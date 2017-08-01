Phụ nữ dễ dãi không chỉ ở việc dễ rung động, dễ có tính cảm hay dễ lên giường với đàn ông. Sự dễ dãi còn nằm ở cách phụ nữ dễ dàng bỏ qua những sai lầm của đàn ông, không nghĩ suy và tính toàn nhiều. Nhưng phụ nữ nên hiểu, đàn ông hư chính là vì phụ nữ dễ dãi như thế. Phụ nữ thứ tha càng nhiều sẽ chỉ càng khiến đàn ông không trân trọng. Đàn ông một khi sai sẽ không bao giờ biết bạn đã khó khăn thế nào để tha thứ cho họ. Do đó, hãy yêu thương và trân trọng mình trước hết. Có yêu thế nào cũng đừng quá dễ với đàn ông. Hiền quá, thứ tha nhiều quá sẽ chỉ càng đàn ông xem thường mình thôi!

Cũng không khó hiểu, điều gì càng dễ có được thì người ta sẽ mau chán. Nhất là trong chuyện tình cảm, đàn ông có thế nào thì vẫn luôn là người hiếu thắng. Bạn để họ dễ dàng chinh phục và có được bạn thì họ sẽ càng không biết trân trọng về sau. Cũng chính vì dễ có được bạn nên họ sẽ mang suy nghĩ bạn dễ dãi với đàn ông, họ sẽ không tôn trọng bạn nữa.

Một khi đàn ông yêu thương bạn thật lòng thì sẽ luôn tự nguyện làm mọi điều vì bạn mà không cần bạn phải đòi hỏi hay yêu cầu gì. Đây luôn là cách đàn ông yêu chiều người phụ nữ của mình.

Vì vậy, khi thấy rằng mình luôn phải đòi hỏi người yêu thế này, thế kia thì nên xem xét lại. Đàn ông một khi yêu thật lòng sẽ không khi nào để người yêu cứ phải đòi hỏi. Và bạn cũng nên nghĩ lại, việc đòi hỏi liên tục chỉ khiến đàn ông dần trở nên chán nản. Hãy cố gắng khiến mình tốt hơn mỗi ngày. Bản thân bạn thật tốt thì chắc chắn sẽ được đối xử tốt.

Quá mê vật chất

Ranh giới giàu nghèo luôn thúc giục con người ta bước qua cánh cửa của tham vọng vật chất, thậm chí là tham lam và mưu mô. Và đàn ông càng thành công trong sự nghiệp và giàu sang thì càng không muốn tìm đến những người phụ nữ ham mê vật chất.

Phụ nữ nên nhớ, tiền chỉ là phương tiện để sống, tiền không thể mua được tình cảm hay hạnh phúc. Cũng đừng khi nào để đàn ông biết được mong muốn lớn nhất của bạn là tiền bạc. Những cuộc nói chuyện, hay thể hiện quan điểm như thế luôn khiến đàn ông dần rời xa bạn hơn thôi.

Tự cao tự đại

Phụ nữ ngạo mạn luôn chỉ biết cố gắng nâng cao cái tôi của mình bằng mọi cách. Chính sự ngạo mạn này hình thành tính cách ích kỷ, họ sẽ chỉ nghĩ đến bản thân và bất chấp mọi thứ để đạt được điều mình muốn. Và đàn ông luôn muốn tránh xa dạng phụ nữ thế này. Họ không muốn có mối quan hệ yêu đương với người chỉ biết nghĩ cho mình và quá cao ngạo.

Lười biếng và không biết chăm lo cho chính mình

Phụ nữ nên nhớ, đàn bà đẹp thì mới có tiếng nói. Đàn bà đẹp thì mới có quà. Nhan sắc là thứ vũ khí mà phụ nữ không bao giờ được buông bỏ. Dù độc thân hay đã có gia đình, bạn phải luôn nhớ khiến mình xinh đẹp mỗi ngày. Phải luôn cố gắng để mình tốt hơn trong mắt đàn ông. Bạn xinh đẹp không phải chỉ để tự tin về chính mình mà còn là cách để giữ đàn ông, để bảo vệ hạnh phúc gia đình.

Phụ nữ lười biếng chăm sóc mình, bề ngoài lôi thôi luôn khiến đàn ông chán chê. Vì vậy, hãy chăm sóc cho mình trước đã. Bản thân nhìn mình trong gương còn thấy tệ thì làm sao đàn ông say mê được?

Sống không thật lòng

Đừng nhẫm lẫn giữa bí ẩn và giả tạo. Phụ nữ bí ẩn khiến đàn ông mê đắm. Nhưng phụ nữ giả tạo sẽ làm đàn ông cảm thấy chán ghét và tránh xa. Hãy luôn sống thật với chính mình nhưng đừng phô bày hết thảy trước mắt đàn ông. Đó mới là cách giữ chân đàn ông khôn ngoan nhất.

Ghen tuông quá mức

Ghen tuông vừa phải sẽ khiến đàn ông đôi phần hứng thú. Nhưng phụ nữ ghen tuông mù quáng sẽ chỉ làm đàn ông trở nên sợ hãi và muốn tránh xa. Đừng là người phụ nữ quản lý từng tin nhắn của chồng hay người yêu. Cũng dại là người phụ nữ ghen tuông bóng gió khiến đối phương mệt mỏi. Hành động ghen tuông quá mức thế này chỉ khiến đàn ông nghĩ bạn là người không biết lý lẽ trước sau, chỉ thêm xem thường bạn.

Đàn bà khôn sẽ luôn biết ghen sao thật khéo, thật xinh đẹp, chứ chẳng cần phải hùng hổ nổi nóng xấu xí .

Quá lăng nhăng

Phụ nữ thế này không khi nào có thể thủy chung với một người, luôn lả lơi với nhiều người khác. Dù rằng đây là dạng phụ nữ thu hút đàn ông chinh phục. Nhưng để ở bên cả đời với một mối quan hệ nghiêm túc thì đàn ông không bao giờ chọn họ.