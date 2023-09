Phụ nữ muốn đàn ông nể phục hãy nắm trong tay vận mệnh của chính mình

Phụ nữ là phải hi sinh nhưng hãy hi sinh đúng cách

Thời nay là thời hiện đại rồi nên phụ nữ hãy bỏ ngay đi cái suy nghĩ phụ nữ phải hi sinh vì con cái, vì chồng, vì gia đình là điều đương nhiên. Mà hãy nhớ hi sinh đúng cách, hi sinh trên cơ sở nhận được sự tôn trọng của người khác, nhất là đàn ông. Con cái, gia đình, việc nhà,… không chỉ của riêng phụ nữ mà là trách nhiệm, nghĩa vụ của cả hai vợ chồng. Thế nên đừng dại mà ôm tất cả vào người, thay vào đó hãy chia sẻ với chồng để bản thân có nhiều thời gian cho mình hơn.