Bánh Quy: Hoàn hảo cho một anh chàng ngọt ngào, nhút nhát.

Sôcôla nóng: Tên tuyệt vời cho một anh chàng đẹp trai.

Đường Đường: Hãy thử nó cho một chàng trai ngọt ngào.

Bánh ngọt: Hoàn hảo cho những người yêu ngọt ngào ngoài kia.

Bạn Vịt/Gà/Ngỗng: Nếu bạn trai của bạn là một người đàn ông nam tính, đối ngược với nó là một cái tên khá, cái tên này sẽ rất phù hợp với anh ấy.

Oreo: Nếu những chiếc bánh quy này là món khoái khẩu của bạn, tại sao không đặt tên chúng thành biệt danh cho người bạn yêu thích?

Nắng - Mặt trời hoặc Sun: Có phải anh ấy luôn tràn đầy năng lượng? Sự hiện diện của anh ấy làm bừng sáng cả ngày của bạn? Nếu vậy, hãy chọn những cái tên như Nắng - Mặt trời - Sun hoặc bất kỳ biến thể dễ thương nào khác để gọi người yêu.

Coco: Đây là biệt danh hoàn hảo cho anh chàng điên rồ của bạn.

Bear - Gấu nhỏ - Gấu lớn: Dành cho một anh chàng to lớn, vạm vỡ, nhấn chìm bạn trong vòng tay anh ta khi anh ta ôm bạn. Nó cũng là tên hay cho người yêu, chàng trai luôn quan tâm chăm sóc bạn hết lần này đến lần khác.

Bí ngô: Biệt danh hay cho một người hấp dẫn, dịu dàng.

Bánh ngọt - Bánh: Anh ấy có nấu bữa sáng hay sấy tóc, tết tóc cho bạn không? Tên này sẽ là một cái tên hoàn hảo cho soulmate của bạn.

Cupcake: Nếu anh ấy là chàng trai đáng yêu nhất, bạn phải đặt tên này cho anh ấy!

Bánh bao: Bạn trai của bạn có phải là người mập mập dễ thương không? Biệt danh này sẽ phù hợp với anh ấy một cách hoàn hảo.

Kẹo: Bạn trai của bạn là một người ưa nhìn? Tên này sẽ cho anh ấy thấy rằng bạn ngất ngây trước vẻ ngoài điển trai của anh ấy!

Táo tàu: Táo tàu là một loại trái cây có vị ngọt có nguồn gốc từ Trung Quốc. Gọi anh ấy bằng biệt danh này nếu anh ấy là một chàng trai ngọt ngào, nhút nhát.

Thuyền trưởng - Trưởng phòng - Giám đốc: Bản chất anh ta là một nhà lãnh đạo? Một thuật ngữ gây thiện cảm cho chàng trai số một cùng bạn điều khiển con tàu tính yêu hay xây dựng một tổ ấm với bạn.

Đậu Đậu - Đỗ đen - Đỗ xanh - Đậu tương: Biệt danh thuần Việt hay cho những anh chàng có tính cách và hành động cứng rắn, quyết đoán nhưng là một người có trái tim nhân hậu.

Phô Mai - Bánh Sữa - Sữa ông Thọ: Cái này dành cho những người yêu thích bánh pho mát hay sữa. Một cái tên ngọt ngào.

Minions - Hậu đậu: Anh chàng của bạn có thích tìm tòi, hay mất đồ và hậu đậu không? Đây sẽ là một biệt danh tuyệt vời cho anh ấy!

Sỏi: Một cái tên dễ thương cho một cutie. Ngoài ra, nếu anh ta có một sở thích kỳ quái, điều này là hoàn hảo cho anh ta.

Hươu cao cổ - Sếu - Kều - Cò: Anh ấy có cao và ngọt ngào không? Nếu có, những cái tên này quá phù hợp với anh ấy rồi.

Tarzan: Nếu anh chàng của bạn là người hoang dã, đây là một biệt danh tuyệt vời cho anh ta.

Tên hay cho người yêu lưu trên điện thoại



Giới thiệu tên hay, biệt danh hay lưu tên người yêu trên điện thoại

Bơ: Nếu anh ấy thích bơ và cũng là một chiếc bánh ngọt ngào, hãy gọi anh ấy bằng biệt danh đáng yêu này.

Quế cay - Lẩu cay: Nếu anh ta khác với tất cả những người khác, anh ta xứng đáng với biệt danh này.

Nino: Nếu anh ấy cư xử như một cậu bé và thỉnh thoảng cần bạn làm mẹ anh ấy, bạn có thể gọi anh ấy bằng thuật ngữ tiếng Tây Ban Nha đáng yêu này có nghĩa là ‘cậu bé.

Ma - Chú/Anh/Bác Kẹ: Nếu anh ấy yêu những thứ đáng sợ và buộc bạn phải xem các chương trình kinh dị với anh ấy, đây là một biệt danh tuyệt vời!

