mong chờ vào soái ca ngoài đời bởi soái ca chỉ có trong ngôn tình, trong phim truyện mà thôi. Hãy nhớ cuộc đời luôn diễn biến và tiếp tục theo thời gian nên nếu bạn sống ảo đồng nghĩa với việc đánh vuột mắt nhiều cơ hội. Vì vậy hãy sống thực tế, theo đuổi ước mơ, hoài bão mới là người phụ nữ thông minh, có thể khiến đàn ông nể phục.

Chọn người đàn ông xứng đáng để kết hôn

Hôn nhân là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của mỗi người phụ nữ. Vì thế hãy dành thời gian tìm hiểu để lựa chọn người đàn ông xứng đáng để kết hôn. Hãy nhớ thà chậm mà chắc còn hơn yêu vôi, lấy vội để rồi ân hận, chịu khổ cả đời.

Phụ nữ hãy sống sao để đàn ông nể phục mới là người phụ nữ thông minh!