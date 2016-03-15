Đâu là lý do anh chàng bạn yêu cư xử nóng - lạnh đột ngột?

Anh ta đối với bạn như kiểu con chó đối với khúc xương. Anh ấy bất hợp tác, hờ hững, không sẵn sàng làm những gì bạn yêu cầu. Bạn điên cuồng tìm cách để anh chàng “nóng” trở lại như trước kia, quan tâm bạn sâu sắc, lắng nghe bạn. Nhưng không, anh ấy dường như thậm chí không biết rằng bạn đang rất đau khổ. Rồi đến khi cảm giác đau đớn mệt mỏi xâm chiếm bạn, bạn im lặng rời xa, đúng vừa lúc bạn vừa “ra khơi” thì anh chàng xuất hiện, lại nói những lời ngọt ngào, tỉnh bơ như chưa có gì xảy ra. Bạn bối rối, bạn trách móc vì sao chàng hờ hững thì anh ấy xin lỗi rồi giải thích với đủ thứ lý do. Nếu bạn không chấp nhận, anh ấy sẽ níu kéo, sẽ tỏ ra rất đau khổ.

Anh ấy trở nên ít quan tâm, bạn gần thì chàng xa, rồi bạn xa thì chàng gần, bạn buông thì anh ấy níu nhưng khi bạn đang nắm thì chàng lại buông. Kiểu tình yêu nóng – lạnh thế này nếu không giết chết cảm xúc thì cũng làm bạn không bao giờ thấy yên bình cả.

Bạn xuôi tai, và trong những ngày đầu sau khi anh chàng “nóng” lại, anh ấy vẫn tiếp tục ngọt ngào với bạn. Một thời gian ngắn sau, khi trời yên biển lặng, anh chàng của bạn lại biến mất, bạn lại tiếp tục công cuộc “săn lùng” chàng. Cái vòng luẩn quẩn nóng lạnh có thể dẫn đến một mối quan hệ mêt mỏi liên miên nhiều tháng thậm chí nhiều năm trời. Nếu bạn là cô gái mạnh mẽ, dễ dàng dứt bỏ thì không nói làm gì, nhưng có những phụ nữ , đã ở lại trong những mối tình nóng – lạnh này nhiều năm. Vậy đâu là những lý do khiến anh chàng của bạn hành động như vậy?

Đàn ông chưa trưởng thành

Rất nhiều đàn ông chưa trưởng thành, họ chỉ đơn giản là đã lớn lên và già đi. Họ sẽ dành nhiều tâm sức trong buổi ban đầu để chinh phục bạn. Nhưng rất sớm sau khi biết được bạn đã bị chinh phục, anh ta sẽ trở nên chán và rời đi. Vấn đề không nằm ở bạn có thông minh, xinh đẹp, tốt bụng thế nào, tử tế ra sao, vấn đề đó đơn giản chỉ là anh ta thích cảm giác chinh phục và một khi chiến thắng rồi thì anh ta kết thúc.

Anh ta yêu nhưng chưa sẵn sàng cam kết

Một số đàn ông cư xử nóng – lạnh là bởi vì họ chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ cam kết. Họ có thể thích bạn rất nhiều, nhưng không thể đưa ra quyết định bạn có phải người duy nhất anh ta chọn lựa. Thay vì phải đưa ra một quyết định khó khăn như vậy, sẽ dễ dàng cho anh ta nếu chỉ cần thỉnh thoảng “nóng” để níu kéo bạn, giữ bạn quanh quẩn bên anh ta cho đến khi anh ta biết được quyết định chắc chắn của anh ta: tìm được cô nàng khác hơn bạn và đá bạn hay là chọn bạn. Những anh chàng gặp hôn nhân trục trặc và chưa giải quyết dứt điểm với vợ hoặc người yêu cũ cũng thường hay cư xử nóng – lạnh như thế này.