Marshmallow: Kẹo dẻo mềm dính, ngọt ngào. Nếu bạn cảm thấy điều tương tự khi bạn ở bên tình yêu của đời mình, bạn cần đặt tên cho anh ấy.

Bánh xèo: Bạn có phải là người thích ăn uống? Bạn trai có cho bạn hạnh phúc giống như thưởng thức một đĩa bánh xèo ngon không? Đây là cái tên mà bạn đang tìm kiếm!

Voi còi - Voi nhỏ: Có phải anh ấy ấm áp, dễ thương và âu yếm? Giống như một chú voi nhỏ đáng yêu thì tên gọi này không thể phù hợp hơn với anh ấy!

Chú Cảnh Sát - Bác bảo vệ: Nếu anh ấy hết lòng bảo vệ bạn và coi bạn như một nàng công chúa nhỏ của anh ấy, thì đây là tên hay cho người yêu/chồng dành cho anh ấy.

Boo: Thuật ngữ cổ điển của sự quý mến.

Boo Bear: Một cái tên hoàn hảo cho một anh chàng cộc cằn, bảo vệ.

Bọ cánh cứng - Bọ cánh cam: Nếu cả hai bạn yêu thích loài vật này sao không lấy chúng làm biệt danh dễ thương cho nhau

Teddy: Một thuật ngữ dễ thương cho một anh chàng siêu ngọt ngào khiến bạn nhớ đến một chú gấu bông đáng yêu.

Chuột nhà - Chuột: Có phải anh ta nhỏ bé và tinh nghịch như một con chuột? Trêu chọc anh ấy bằng cách gọi anh ấy bằng biệt danh đáng yêu này.

Khỉ nhỏ: Nếu anh ấy năng động và tinh nghịch, đây là những gì bạn cần để gọi anh ấy.

Biệt danh tiếng Anh hay cho bạn trai



Biệt danh tiếng Anh hay đặt cho người yêu, bạn trai, chồng

Sweetdums: Hoàn hảo cho một người thích nói chuyện và rất ngọt ngào.

Wonder Boy: Anh ấy có khiến bạn cảm thấy mình là cô gái may mắn nhất hành tinh không? Chà, hãy để Wonder Boy của bạn biết bạn đánh giá cao anh ấy như thế nào.

Sweet Pea: Anh ấy ngọt đến mức bạn thực sự muốn ăn anh ấy? Sau đó, đây sẽ là tên hoàn hảo cho chàng trai hoàn hảo của bạn.

Sweet Stuff: Một cái tên hoàn hảo cho một người đàn ông đã chiếm được trái tim của bạn.

Teddy Bear: Anh bạn thân của bạn xứng đáng với cái tên này.

Mi Vida: Một thuật ngữ tiếng Tây Ban Nha cho một anh chàng mà bạn có thể sống đơn giản mà không thấy áp lực nặng nề, người bạn tâm giao của bạn.

Cookie Monster: Con quái vật nhỏ bé ngọt ngào đó trêu chọc bạn và chọc cười bạn, nhưng đồng thời, chăm sóc bạn như một đứa bé.

Smarties: Một biệt danh hoàn hảo cho một anh chàng thông minh và thực tế.

Goose Poose: Một biệt danh siêu dễ thương cho một anh chàng cũng siêu dễ thương.

Pookie: Tên của một anh chàng khiến bạn cười cả ngày đầy vui vẻ chỉ bằng những hành động ngớ ngẩn.

Kung Fu Panda: Anh ấy có một chút bặm trợn nhưng đáng yêu như gấu trúc mà tất cả mọi người đều yêu thích?

Papa Bear: Đây là những gì anh ấy xứng đáng được gọi nếu anh ấy bảo vệ bạn mọi lúc mọi nơi và luôn trông chừng bạn.

Pooh: Tên dễ thương khiến bạn nhớ đến Winnie the Pooh.

Poopsie: Một cái tên ngớ ngẩn cho một anh chàng ngốc nghếch.

Big Daddy: Nếu anh ấy là người bảo vệ bạn, đây là tên hoàn hảo cho anh ấy.

Baby Boo: Nếu anh ấy giống trẻ con thì đây là biệt danh hay để bạn gọi anh ấy.

Fox Box: Bạn trai của bạn là một người thông minh? Điều này phải phù hợp với tính cách thông minh và láu lỉnh của chàng trai ấy!

Goofy: Dành cho bạn trai ngốc nghếch của bạn, người luôn khiến bạn cười.

Pikachu: Pokemon đặc biệt mà chỉ bạn mới bắt được.

Bạn có thể gọi anh chàng của mình bất kỳ biệt danh nào, nhưng nếu nó mô tả anh ấy là ai hoặc anh ấy là gì với bạn, anh ấy sẽ thích nó và cũng thêm yêu bạn hơn. Đặt biệt danh gọi riêng cho bạn trai/người yêu để anh ấy biết bạn yêu anh nhiều như thế nào, cũng như để tình yêu hai bạn thêm kỉ niệm và ngọt ngào hơn.