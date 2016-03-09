Chuyện ngôn tình sinh viên Việt Nam: Chàng đi Mercedes và nàng đi Lexus cãi nhau

Bạn nữ t? vi ết: "Gửi bạn trai chạy chiếc Merc đen lúc 12h trưa 8/3 trước cổng trường. Mình là con nhỏ leo lên chiếc Lexus đỏ đậu gần xe bạn đây. Bạn nghĩ bạn là ai mà bạn cho mình cái quyền bóp kèn inh ỏi đòi ngta né đường cho bạn đi? Chú tài xế mình thấy xe bạn đậu ngay trc đường đi, ép buộc phải đậu ngang hông xe bạn. Đồng ý là như vậy thì bạn k chạy ra đc, mà bạn đợi mình 2 giây mình leo lên xe rồi cứ đi, có chết k? Chuyện sẽ k có gì, mình cũng sẽ k để bụng nếu bạn k nẹt ga chạy cóc đầu xe mình rồi liếc qua nhìn chú tài xế dằn mặt. Mình k cần biết bạn là thiếu gia đại gia nhà nào, nhưng cái cách xử sự của bạn chẳng khác nào mấy thằng vô học trẻ trâu thích ra vẻ. Nhà bạn giàu, sẽ có ng giàu hơn. Đừng nghĩ mình là cha mẹ thiên hạ. Mình nhớ cái bản mặt của bạn rồi đó"

Ở bài đăng đầu tiên, một bạn gái đã chia sẻ nỗi bức xúc của mình về cách xử sự không lịch sự và tôn trọng của một nam sinh cùng trường quanh chuyện đậu xe, lái xe ra vào trường

Chỉ sau vài phút đăng tải, dòng chia sẻ này lập tức thu hút sự chú ý và trở thành đề tài bàn tán sôi nổi. Rất nhiều người không khỏi choáng lẫn ngạc nhiên về độ giàu có của những sinh viên Đại Học đi học bằng siêu xe, có tài xế riêng đưa đón. Một số người cho rằng đây là câu chuyện bịa cho vui, nhưng nhiều sinh viên RMIT thì tin rằng nó là thật bởi lượng sinh viên có điều kiện xe hơi riêng ở RMIT là không ít. Bên cạnh đó khá nhiều người cũng tò mò về danh tính, lớp học của 2 nhân vật chính này.

Không lâu sau bức tâm sự trên được đăng tải thì một bức thư kế tiếp, được cho là của bạn nam đi xe Mercedes đã lên tiếng. Lời lẽ còn nhiều lỗi chính tả, nhưng khá hài hước và có phần tinh nghịch.

Nguyên văn đoạn "phân trần" của chàng trai siêu xe Mercedes:

"Chào bạn nữ dễ thương hồi chiều đi chiếc Lexus RX350 đỏ rất đep. Mình là bạn nam hồi trưa đi chiếc Mercedes.

Tại bạn không để ý rõ trong tình cảnh lúc đó nên sẵng tiện bạn đăng lên confession đây mình cũng muốn giải thích cho bạn rõ nhá. Mình không hề thể hiện mình là con nhà giàu gì cả nhá mình muốn nhấn mạnh với bạn điều đó. để mình giải thích cho bạn về tình trạng lúc đó nhá:

Thứ 1 tài xế bạn đậu ngay giữa đường, như vậy sẽ cảng lối đi của những chiếc xe sau nữa vì đằng sau còn 2-3 chiếc xe đang chạy tới để rướt và thả học sinh. Mình bấm còi để cho anh ấy nhích lên chút vì ở đằng trước còn 1 khoảng trống để các xe khác có thể dồn lên và không bị động xe lại. Không chỉ mình bấm còi mà anh bảo vệ trường cũng kêu anh ấy tới chút để tạo lối đi cho các xe khác có thể lưu thông.

Thứ 2 mình không có kênh hay liếc gì anh ấy nhá. Mình xin đính chính lại có thể lúc đó quẹo mình nhìn qua phải xem có vướng xe không nên chắc anh ấy tưởng mình kênh ảnh.

Mình nghĩ chắc bạn được có tài xế chở đi học nên bạn không hiểu được là lúc đó sẽ ra sau nếu bạn trong trường hợp của mình. Mình mong được giải quyết vấn đề này để 2 bên không hiểu lầm nhau. Mong được giao luu7 với bạn 1 ngày sớm nhất.

Btw: có thể confession post sau 1-2 ngày, nên sẵng tiện happy women days nhá."

Đến đây thì fanpage đã sốt thực sự vì câu chuyện này khá giống "ngôn tình" đang phổ biến trên mạng xã hội. Và nhiều bạn còn sáng tác về câu chuyện phía sau cũng như đoạn kết về 2 nhân vật thiếu gia và tiểu thư này như việc 2 người gặp nhau, yêu nhau, có 1 cái kết có hậu.

Cho dù đây là thật hay chỉ là sáng tác cho vui thì nó cũng là một câu chuyện thú vị về ngôi trường có nhiều sinh viên nổi tiếng về độ "chịu chơi" và quý tộc này.