Vấn đề thuộc về “đàn ông tính”

Thật không vui mừng khi nói điều này, nhưng có thể anh chàng của bạn đã tìm thấy ai đó cuốn hút hơn và trong khi đang còn chinh phục, chưa chắc chắn về mối quan hệ mới sau lưng bạn, anh ta bèn chơi trò nóng – lạnh. Hoặc đôi khi, anh chàng thích hẹn hò trực tuyến cũng hay sử dụng chiêu nóng – lạnh để giữ các “con mồi” quẩn quanh bên mình, anh ta lúng túng chưa biết chọn ai đây mà.

Đổ lỗi cho hoóc môn

Đàn ông cần một lượng testosterone gấp 30 lần phụ nữ để họ cảm thấy có tâm trạng tốt. Khi một người đàn ông có hóoc môn cao, anh ấy sẽ đến với bạn rất mạnh mẽ. Sau khi kết nối với bạn một thời gian, lượng hoóc môn tình yêu và ocytocin lại giảm đi. Anh chàng lại trở nên lạnh lùng lãnh đạm và rời xa bạn, và chỉ quay lại khi hóoc môn được khôi phục đầy đủ. Cho anh ấy một không gian riêng một mình cần thiết và rồi anh chàng sẽ lại thắm thiết với bạn.

Kinh nghiệm xấu từ mối quan hệ trước

Thật sự là bạn sẽ rất bối rối khi một ai đó có vẻ thay đổi hẳn tình cảm dành cho bạn. Bạn luôn nghĩ rằng chỉ có yêu và không yêu, chứ không thể nào có khoảng nghỉ giữa yêu và yêu được. Rất có thể anh chàng của bạn có một hay vài kinh nghiệm xấu trong tình trường từ mối quan hệ trước đó. Một kiểu “con chim sợ cành cong”. Mỗi khi mức độ thân mật với bạn tăng cao, sẽ có một tiếng nói nhắc nhớ anh ấy và anh ấy lại trở nên lạnh lùng xa cách như một kiểu phòng thủ. Đối vói anh chàng này, nếu bạn cho thêm thời gian mà anh ấy vẫn không thể xây niềm tin với bạn, nên ra đi và chọn một người khác.

Anh ấy là kiểu người chơi bời

Người ta cho rằng đàn ông chơi bời là như thế này: Bạn nói hay làm gì đó hay có cử chỉ gì đó, vóc dáng gì đó khiến anh ấy hứng thú, anh ta chinh phục, khi anh ta chinh phục được rồi thì anh ta chán và muốn đi tìm thứ khác lạ hơn để tiếp tục công cuộc chinh phục. Kiểu đàn ông này rất thừa năng lượng và nguyên liệu cho anh ta chính là thứ cảm hứng thích thú khi được chinh phục.

Người đàn ông chạy trốn

Nếu có bộ phim “Cô dâu chạy trốn” thì nên có phim nhiều tập không có phần kết của “Chú rể chạy trốn”. Người đàn ông này sợ cảm giác phải thân mật, phải đầu tư hết vào mối quan hệ, phải chịu trách nhiệm, phải gắn kết… Nói cách khác, anh ta yêu tự do hơn bất cứ gì, kể cả bạn.

Và đây là các tình huống còn lại:

- Thỉnh thoảng nam giới cảm thấy có cảm giác yêu đương với người phụ nữ thú vị, hoặc đơn giản anh ta muốn có cảm giác yêu và được yêu, gọi là yêu chơi cho bớt cô đơn. Khi đã thỏa mãn cảm giác yêu và được yêu, anh ta trở về trạng thái bình thường.

- Đôi khi, mới bắt đầu mối quan hệ, anh ta đi quá nhanh, và trở nên lạnh lùng xa cách chính là cách hạ nhiệt mối quan hệ.

- Hoặc có những người đàn ông chỉ dồn năng lượng của mình cho tình yêu trong một thời gian ngắn. Họ có thể cảm thấy muốn có một mối quan hệ, nhưng dành sự nỗ lực cho nó, thì không.

Có thể thay đổi được anh ấy không?